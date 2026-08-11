КОРПУС ХРИСТИАНСКИХ АВТОРОВ

Корпус христиaнских авторов (лат. Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis) — серия критических изданий памятников европейской религиозной литературы, созданных начиная с эпохи Каролингов и до конца Средних веков; публикуется издательством «Брепольс» (Тюрнхаут, Бельгия).

Концепцию серии разработал аббат Элигий Деккерс (1915—1998), основатель проекта «Corpus Christianorum». С 1953 под его руководством издавались сочинения латинских отцов церкви (от Тертуллиана до Беды Достопочтенного ). В 1957 Деккерс объявил о запуске «средневековой» серии изданий, в которую должны были войти прежде всего тексты, отсутствующие в «Латинской патрологии» Ж.-П. Миня или опубликованные со значительными дефектами. Серия была открыта в 1966 публикацией сочинений каноника Реймбальда Льежского (ум. 1149), подготовленной Ш. де Клерком. К 2018 издано 318 томов. Дополнительные серии включают сочинения Гийома Коншского, Раймунда Луллия, Ян Гуса и Яна ван Рёйсбрука, а также латинские герметические тексты (Hermes Latinus) и труды ирландских авторов (Scriptores Celtigenae). В серии приняты строгие правила публикации текстов; требуется наличие вводной части с описанием рукописной традиции и ранних изданий, а также указателей цитат, которые содержатся в публикуемом тексте. Состав серии исключительно разнороден: среди опубликованных текстов — философские, богословские, аскетические и полемические трактаты, послания, проповеди, сборники канонического права, труды по грамматике и т. д.

Лит.: Corpus Christianorum 1953—2003: Xenium Natalicium: Fifty Years of Scholarly Editing / Ed. J. Leemans. Turnhout, 2003.