КОРРЕХИДОР

КОРРЕХИДОР - административная и судебная должность в Испании и её колониальных владениях.

Уч­ре­ж­де­на в XIII веке в Ас­ту­рии.

Коррехидор на­зна­чал­ся ко­ро­ной и осу­ще­ст­в­лял главным образом функ­ции над­зо­ра над ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей и судь­ями.

В испанских ко­ло­ни­ях коррехидор воз­глав­ля­ли ок­ру­га (кор­ре­химь­ен­то), ко­то­рые соз­да­ва­лись на тер­ри­то­ри­ях с пре­об­ла­да­ни­ем ин­дей­ско­го на­се­ле­ния. Ве­да­ли ор­га­ни­за­ци­ей при­ну­дительного тру­да ин­дей­цев, сбо­ром на­ло­гов и др.

В испанских ко­ло­ни­ях долж­ность коррехидор бы­ла уп­разд­не­на в XVIII веке, в Ис­па­нии - в 1835 году.

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