КОРРЕДЖО

КОРРЕДЖО (настоящие имя и фамилия Ан­то­нио Ал­лег­ри) - итальянский живописец , представитель пармской школы.

Учил­ся у сво­его дя­ди Ло­рен­цо Ал­лег­ри (?-1527 годы) и мо­ден­ско­го художника Ф.Б. Фер­ра­ри.

В ран­ний пе­ри­од ис­пы­тал влия­ние пер­спек­тив­ных экс­пе­ри­мен­тов А. Ман­те­ньи. Воз­мож­но, уча­ст­во­вал в рос­пи­си над­гроб­ной ка­пел­лы Ман­те­ньи в церковь Сант-Ан­д­реа в Ман­туе (первая половина 1510-х годов, Епар­хи­аль­ный му­зей, Ман­туя).

О фор­ми­ро­ва­нии собственного сти­ля сви­де­тель­ст­ву­ют кар­ти­ны «Ми­сти­чес­кое об­ру­че­ние св. Ека­те­ри­ны со св. Се­ба­стья­ном» (1510-1515 годы, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон) и «Ма­дон­на со св. Фран­ци­ском» (около 1515 года, КГ, Дрез­ден), в ко­то­рых, по­ми­мо бли­зо­сти фор­мам Ман­те­ньи, чув­ст­ву­ет­ся зна­ние приё­мов сфу­ма­то, раз­ра­бо­тан­ных Ле­о­нар­до да Вин­чи. Из ран­них порт­ре­тов Корреджо из­вес­тен по­ко­лен­ный «Жен­ский порт­рет» (пред­по­ло­жи­тель­но Ве­ро­ни­ки Гам­ба­ра; около 1518 года, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Около 1518-1519 годов Корреджо, ве­ро­ят­но, по­бы­вал в Ри­ме; зна­ком­ст­во с ра­бо­та­ми Ра­фа­эля и Ми­ке­ланд­же­ло при­да­ло мо­ну­мен­таль­ность его ма­не­ре.

Около 1519 года Корреджо обос­но­вал­ся в Пар­ме, где сра­зу по­лу­чил за­каз на ис­пол­не­ние фре­сок в жен­ском монастыре Сан-Пао­ло (1519-1520 годы). В ос­но­ве гу­ма­ни­стической про­грам­мы цик­ла, со­став­лен­ной на­стоя­тель­ни­цей Джо­ван­ной да Пья­чен­ца, ле­жат об­ра­зы ан­тич­ной ми­фо­ло­гии, свя­зан­ные (бла­го­да­ря слож­ной сис­те­ме ал­лю­зий) с хри­сти­ан­ски­ми доб­ро­де­те­ля­ми. Корреджо пре­вра­тил не­боль­шую ком­на­ту в бе­сед­ку-пер­го­лу, в зе­ле­ни ко­то­рой рез­вят­ся пут­ти с охот­ничь­и­ми ат­ри­бу­та­ми. У ос­но­ва­ния зон­тич­но­го сво­да с 16 де­ле­ния­ми изо­бра­же­ны ал­ле­го­рические фи­гу­ры в тех­ни­ке гри­зай­ля, над ка­ми­ном - бо­ги­ня Диа­на. Тра­ди­ции пер­спек­тив­но­го ил­лю­зио­низ­ма А. Ман­те­ньи до­ве­де­ны у Корреджо до со­вер­шен­ст­ва в рос­пи­сях ку­по­лов парм­ско­го со­бо­ра («Воз­не­се­ние Бо­го­ма­те­ри», 1526-1530 годы) и бе­не­дик­тин­ской церкви Сан-Джо­ван­ни-Эванд­же­ли­ста («Ви­де­ние Ио­ан­на Еван­ге­ли­ста», 1520-1523 годы), где ис­поль­зо­ван ком­по­зи­ци­он­ный при­ём «воз­душ­ной во­рон­ки» со све­тя­щим­ся цен­тром, ок­ружён­ным мно­го­численными фи­гу­ра­ми. В ди­намич­ном по­строе­нии и ак­тив­ной иг­ре све­то­те­ни рос­пи­сей пред­вос­хи­ще­ны чер­ты ба­рок­ко. Со­вре­мен­ни­ки на­сто­ро­жён­но вос­при­ня­ли рос­пись ку­по­ла со­бо­ра, по­лу­чив­шую, од­на­ко, вы­со­кую оцен­ку Ти­циа­на.

В ал­тар­ных об­раз­ах начала 1520-х годов («No­li me tangere», около 1525 год, Пра­до, Мад­рид) Корреджо бо­лее тра­ди­цио­нен и стре­мит­ся со­хра­нить гар­мо­нич­ный строй жи­во­пи­си Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния. В бо­лее позд­них стан­ко­вых про­из­ве­де­ни­ях он всё ча­ще ув­ле­ка­ет­ся мань­е­ри­стическими приё­ма­ми, уси­ли­вая све­то­тень и ис­поль­зуя рез­кие ра­кур­сы фи­гур («Оп­ла­ки­ва­ние», 1524 год; «Ма­дон­на со св. Ие­ро­ни­мом», 1527-1528 годы; обе - Национальная га­ле­рея, Пар­ма). К это­му пе­рио­ду от­но­сит­ся од­на из пер­вых «ноч­ных сцен» в итальянском искусстве - «Ро­ж­де­ст­во» (около 1530 года, КГ, Дрез­ден). Для ми­фо­ло­гических кар­тин Корроджо ха­рак­тер­ны све­то­вые и пла­стические кон­тра­сты, внеш­нее изя­ще­ст­во форм («Ве­не­ра, са­тир и ку­пи­дон» около 1524-1525 годов, Лувр; «Обу­че­ние Ку­пи­до­на», 1525 год, Национальная га­ле­рея, Лон­дон), по­гру­же­ние в чув­ст­вен­ную сти­хию (ра­бо­ты из цик­ла «Лю­бовь Юпи­те­ра», вы­пол­нен­но­го около 1531-1532 годов для ман­ту­ан­ско­го гер­цо­га Ф. Гон­за­га: «Ле­да», Государственный му­зеи, Бер­лин; «Да­ная», Га­ле­рея и му­зей Бор­ге­зе, Рим; «Юпи­тер и Ио» и «Зевс и Га­ни­мед», обе - Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на).

Твор­че­ст­во Корроджо от­но­сит­ся к эта­пу Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния, од­на­ко де­мон­ст­ри­ру­ет по­сте­пен­ное на­рас­та­ние мань­е­ри­стических черт. Вир­ту­оз­ность пер­спек­тив­ной жи­во­пи­си со­че­та­ет­ся у Корроджо с об­раз­ной эмо­цио­наль­но­стью, а диа­па­зон ху­дожественной ин­то­на­ций про­сти­ра­ет­ся от идил­лической ка­мер­но­сти до гран­ди­оз­ной про­стран­ст­вен­ной все­ох­ват­но­сти. Ма­ло­из­ве­ст­ный при жиз­ни, Корроджо был по­чи­та­ем мас­те­ра­ми ба­рок­ко и ос­но­во­по­лож­ни­ка­ми ака­де­миз­ма бр. Кар­рач­чи.