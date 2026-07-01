«КОРРЬЕРЕ ДЕЛЛА СЕРА»
«КОРРЬЕРЕ ДЕЛЛА СЕРА» - крупнейшая итальянская ежедневная газета.
Выходит в Милане с 5 марта 1876 года.
Принадлежит медиагруппе «Rizzoli Corriere della Sera» («RCS Media Group»).
Тираж свыше 620 тыс. экземпляров (2005 год).
Придерживается либерально-центристской политической позиции, на выборах 2006 года поддержала коалицию левого центра «Унионе» во главе с Р. Проди.
Выходят местные выпуски в Южной Италии («Corriere del Mezzogiorno», с 1997 года), Венеции («Corriere del Veneto», с 2002 года), Трентино («Corriere del Trentino», с 2003 года), Южной Тироле («Corriere dell’Alto Adige», с 2003 года) и Вероне («Corriere di Verona», с 2004 года), а также воскресное приложение «Corriere Magazine».