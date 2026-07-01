КОРРУПЦИЯ
КОРРУПЦИЯ - выполнение должностным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должностных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение.
Так была определена коррупция в документах 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1979 год). Существует множество форм (проявлений) коррупций: взяточничество, незаконная поддержка и финансирование политических структур, предоставление льготных кредитов, заказов, «блат» (использование личных контактов для получения доступа к общественным ресурсам - товарам, услугам, источникам дохода, привилегиям) и др. Коррупция сопровождает человечество с древнейших времён. Наказание за взяточничество (подкуп) предусматривалось ещё законами Хаммурапи (около 1760 года до н. э.).
В России наказание за взяточничество судей впервые было установлено Судебником 1497 года. Среди коррупционных действий различались лихоимство (подкуп за действия, нарушающие законодательство) и мздоимство (подкуп за действия без нарушения закона), а с XVI века - и вымогательство. К XVIII веку коррупция в России становится массовым злом. В Европе (Испания, Франция) появлению и развитию коррупции способствовали продажа государством должностей и титулов, система откупов.
В современном обществе, включая российское, коррупция - социальный институт, элемент системы управления, взаимосвязанный с другими социальными институтами - политическими, экономическими, культурологическими. Об институционализации коррупции свидетельствуют: выполнение ею ряда социальных функций - упрощение административных связей, ускорение и упрощение принятия управленческих решений, содействие осуществлению экономических проектов путём сокращения бюрократических барьеров и др.; наличие определённых субъектов коррупционных взаимоотношений (патрон - клиент); распределение социальных ролей (взяткодатель, взяткополучатель, посредник); наличие определённых правил, норм, известных субъектам коррупционной деятельности; сложившиеся сленг и символика коррупционных действий, установленная такса услуг.
По данным Генеральной прокуратуры РФ, коррупционный рынок достиг 240 млрд. долл. (конец 2006 года). Высокий уровень корруации в государстве, как правило, свидетельствует о слабости системы гос. управления. В России коррупция представляет угрозу национальной безопасности.
Мировое сообщество и государства предпринимают правовые и организационные шаги по сокращению коррупции. В 1999 году приняты Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (действует с 2003 года, РФ не участвует) и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ратифицирована РФ в 2006 году). Действует Конвенция ООН против коррупции (2003 год, ратифицирована РФ в 2006 году). На международном уровне предусматривается уголовное преследование лиц, замешанных в отмывании денег, растрате, взяточничестве и превышении должностных полномочий. Подробно регламентируются оказание государствами-участниками взаимной правовой помощи, сотрудничество правоохранительных органов в расследовании преступлений; меры по приостановлению операций, аресту и конфискации доходов от преступлений; проведение совместных операций, подготовка и повышение квалификации кадров, а также выдача лиц, совершивших коррупционные преступления.
В РФ действует Федеральный закон «О противодействии коррупции» (2008 год). Уголовное законодательство РФ предусматривает ответственность за многие коррупционные преступления: получение и дачу взятки, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, коммерческий подкуп и т. п.
Проблема коррупции не столько правовая, сколько социально-политическая, и основные направления противодействия коррупции - ограничение всевластия и произвола бюрократии, прозрачность и контролируемость их деятельности, повышение независимости бизнеса и граждан.