«КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВА»

«КОРРЕСПОНДЕ́НТСКИЕ О́БЩЕСТВА» - д емократические массовые организации, возникшие в Великобритании под влиянием Французской революции XVIII века.

Объ­еди­ня­ли главным образом по­ли­ти­че­ски ак­тив­ных мел­ких бур­жуа, ра­бо­чих и ре­мес­лен­ни­ков.

Пер­вые «Корреспондентские общества» ос­но­ва­ны в конце 1791 - начала 1792 годов в Шеф­фил­де и Лон­до­не (воз­глав­ля­лось са­пож­ни­ком Т. Гар­ди), позд­нее ана­ло­гич­ные об­ще­ст­ва воз­ник­ли в Но­рид­же, Ман­че­сте­ре, Бир­мин­ге­ме, Лид­се, Глаз­го и др. горо­дах, а так­же в сель­ской ме­ст­но­сти.

В «Корреспондентские общества» вхо­ди­ли около 80 тыс. человек. Чле­ны «Корреспондентские общества» ве­ли ме­ж­ду со­бой ожив­лён­ную пе­ре­пис­ку (от­сю­да на­зва­ние ор­га­ни­за­ций), под­дер­жи­ва­ли кон­так­ты с дея­те­ля­ми Французской ре­во­лю­ции, про­па­ган­ди­ро­ва­ли Дек­ла­ра­цию прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на и за­пре­щён­ный трак­тат Т. Пей­на « Пра­ва че­ло­ве­ка » (1791 год), вы­дви­га­ли тре­бо­ва­ние про­ве­де­ния в Ве­ли­ко­бри­та­нии пар­ла­мент­ской ре­фор­мы, пуб­ли­ко­ва­ли пам­фле­ты.

В дея­тель­но­сти «Корреспондентских обществ» уча­ст­во­ва­ли или вы­сту­па­ли в их под­де­рж­ку из­ве­ст­ные пи­са­те­ли - У. Блейк, У. Год­вин, Т. Пейн, хи­мик Дж. При­стли и др. дея­те­ли британской нау­ки и куль­ту­ры.

С конца 1793 года чле­ны «Корреспондентских обществ» ста­ли под­вер­гать­ся пре­сле­до­ва­ни­ям со сто­ро­ны британского пра­ви­тель­ст­ва за ан­ти­госу­дар­ст­вен­ную дея­тель­ность, несколько че­ло­век бы­ли каз­не­ны. В 1796-1798 годы ру­ко­вод­ство лон­дон­ским «Корреспондентским обществом» пе­ре­шло к сто­рон­ни­кам ре­во­люционной так­ти­ки, ко­торые соз­да­ли тай­ное общество «Объ­е­ди­нён­ные анг­ли­ча­не» с це­лью свер­же­ния в Ве­ли­ко­бри­та­нии мо­нар­хии.

К концу 1790-х годов «Корреспогдентские общества» пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние, од­на­ко их идеи бы­ли на­сле­до­ва­ны чар­тиз­мом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)