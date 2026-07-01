КОРРИЕНТЕС

КОРРИЕНТЕС - город на севере Аргентины.

Административный центр пров. Кор­ри­ен­тес. Население 360,3 тыс. человек (2009 год); с при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию Боль­шой Кор­ри­ен­тес с населением около 440 тыс. человек. Рас­по­ло­жен близ гра­ни­цы с Па­ра­гва­ем, на ле­вом бе­ре­гу р. Па­ра­на. Ав­то­мо­биль­ное и железнодорожное со­об­ще­ние с круп­ней­ши­ми го­рода­ми стра­ны. Ав­то­мо­биль­ны м мос­том «Хе­не­раль-Бель­гра­но» (1973 год) че­рез Па­ра­ну свя­зан с г. Ре­си­стен­сия. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1588 году испанским аде­лан­та­до Хуа­ном Тор­ре­сом де Ве­ра-и-Ара­го­ном. Дол­гое вре­мя иг­рал роль пе­ре­ва­лоч­но­го пунк­та на пу­ти из г. Асун­сь­он в г. Бу­энос-Ай­рес. В ию­не – ию­ле 1807 оса­ж­дал­ся анг­ли­ча­на­ми, пред­при­няв­ши­ми по­пыт­ку за­хва­тить Ла-Пла­ту. В 1865 году в хо­де Па­ра­гвай­ской вой­ны 1864-1870 годов взят па­ра­г­вай­ца­ми, силь­но раз­ру­шен. В 1839-1852 годы на­се­ле­ние Корриентеса при­ни­ма­ло ак­тив­ное уча­стие в борь­бе про­тив дик­та­тор­ско­го ре­жи­ма Х.М. Ро­са­са. Ста­тус го­ро­да с 1855 года. В 1969 году один из цен­тров мас­со­вых ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ных вы­сту­п­ле­ний.

Со­хра­ни­лись: фран­ци­скан­ский мо­на­стырь (цер­ковь 1638 год), со­бор (1853-1873 годы, арх. Н. Грос­со), ан­самбль площадь 25 Мая (конец XIX - начало XX веков). Му­зеи: пров. Кор­ри­ен­тес, ес­тественно-на­учный(1854 год), изо­бра­зительных ис­кусств (1972 год), ис­то­рический (1929 год), тра­диционного народного искусства, ар­хео­ло­гический и др.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 2/3 ра­бо­таю­щих; раз­ви­ты гос­ти­нич­ное де­ло и рес­то­ран­ный биз­нес). Корриентес - центр ту­риз­ма: на р. Па­ра­на - па­рус­ный спорт (в го­ро­де - круп­ный яхт-клуб), спор­тив­ная ры­бал­ка , пляж­ный от­дых. Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности - де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая (ба­зи­ру­ет­ся в осн. на ме­ст­ной план­та­ци­он­ной дре­ве­си­не хвой­ных по­род - со­сны, арау­ка­рии, эв­ка­лип­та) и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная. Пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственной про­дук­ции: ри­са, чая (в т. ч. фа­сов­ка), цит­ру­со­вых (вклю­чая про­из-во со­ков), йер­ба-ма­те, та­ба­ка, хлоп­ка; мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие, тек­стиль­ные пред­при­ятия.

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