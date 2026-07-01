КОРСАКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

КОРСАКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ - российский скрипач , заслуженный артист.

Из се­мьи му­зы­кан­тов.

Окон­чил Московскую конс ерваторию по клас­су Б.В. Бе­лень­ко­го (1969 год) и ас­пи­ран­ту­ру под руководстовм Л.Б. Ко­га­на (1971 год).

С 1971 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии и пре­по­да­ва­тель Московской консерватории, с 1976 года художественным руководителем ос­но­ван­но­го им фи­лар­мо­нического ан­самб­ля «Кон­цер­тино». Лау­ре­ат ме­ж­ду­народных кон­кур­сов имемни М. Лонг - Ж. Ти­бо в Па­ри­же (1967 год, 2-я пр.), имени бельгийской ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты в Брюс­се­ле (1971 год, 2-я пр.), имени Н. Па­га­ни­ни в Ге­нуе (1965 год, 3-я пр.), в Мон­реа­ле (1966 год, 3-я пр.).

Вёл ши­ро­кую кон­церт­ную дея­тель­ность, га­ст­ро­ли­ро­вал за ру­бе­жом.

Был пер­вым ис­пол­ни­те­лем ря­да про­из­ве­де­ний отечественных ком­по­зи­то­ров.

Его имя при­свое­но Все­российскому кон­кур­су юных скри­па­чей, аль­ти­стов и вио­лон­че­ли­стов в Тве­ри (1992 год).