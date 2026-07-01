КОРРЕХИДОР (ОСТРОВ)

КОРРЕХИДОР, остров - скалистый остров в группе Филиппинских о-вов у входа в Манильский залив.

За ко­то­рый в 1941-1942 годы ве­лись бои меж­ду аме­ри­ка­но-фи­лип­пин­ски­ми и японскими вой­ска­ми.

В пе­ри­од испанского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства (XVI - начало XIX века) о. Кор­ре­хи­дор иг­рал важ­ную роль в обо­ро­не сто­ли­цы Фи­лип­пин и яв­лял­ся од­но­вре­мен­но пунк­том дос­мот­ра тор­го­вых су­дов.

По­сле пе­ре­хо­да Фи­лип­пин в конце XIX века под власть США на ост­ро­ве был по­стро­ен форт Милс, рас­по­ла­гав­ший сис­те­мой под­зем­ных тон­не­лей и ка­зе­ма­тов.

На­ка­ну­не Второй ми­ро­вой вой­ны гар­ни­зон фор­та на­счи­ты­вал 15 тыс. аме­ри­кан­ских и фи­лип­пин­ских сол­дат и офи­це­ров, на ост­ро­ве раз­ме­ща­лись св. 30 ба­та­рей тя­жё­лой бе­ре­го­вой и зе­нит­ной ар­тил­ле­рии, круп­ные скла­ды бо­е­при­па­сов. По­сле всту­п­ле­ния США в вой­ну в декабре 1941 года на Кор­ре­хи­до­ре на­хо­ди­лись ре­зи­ден­ция пра­ви­тель­ст­ва Фи­лип­пин (до февраля 1942 года) и штаб со­юз­ни­ков (до мар­та 1942 года). Ост­ров под­вер­гал­ся ин­тен­сив­ным японским авиа­на­лё­там и арт. об­стре­лам.

По­сле ка­пи­ту­ля­ции аме­ри­ка­но-фи­лип­пин­ских войск на п-ове Ба­та­ан в апреле 1942 года японский флот бло­ки­ро­вал Кор­ре­хи­дор. 5 мая 1942 года на ост­ро­ве вы­са­дил­ся японский де­сант (2 тыс. человек), 6 мая 1942 года аме­ри­ка­но-фи­лип­пин­ские си­лы на Кор­ре­хи­до­ре, не­смот­ря на чис­лен­ное пре­вос­ход­ст­во, ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли.

Ар­мия США от­вое­ва­ла ост­ров в феврале 1945 года.

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