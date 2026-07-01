КОРРУПЦИЯ

КОРРУПЦИЯ - выполнение должностным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должностных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение.

Так бы­ла оп­ре­де­ле­на коррупция в до­ку­мен­тах 34-й сес­сии Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН (1979 год). Су­ще­ст­ву­ет мно­же­ст­во форм (про­яв­ле­ний) коррупций: взя­точ­ни­че­ст­во, не­за­кон­ная под­держ­ка и фи­нан­си­ро­ва­ние по­ли­тических струк­тур, пре­дос­тав­ле­ние льгот­ных кре­ди­тов, за­ка­зов, «блат» (ис­поль­зо­ва­ние лич­ных кон­так­тов для по­лу­че­ния дос­ту­па к об­щественным ре­сур­сам - то­ва­рам, ус­лу­гам, ис­точ­ни­кам до­хо­да, при­ви­ле­ги­ям) и др. Коррупция со­про­во­ж­да­ет че­ло­ве­че­ст­во с древ­ней­ших вре­мён. На­ка­за­ние за взя­точ­ни­че­ст­во (под­куп) пре­ду­смат­ри­ва­лось ещё за­ко­на­ми Хам­му­ра­пи (около 1760 года до н. э.).

В Рос­сии на­ка­за­ние за взя­точ­ни­че­ст­во су­дей впер­вые бы­ло ус­та­нов­ле­но Су­деб­ни­ком 1497 года. Сре­ди кор­руп­ци­он­ных дей­ст­вий раз­ли­ча­лись ли­хо­им­ст­во (под­куп за дей­ст­вия, на­ру­шаю­щие за­ко­но­да­тель­ст­во) и мздо­им­ст­во (под­куп за дей­ст­вия без на­ру­ше­ния за­ко­на), а с XVI века - и вы­мо­га­тель­ст­во. К XVIII веку коррупция в Рос­сии ста­но­вит­ся мас­со­вым злом. В Ев­ро­пе (Ис­па­ния, Фран­ция) по­яв­ле­нию и раз­ви­тию коррупции спо­соб­ст­во­ва­ли про­да­жа го­су­дар­ст­вом долж­но­стей и ти­ту­лов, сис­те­ма от­ку­пов.

В современном об­ще­ст­ве, вклю­чая рос­сий­ское, коррупция - со­ци­аль­ный ин­сти­тут, эле­мент сис­те­мы управ­ле­ния, взаи­мо­свя­зан­ный с другими со­ци­аль­ны­ми ин­сти­ту­та­ми - по­ли­ти­че­ски­ми, эко­но­ми­че­ски­ми, куль­ту­ро­ло­ги­че­ски­ми. Об ин­сти­ту­цио­на­ли­за­ции коррупции сви­де­тель­ст­ву­ют: вы­пол­не­ние ею ря­да со­ци­аль­ных функ­ций - уп­ро­ще­ние административных свя­зей, ус­ко­ре­ние и уп­ро­ще­ние при­нятия уп­рав­ленческих ре­ше­ний, со­дей­ст­вие осу­ще­ст­в­ле­нию эко­но­мических про­ек­тов пу­тём со­кра­ще­ния бю­ро­кра­тических барь­е­ров и др.; на­ли­чие оп­ре­де­лён­ных субъ­ек­тов кор­руп­ци­он­ных взаи­мо­от­но­ше­ний (па­трон - кли­ент); рас­пре­де­ле­ние со­ци­аль­ных ро­лей (взят­ко­да­тель, взят­ко­по­лу­ча­тель, по­сред­ник); на­ли­чие оп­ре­де­лён­ных пра­вил, норм, из­вест­ных субъ­ек­там кор­руп­ци­он­ной дея­тель­но­сти; сло­жив­шие­ся сленг и сим­во­ли­ка кор­руп­ци­он­ных дей­ст­вий, ус­та­нов­лен­ная так­са ус­луг.

По дан­ным Ге­не­раль­ной про­ку­ра­ту­ры РФ , кор­руп­ци­он­ный ры­нок дос­тиг 240 млрд. долл. (конец 2006 года). Вы­со­кий уро­вень корруации в го­су­дар­ст­ве, как пра­ви­ло, сви­де­тель­ст­ву­ет о сла­бо­сти сис­те­мы гос. управ­ле­ния. В Рос­сии коррупция пред­став­ля­ет уг­ро­зу национальной безо­пас­но­сти.

Ми­ро­вое со­об­ще­ст­во и го­су­дар­ст­ва пред­при­ни­ма­ют пра­во­вые и ор­га­ни­за­ци­он­ные ша­ги по со­кра­ще­нию коррупции. В 1999 году при­ня­ты Кон­вен­ция о гра­ж­дан­ско-пра­во­вой от­вет­ст­вен­но­сти за кор­руп­цию (дей­ст­ву­ет с 2003 года, РФ не уча­ст­ву­ет) и Кон­вен­ция об уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти за кор­руп­цию (ра­ти­фи­ци­ро­ва­на РФ в 2006 году). Дей­ст­ву­ет Кон­вен­ция ООН про­тив кор­руп­ции (2003 год, ра­ти­фи­ци­ро­ва­на РФ в 2006 году). На ме­ж­ду­народном уров­не пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние лиц, за­ме­шан­ных в от­мы­ва­нии де­нег, рас­тра­те, взя­точ­ни­че­ст­ве и пре­вы­ше­нии долж­но­ст­ных пол­но­мо­чий. Под­роб­но ре­г­ла­мен­ти­ру­ют­ся ока­за­ние го­су­дар­ст­ва­ми-уча­ст­ни­ка­ми вза­им­ной пра­во­вой по­мо­щи, со­труд­ни­че­ст­во пра­во­ох­ра­ни­тель­ных ор­га­нов в рас­сле­до­ва­нии пре­сту­п­ле­ний; ме­ры по при­ос­та­нов­ле­нию опе­ра­ций, аре­сту и кон­фи­ска­ции до­хо­дов от пре­сту­п­ле­ний; про­ве­де­ние со­вме­ст­ных опе­ра­ций, под­го­тов­ка и по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции кад­ров, а так­же вы­да­ча лиц, со­вер­шив­ших кор­руп­ци­он­ные пре­сту­п­ле­ния.

В РФ дей­ст­ву­ет Фе­де­раль­ный за­кон «О про­ти­во­дей­ст­вии кор­руп­ции» (2008 год). Уго­лов­ное за­ко­но­да­тель­ст­во РФ пре­ду­смат­ри­ва­ет от­вет­ст­вен­ность за мно­гие кор­руп­ци­он­ные пре­сту­п­ле­ния: по­лу­че­ние и да­чу взят­ки, зло­упот­реб­ле­ние долж­но­ст­ны­ми пол­но­мо­чия­ми, пре­вы­ше­ние долж­но­ст­ных пол­но­мо­чий, ком­мерческий под­куп и т. п.

Про­бле­ма коррупции не столь­ко пра­во­вая, сколь­ко со­ци­аль­но-по­ли­ти­че­ская, и основные на­прав­ле­ния про­ти­во­дей­ст­вия коррупции - ог­ра­ни­че­ние все­вла­стия и про­из­во­ла бю­ро­кра­тии, про­зрач­ность и кон­тро­ли­руе­мость их дея­тель­но­сти, по­вы­ше­ние не­за­ви­си­мо­сти биз­не­са и гра­ж­дан.