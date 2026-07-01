КОРПОРАЦИИ
КОРПОРАЦИИ - элемент системы организации общества в фашистской Италии.
Корпорации объединяли население страны по принципу обладания той или иной «функцией служения в едином народном механизме».
По замыслу фашистских идеологов, корпорации были призваны заменить разделяющие итальянский народ партийные и прочие политические структуры, обеспечить экономическое, политическое и моральное единство, а также солидарное поведение всех представителей итальянской нации, общественную гармонию и достижение общего блага.
Идея создания корпораций как инструмента национальной и социальной консолидации активно пропагандировалась Б. Муссолини, Дж. Джентиле, а также теоретиками синдикализма (П. Орано и др.) ещё до установления в Италии фашистского режима.
Курс на создание корпораций получил отражение в программе фашистской партии 1921 года, подробное изложение организационных принципов и целей корпораций было дано в «Хартии труда», принятой Большим фашистским советом 21 апреля 1927 года. Фашистское правительство Италии 2 июля 1926 года учредило Министерство корпораций, при котором был создан консультативный Национальный совет корпораций, призванный заниматься практической работой по переустройству общества на корпоративных началах.
Первоначально планировалось объединение в корпорации участников производств. процесса (предпринимателей, рабочих, служащих) в пяти важнейших сферах экономики - промышленности, сельском хозяйстве, торговле, на транспорте, в банковской системе, а также в сфере интеллектуального труда.
После мирового экономического кризиса 1929-1933 годов по закону от 5 февраля 1934 года число корпораций увеличено до 22.
Были созданы отраслевые корпорации (от металлургии и машиностроения до аграрного сектора), а также корпорации занятых в сфере образования, военнослужащих и др.
В практичеком политическом отношении создание корпораций обеспечило принудительное расширение социальной базы фашистского режима, поскольку без членства в корпорациях было невозможно получить рабочее место на производстве, в государственном аппарате или учебном заведении.
Используя корпоративные структуры, фашизм нанёс сокрушительный удар по парламентской системе Италии - с 1928 года выборы в парламент стали осуществляться по корпоративному принципу.
В социальном плане деятельность корпораций как инструмента регулирования трудовых отношений способствовала временному сглаживанию классовых антагонизмов, а в экономическом отношении - позволила фашистскому правительству расширить вмешательство в хозяйственную жизнь, особенно в условиях кризиса конца 1920-х - начала 1930-х годов.
Опираясь на корпорации, в годы Второй мировой войны итальянское государство проводило политику автаркии.