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КОРРЕХИДОР
КОРРЕХИДОР - административная и судебная должность в Испании и её колониальных владениях.
Учреждена в XIII веке в Астурии.
Коррехидор назначался короной и осуществлял главным образом функции надзора над местной администрацией и судьями.
В испанских колониях коррехидор возглавляли округа (коррехимьенто), которые создавались на территориях с преобладанием индейского населения. Ведали организацией принудительного труда индейцев, сбором налогов и др.
В испанских колониях должность коррехидор была упразднена в XVIII веке, в Испании - в 1835 году.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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