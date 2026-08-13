«КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ КОМИТЕТЫ»
«КОРРЕСПОНДЕ́НТСКИЕ КОМИТЕ́ТЫ» - организации, возникшие накануне Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годах.
Первый «Корреспондентский комитет» основан в г. Бостон в 1772 году; к концу 1773 года «Корреспондентские комитеты» действовали во всех североамериканских колониях Англии, кроме Пенсильвании.
Первоначально обеспечивали почтовую связь, передачу новостей и обмен информацией между органами управления колоний. Со временем всё больше превращались в органы местной революц. власти, ведали, в частности, формированием милиции.
«Корреспондентские комитеты» сыграли важную роль в организации 1-го Континентального конгресса (см. Континентальные конгрессы).
В ходе войны большая часть «Корреспонденстких комитетов» была преобразована в комитеты безопасности.