КОРСАКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
КОРСАКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ - российский скрипач, заслуженный артист.
Из семьи музыкантов.
Окончил Московскую консерваторию по классу Б.В. Беленького (1969 год) и аспирантуру под руководстовм Л.Б. Когана (1971 год).
С 1971 года солист Московской филармонии и преподаватель Московской консерватории, с 1976 года художественным руководителем основанного им филармонического ансамбля «Концертино». Лауреат международных конкурсов имемни М. Лонг - Ж. Тибо в Париже (1967 год, 2-я пр.), имени бельгийской королевы Елизаветы в Брюсселе (1971 год, 2-я пр.), имени Н. Паганини в Генуе (1965 год, 3-я пр.), в Монреале (1966 год, 3-я пр.).
Вёл широкую концертную деятельность, гастролировал за рубежом.
Был первым исполнителем ряда произведений отечественных композиторов.
Его имя присвоено Всероссийскому конкурсу юных скрипачей, альтистов и виолончелистов в Твери (1992 год).