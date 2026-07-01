КОРРЕДЖО
КОРРЕДЖО (настоящие имя и фамилия Антонио Аллегри) - итальянский живописец, представитель пармской школы.
Учился у своего дяди Лоренцо Аллегри (?-1527 годы) и моденского художника Ф.Б. Феррари.
В ранний период испытал влияние перспективных экспериментов А. Мантеньи. Возможно, участвовал в росписи надгробной капеллы Мантеньи в церковь Сант-Андреа в Мантуе (первая половина 1510-х годов, Епархиальный музей, Мантуя).
О формировании собственного стиля свидетельствуют картины «Мистическое обручение св. Екатерины со св. Себастьяном» (1510-1515 годы, Национальная галерея искусства, Вашингтон) и «Мадонна со св. Франциском» (около 1515 года, КГ, Дрезден), в которых, помимо близости формам Мантеньи, чувствуется знание приёмов сфумато, разработанных Леонардо да Винчи. Из ранних портретов Корреджо известен поколенный «Женский портрет» (предположительно Вероники Гамбара; около 1518 года, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Около 1518-1519 годов Корреджо, вероятно, побывал в Риме; знакомство с работами Рафаэля и Микеланджело придало монументальность его манере.
Около 1519 года Корреджо обосновался в Парме, где сразу получил заказ на исполнение фресок в женском монастыре Сан-Паоло (1519-1520 годы). В основе гуманистической программы цикла, составленной настоятельницей Джованной да Пьяченца, лежат образы античной мифологии, связанные (благодаря сложной системе аллюзий) с христианскими добродетелями. Корреджо превратил небольшую комнату в беседку-перголу, в зелени которой резвятся путти с охотничьими атрибутами. У основания зонтичного свода с 16 делениями изображены аллегорические фигуры в технике гризайля, над камином - богиня Диана. Традиции перспективного иллюзионизма А. Мантеньи доведены у Корреджо до совершенства в росписях куполов пармского собора («Вознесение Богоматери», 1526-1530 годы) и бенедиктинской церкви Сан-Джованни-Эванджелиста («Видение Иоанна Евангелиста», 1520-1523 годы), где использован композиционный приём «воздушной воронки» со светящимся центром, окружённым многочисленными фигурами. В динамичном построении и активной игре светотени росписей предвосхищены черты барокко. Современники насторожённо восприняли роспись купола собора, получившую, однако, высокую оценку Тициана.
В алтарных образах начала 1520-х годов («Noli me tangere», около 1525 год, Прадо, Мадрид) Корреджо более традиционен и стремится сохранить гармоничный строй живописи Высокого Возрождения. В более поздних станковых произведениях он всё чаще увлекается маньеристическими приёмами, усиливая светотень и используя резкие ракурсы фигур («Оплакивание», 1524 год; «Мадонна со св. Иеронимом», 1527-1528 годы; обе - Национальная галерея, Парма). К этому периоду относится одна из первых «ночных сцен» в итальянском искусстве - «Рождество» (около 1530 года, КГ, Дрезден). Для мифологических картин Корроджо характерны световые и пластические контрасты, внешнее изящество форм («Венера, сатир и купидон» около 1524-1525 годов, Лувр; «Обучение Купидона», 1525 год, Национальная галерея, Лондон), погружение в чувственную стихию (работы из цикла «Любовь Юпитера», выполненного около 1531-1532 годов для мантуанского герцога Ф. Гонзага: «Леда», Государственный музеи, Берлин; «Даная», Галерея и музей Боргезе, Рим; «Юпитер и Ио» и «Зевс и Ганимед», обе - Художественно-исторический музей, Вена).
Творчество Корроджо относится к этапу Высокого Возрождения, однако демонстрирует постепенное нарастание маньеристических черт. Виртуозность перспективной живописи сочетается у Корроджо с образной эмоциональностью, а диапазон художественной интонаций простирается от идиллической камерности до грандиозной пространственной всеохватности. Малоизвестный при жизни, Корроджо был почитаем мастерами барокко и основоположниками академизма бр. Карраччи.