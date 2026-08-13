«КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ КОМИТЕТЫ»

«КОРРЕСПОНДЕ́НТСКИЕ КОМИТЕ́ТЫ» - организации, возникшие накануне Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годах.

Пер­вый «Корреспондентский комитет» ос­но­ван в г. Бос­тон в 1772 году; к концу 1773 года «Корреспондентские комитеты» дей­ст­во­ва­ли во всех се­ве­ро­аме­ри­кан­ских ко­ло­ни­ях Анг­лии, кро­ме Пен­силь­ва­нии.

Пер­во­на­чаль­но обес­пе­чи­ва­ли поч­то­вую связь, пе­ре­да­чу но­во­стей и об­мен ин­фор­ма­ци­ей ме­ж­ду ор­га­на­ми управ­ле­ния ко­ло­ний. Со вре­ме­нем всё боль­ше пре­вра­ща­лись в ор­га­ны ме­ст­ной ре­во­люц. вла­сти, ве­да­ли, в ча­ст­но­сти, фор­ми­ро­ва­ни­ем ми­ли­ции.

«Корреспондентские комитеты» сыг­ра­ли важ­ную роль в ор­га­ни­за­ции 1-го Кон­ти­нен­таль­но­го кон­грес­са (см. Кон­ти­нен­таль­ные кон­грес­сы).

В хо­де вой­ны боль­шая часть «Корреспонденстких комитетов» бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в ко­ми­те­ты безо­пас­но­сти.

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