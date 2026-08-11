КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА В ИТАЛИИ

Корпоративная система в Италии — теория и практика организации общества и управления экономикой, согласно которой для гармонизации социальных отношений рабочие, служащие и владельцы предприятий объединяются по отраслевому или профессиональному признаку в государственные корпорации.

Их основная задача — решать общественные конфликты и защищать права своих членов в рамках единой государственной структуры. К. с. разрабатывалась и внедрялась как альтернатива социалистической и либеральной моделям устройства общества, что было особенно актуально в условиях мирового экономического кризиса 1929—1933 . Основоположниками идеи корпоративного государства считают немецкого философа и экономиста XIX в. А. Мюллера, а также папу Римского Льва XIII, который в 1891 предложил корпоративизм как альтернативу индивидуализму и классовой борьбе. Идеи корпоративного государства были восприняты идеологами итальянских фашистов еще в 1919, первая попытка построения подобной системы была предпринята Г. Д´Аннунцио в провозглашенной им республике Фиуме. После прихода в Италии к власти режима Б. Муссолини в 1922 началась реализация теории корпоративизма на практике. В 1926 было создано министерство корпораций и его вспомогательный орган — Совет корпораций. В 1927 была принята «Хартия труда», регламентирующая способы решения конфликтов между рабочими и работодателями, в основе которой лежала идея сотрудничества классов во имя «общих национальных интересов». В 1934, в условиях «Великой депрессии», было создано 22 корпорации, соответствующие определенному виду экономической деятельности. В них входили объединения предпринимателей и фашистские профсоюзы. Корпорации охватили почти все трудоспособное население Италии и получили право вмешиваться в хозяйственную жизнь и регулировать частную инициативу. Во главе каждой из них стоял совет, состоящий из представителей фашистских профсоюзов и предпринимателей. Постепенно корпоративным органам передавались функции законодательной власти. В 1939 была создана Палата фасций и корпораций, которая заменила палату депутатов итальянского парламента. Она состояла из делегатов, которых назначали Большой фашистский совет, Национальная фашистская партия и Совет корпораций. Помимо Италии К. с. или ее отдельные компоненты внедрялись диктаторскими режимами в Испании, Португалии, Австрии, Югославии, Румынии и Греции.

Лит.: Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М., 2000. Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006. Любин В. П. Социалисты в истории Италии. ИСП и ее наследники 1892—2006. М., 2007. Филатов Г. С. Крах итальянского фашизма. М., 1973.