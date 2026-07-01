КОРРЕХИДОР (ОСТРОВ)
КОРРЕХИДОР, остров - скалистый остров в группе Филиппинских о-вов у входа в Манильский залив.
За который в 1941-1942 годы велись бои между американо-филиппинскими и японскими войсками.
В период испанского колониального господства (XVI - начало XIX века) о. Коррехидор играл важную роль в обороне столицы Филиппин и являлся одновременно пунктом досмотра торговых судов.
После перехода Филиппин в конце XIX века под власть США на острове был построен форт Милс, располагавший системой подземных тоннелей и казематов.
Накануне Второй мировой войны гарнизон форта насчитывал 15 тыс. американских и филиппинских солдат и офицеров, на острове размещались св. 30 батарей тяжёлой береговой и зенитной артиллерии, крупные склады боеприпасов. После вступления США в войну в декабре 1941 года на Коррехидоре находились резиденция правительства Филиппин (до февраля 1942 года) и штаб союзников (до марта 1942 года). Остров подвергался интенсивным японским авианалётам и арт. обстрелам.
После капитуляции американо-филиппинских войск на п-ове Батаан в апреле 1942 года японский флот блокировал Коррехидор. 5 мая 1942 года на острове высадился японский десант (2 тыс. человек), 6 мая 1942 года американо-филиппинские силы на Коррехидоре, несмотря на численное превосходство, капитулировали.
Армия США отвоевала остров в феврале 1945 года.