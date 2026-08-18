КОРСАК АЛЕКСАНДР КАЗИМИРОВИЧ

Корсaк, Александр Казимирович (24.10[05.11].1832, Каинск Томской губ. (ныне Куйбышев Новосибирской обл.) — 01[13].03.1872, Ялта) — российский экономист, историк.

Родился в семье ссыльного участника Польского восстания 1830—1831. Окончил юридический факультет Казанского университета (1856), ученик И. К. Бабста. Избирался профессором кафедры финансового права Харьковского университета (1862) и Санкт-Петербургского университета (1866), но не был утвержден в должности. В 1859—1869 сотрудничал в периодических изданиях Петербурга и Москвы; служил в петербургском городском статистическом комитете (1862—1863) и департаменте неокладных сборов министерства финансов (1864—1867), редактировал «Сборник сведений и материалов по ведомству Министерства финансов».

К. внес значительный вклад в развитие российской экономической науки, первым обратившись к использованию сравнительно-исторического метода. Его сочинения «Историко-статистическое обозрение торговых сношений России с Китаем» (1856—1857) и «Условия кяхтинской торговли и влияние их на цену чая» (1857) являются первым опытом изучения торговли России с Китаем. Магистерская диссертация К. «О формах промышленности вообще и о значении домашнего производства (кустарной и домашней промышленности) в Западной Европе и России» стала первым научным исследованием кустарной промышленности в России. Большое значение для отечественной науки имели переводы К. трудов немецких экономистов В. Рошера и Г. Кольба. К. внес вклад в развитие статистики.

Соч.: Историко-статистическое обозрение торговых сношений России с Китаем // Ученые записки Казанского университета. Кн. 1—2. Казань, 1856; Кн. 1—3. Казань, 1857; Условия кяхтинской торговли и влияние их на цену чая // Записка Казанского экономического общества. Казань, 1857. № 12.

Лит.: Гловели Г. Д. Геополитическая экономика в России: от дискуссий о «самобытности» к глобальным моделям. СПб., 2008; Его же. Д. А. Корсак — первый русский экономист-компартивист // Вопросы экономики. 2011. № 2.