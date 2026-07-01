КОРРИЕНТЕС
КОРРИЕНТЕС - город на севере Аргентины.
Административный центр пров. Корриентес. Население 360,3 тыс. человек (2009 год); с пригородами образует агломерацию Большой Корриентес с населением около 440 тыс. человек. Расположен близ границы с Парагваем, на левом берегу р. Парана. Автомобильное и железнодорожное сообщение с крупнейшими городами страны. Автомобильным мостом «Хенераль-Бельграно» (1973 год) через Парану связан с г. Ресистенсия. Международный аэропорт.
Основан в 1588 году испанским аделантадо Хуаном Торресом де Вера-и-Арагоном. Долгое время играл роль перевалочного пункта на пути из г. Асунсьон в г. Буэнос-Айрес. В июне – июле 1807 осаждался англичанами, предпринявшими попытку захватить Ла-Плату. В 1865 году в ходе Парагвайской войны 1864-1870 годов взят парагвайцами, сильно разрушен. В 1839-1852 годы население Корриентеса принимало активное участие в борьбе против диктаторского режима Х.М. Росаса. Статус города с 1855 года. В 1969 году один из центров массовых антиправительственных выступлений.
Сохранились: францисканский монастырь (церковь 1638 год), собор (1853-1873 годы, арх. Н. Гроссо), ансамбль площадь 25 Мая (конец XIX - начало XX веков). Музеи: пров. Корриентес, естественно-научный(1854 год), изобразительных искусств (1972 год), исторический (1929 год), традиционного народного искусства, археологический и др.
Основа экономики города - сфера услуг (занято около 2/3 работающих; развиты гостиничное дело и ресторанный бизнес). Корриентес - центр туризма: на р. Парана - парусный спорт (в городе - крупный яхт-клуб), спортивная рыбалка, пляжный отдых. Ведущие отрасли промышленности - деревообрабатывающая (базируется в осн. на местной плантационной древесине хвойных пород - сосны, араукарии, эвкалипта) и целлюлозно-бумажная. Переработка сельско-хозяйственной продукции: риса, чая (в т. ч. фасовка), цитрусовых (включая произ-во соков), йерба-мате, табака, хлопка; мясоперерабатывающие, текстильные предприятия.