КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА - отрасль научного знания об особенностях и закономерностях психосоциального развития различных категорий детей с физическими и психическими недостатками.

Исследования в области дефектологии направлены на разработку теоретических проблем и прикладных задач обучения и воспитания и поиск оптимальных условий и путей социальной интеграции таких детей.

Дефектология начала развиваться в начале XX века в связи с задачами создания в разных странах государственных систем специального образования, ядро которых составили школы для слепых, глухих и умственно отсталых детей. Концептуальной и методологической базой российской дефектологии являются работы Л.С. Выготского, который ещё в 1930-е годы сформулировал положения о природе и сущности аномалий развития ребёнка и обозначил главные направления исследований. Первым в России научно-исследовательским центром дефектологии стал Экспериментальный дефектологический институт (ЭДИ; ныне Институт коррекционной педагогики РАО ), открытый в 1929 году на базе созданной В.П. Кащенко в 1921 году Медико-педагогической клиники (с 1923 года Медико-педагогическая опытная станция).

Дефектология базируется на представлениях о сложном генезисе нарушенного развития, о специфических и общих закономерностях, лежащих в его основе, и опирается как на данные общей педагогики, физиологии, возрастной и педагогической психологии, так и на комплексные междисциплинарные исследования, раскрывающие и описывающие структуру, механизмы и феноменологию нарушений развития на нейробиологическом (нейрофизиология, неврология, медицинская генетика) и клинико-психологическом (патопсихология, нейропсихология, психиатрия детского возраста) уровнях.

Результаты таких исследований (в границах дефектологии) используются для совершенствования методической базы и профильных программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. Коррекционная педагогика в зависимости от конкретного объекта педагогических воздействий (дети с нарушениями слуха, зрения, интеллекта, речи) разделяется на сурдо-, тифло-, олигофренопедагогику, логопедию. В тесной связи с коррекционной педагогикой развивается специальная психология, изучающая детей с проблемами развития и разрабатывающая методы психологической помощи им. К приоритетным задачам современной дефектологии относятся: создание системы ранней психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушениями развития (с первых месяцев жизни ребёнка); разработка научных основ интеграции таких детей в общеобразовательную среду, моделей взаимодействия специалистов с семьёй, воспитывающей «проблемного» ребёнка, и ряд других задач.

После ратификации РСФСР в 1991 году Конвенций ООН «О правах инвалидов» и «О правах умственно отсталых» была осознана необходимость отказа от терминов, содержащих указание на дефект, на наличие биологической и социальной неполноценности и порождающих явления стигматизации значительного количества лиц (как детей, так и взрослых) с нарушениями развития. В этой связи официальное употребление термина «дефектология» начинает носить ограниченный характер, сохраняясь главным образом в языке междисциплинарного общения российских специалистов, работающих в данной области. Но если гуманистическая эволюция иных терминов («дефективные дети» - «аномальные дети» - «особые дети» - «дети с особыми образовательными потребностями») происходила без ущерба для их смыслового наполнения, то для термина «дефектология» пока не найден адекватный эквивалент, отвечающий критериям социальной приемлемости и одновременно отражающий её содержание как особой, интегративной области знания.

За рубежом вместо термина «дефектология» используются более узкие понятия: «специальное обучение», «лечебная педагогика», имеющие главным образом практическую направленность.

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