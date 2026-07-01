КОРПОРАЦИИ

КОРПОРАЦИИ - элемент системы организации общества в фашистской Италии.

Корпорации объ­еди­ня­ли на­се­ле­ние стра­ны по прин­ци­пу об­ла­да­ния той или иной «функ­ци­ей слу­же­ния в еди­ном народном ме­ха­низ­ме».

По за­мыс­лу фа­ши­ст­ских идео­ло­гов, корпорации бы­ли при­зва­ны за­ме­нить раз­де­ляю­щие итальянский на­род пар­тий­ные и про­чие по­ли­тические струк­ту­ры, обес­пе­чить эко­но­мическое, по­ли­тическое и мо­раль­ное един­ст­во, а так­же со­ли­дар­ное по­ве­де­ние всех пред­ста­ви­те­лей итальянской на­ции, об­щественную гар­мо­нию и дос­ти­же­ние об­ще­го бла­га.

Идея соз­да­ния корпораций как ин­ст­ру­мен­та на­цио­наль­ной и со­ци­аль­ной кон­со­ли­да­ции ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­ва­лась Б. Мус­со­ли­ни, Дж. Джен­ти­ле, а так­же тео­ре­ти­ка­ми син­ди­ка­лиз­ма (П. Ора­но и др.) ещё до ус­та­нов­ле­ния в Ита­лии фа­ши­ст­ско­го ре­жи­ма.

Курс на соз­да­ние корпораций по­лу­чил от­ра­же­ние в про­грам­ме фа­ши­ст­ской пар­тии 1921 года, под­роб­ное из­ло­же­ние ор­га­ни­зационных прин­ци­пов и це­лей корпораций бы­ло да­но в «Хар­тии тру­да», при­ня­той Боль­шим фа­ши­ст­ским со­ве­том 21 апреля 1927 года. Фа­ши­ст­ское пра­ви­тель­ст­во Ита­лии 2 июля 1926 года уч­ре­ди­ло Министерство корпораций, при ко­то­ром был соз­дан кон­суль­та­тив­ный Национальный со­вет корпораций, при­зван­ный за­ни­мать­ся прак­тической ра­бо­той по пе­ре­уст­рой­ст­ву об­ще­ст­ва на кор­по­ра­тив­ных на­ча­лах.

Пер­во­на­чаль­но пла­ни­ро­ва­лось объ­е­ди­не­ние в корпорации уча­ст­ни­ков про­из­водств. про­цес­са ( пред­при­ни­ма­те­лей , ра­бо­чих, слу­жа­щих) в пя­ти важ­ней­ших сфе­рах эко­но­ми­ки - промышленности, сельском хозяйстве, тор­гов­ле, на транс­пор­те, в бан­ков­ской сис­те­ме, а так­же в сфе­ре ин­теллек­ту­аль­но­го тру­да.

По­сле ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов по за­ко­ну от 5 февраля 1934 года чис­ло корпораций уве­ли­че­но до 22.

Бы­ли соз­да­ны от­рас­ле­вые корпорации (от ме­таллургии и ма­ши­но­строе­ния до аг­рар­но­го сек­то­ра), а так­же корпорации за­ня­тых в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния, во­ен­но­слу­жа­щих и др.

В прак­тичеком по­ли­тическом от­но­ше­нии соз­да­ние корпораций обес­пе­чи­ло при­ну­дительное рас­ши­ре­ние со­ци­аль­ной ба­зы фа­ши­ст­ско­го ре­жи­ма, по­сколь­ку без член­ст­ва в корпорациях бы­ло не­возмож­но по­лу­чить ра­бо­чее ме­сто на про­изводстве, в государственном ап­па­ра­те или учеб­ном за­ве­де­нии.

Ис­поль­зуя кор­по­ра­тив­ные струк­ту­ры, фа­шизм на­нёс со­кру­шительный удар по пар­ла­мент­ской сис­те­ме Ита­лии - с 1928 года вы­бо­ры в пар­ла­мент ста­ли осу­щест­в­лять­ся по кор­по­ра­тив­но­му прин­ци­пу.

В со­ци­аль­ном пла­не дея­тель­ность корпораций как ин­ст­ру­мен­та ре­гу­ли­ро­ва­ния тру­до­вых от­но­ше­ний спо­соб­ст­во­ва­ла временному сгла­жи­ва­нию клас­со­вых ан­та­го­низ­мов, а в эко­но­мическом от­но­ше­нии - по­зво­ли­ла фа­ши­ст­ско­му пра­ви­тель­ст­ву рас­ши­рить вме­ша­тель­ст­во в хо­зяйственную жизнь, осо­бен­но в ус­ло­ви­ях кри­зи­са конца 1920-х - начала 1930-х годов.

Опи­ра­ясь на корпорации, в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны итальянское го­су­дар­ст­во про­во­ди­ло по­ли­ти­ку ав­тар­кии.

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