«КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВА»
«КОРРЕСПОНДЕ́НТСКИЕ О́БЩЕСТВА» - демократические массовые организации, возникшие в Великобритании под влиянием Французской революции XVIII века.
Объединяли главным образом политически активных мелких буржуа, рабочих и ремесленников.
Первые «Корреспондентские общества» основаны в конце 1791 - начала 1792 годов в Шеффилде и Лондоне (возглавлялось сапожником Т. Гарди), позднее аналогичные общества возникли в Норидже, Манчестере, Бирмингеме, Лидсе, Глазго и др. городах, а также в сельской местности.
В «Корреспондентские общества» входили около 80 тыс. человек. Члены «Корреспондентские общества» вели между собой оживлённую переписку (отсюда название организаций), поддерживали контакты с деятелями Французской революции, пропагандировали Декларацию прав человека и гражданина и запрещённый трактат Т. Пейна «Права человека» (1791 год), выдвигали требование проведения в Великобритании парламентской реформы, публиковали памфлеты.
В деятельности «Корреспондентских обществ» участвовали или выступали в их поддержку известные писатели - У. Блейк, У. Годвин, Т. Пейн, химик Дж. Пристли и др. деятели британской науки и культуры.
С конца 1793 года члены «Корреспондентских обществ» стали подвергаться преследованиям со стороны британского правительства за антигосударственную деятельность, несколько человек были казнены. В 1796-1798 годы руководство лондонским «Корреспондентским обществом» перешло к сторонникам революционной тактики, которые создали тайное общество «Объединённые англичане» с целью свержения в Великобритании монархии.
К концу 1790-х годов «Корреспогдентские общества» прекратили существование, однако их идеи были наследованы чартизмом.