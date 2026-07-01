КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО - отрасль гражданского права .

Отрасль права, регулирующая отношения по принадлежности отдельным лицам различных видов имущества, по его переходу от одних лиц к другим (имущественный оборот), а также по охране некоторых неимущественных (нематериальных) благ. Изначально под гражданским правом понималось древнее право исконных жителей (граждан) Рима (cives Romani) как государства-города (civitas); позднее этим термином стали обозначать «право граждан» (немецкий Вürgerliches Recht) как частных лиц, или частное право (jus privatum).

Как отрасль права гражданское право в большинстве европейских континентальных правопорядков включает в себя семейное и трудовое право и существует наряду с особым торговым правом, регулирующим имущественные отношения, возникающие между предпринимателями (торговцами, купцами). Гражданское и торговое право в совокупности охватываются понятием «частное право» (Privatrecht), при этом торговое право обычно рассматривается как «специальное частное право» (Sonderprivatrecht). Англо-американские право не знает такого деления отраслей права , традиционно обособляя «общее право» (common law) и «право справедливости» (law of equity), а категории «гражданское» или «частное» право (civil, private law) здесь обычно используются для характеристики европейского континентального права.

В России по исторически сложившимся причинам торговое (коммерческое, предпринимательское ) право как особая отрасль права отсутствует. Семейное и трудовое право, выделившись из гражданского права, стали самостоятельными отраслями права, но сохранили частноправовой характер. Поэтому гражданское право составляет основу российского частного права, включающего, наряду с гражданским правом, семейное, трудовое и международное частное право.

Регулируемые гражданского права отношения - это экономические отношения присвоения материальных и иных благ (товаров) и обмена ими, возникающие между собственниками. Поэтому гражданское право регулирует прежде всего нормальные экономические отношения, объективно предполагающие широкие, хотя и не безграничные возможности саморегулирования и самоорганизации этих отношений самими их участниками.

Это имущественные отношения товарно-денежного характера, возникающие между гражданами (в том числе предпринимателями) или/и между юридическими лицами (а также с участием публично-правовых образований - Российской Федерации, её субъектов и муниципальных образований) и основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, а также некоторые личные неимущественные отношения граждан. Имущественные отношения, основанные на властном подчинении одной стороны другой, в том числе налоговые и другие финансовые отношения, регулируются не гражданским, а финансовым, административными и иными отраслями публичного права.

Гражданское право регулирует имущественные и неимущественные отношения методом юридического равенства, т. е. наделяет их участников равным правовым положением (статусом), исключающим наличие у кого-либо из них властных полномочий, позволяющих предписывать что-либо другим их участникам. Субъекты гражданского права - граждане, юридические лица и публично-правовые образования - обладают полной имущественной самостоятельностью (как правило, являются собственниками своего имущества).

Метод гражданского права характеризует также диспозитивность - закреплённая законом возможность участников регулируемых отношений самостоятельно, по своему усмотрению устанавливать и осуществлять гражданские права и обязанности, в том числе распоряжаться ими, в связи с чем главным (но не единственным) основанием их возникновения становится договор, а также независимая от сторон судебная защита нарушенных или оспоренных гражданских прав и законных интересов, которая носит имущественный (компенсационный) характер.

Гражданское право базируется на таких основополагающих частноправовых принципах, как: равенство участников регулируемых им отношений (обычно выступающих в качестве равноправных собственников своего имущества); неприкосновенность их собственности; свобода заключаемых ими договоров; недопустимость произвольного вмешательства публичной власти в частные дела; беспрепятственное и самостоятельное осуществление гражданских прав; их судебная защита; запрет злоупотребления предоставленными правами.

Как правовая отрасль гражданское право состоит из таких подотраслей, как:

1) вещное право, регулирующее отношения присвоения вещей, включая отношения собственности на них;

2) обязательственное право, регулирующее отношения по передаче вещей и иного имущества от одних лиц к другим, главным образом в результате заключённых ими договоров;

3) так называемое право интеллектуальной собственности, охватывающее имущественные и личные неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности (авторское право, так называемые смежные права, патентное право) и на средства индивидуализации товаров и их производителей (товарные знаки, фирменные наименования и тому подобное);

4) корпоративное право, регулирующее взаимоотношения участников юридических лиц, построенных на началах членства (корпораций);

5) наследственное право, регулирующее переход имущества умерших граждан к их наследникам;

6) личные неимущественные права граждан (например, право на защиту чести, достоинства и деловой репутации).

В системе гражданского права выделяется общая часть, содержащая общие для всех его подотраслей положения (институты): о предмете, принципах (основных началах) и источниках гражданского права; о лицах (участниках гражданско-правовых отношений); об объектах гражданских прав и обязанностей; о сделках и иных основаниях возникновения, а также изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей; об их осуществлении и защите.

Составляя основу частного права, гражданское право занимает в российской правовой системе место основной, базовой отрасли, предназначенной для регулирования частноправовых отношений (общее частное право). Поэтому некоторые его общие нормы и институты в субсидиарном (дополнительном) порядке применяются для регулирования отношений, составляющих предмет других отраслей российского частного права: семейного и трудового права. В случаях, прямо предусмотренных законом, нормы гражданского права могут применяться и для регулирования некоторых имущественных отношений, составляющих предмет публичного (в частности, налогового) права. Вместе с тем оно непосредственно регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, поскольку такие отношения входят в его предмет, а не в предмет регулирования отдельных отраслей публичного права.

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