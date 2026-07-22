КОРОВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КОРОВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский живописец, график.
Брат К.А. Коровина.
Учился в МУЖВЗ (1876-1886 годы) у В.Г. Перова и И.М. Прянишникова.
Член-учредитель Союза русских художников (1903 год).
В своих сюжетно-повествовательных работах продолжал традиции искусства передвижников («Перед наказанием», 1884 год, Музей современной истории России, Москва; «Солдаты у колодца», 1885 год, ГРМ).
В его главной картине «На миру» (1893 год, ГТГ) нравственно-гуманистическая направленность сочетается с глубоким социальным анализом жизни русской пореформенной деревни. Во второй половине 1890-х годов в произведениях С.А. Коровина появились лиризм, интерес к пейзажу, а тщательность разработки отдельных деталей сменилась широкой этюдной манерой письма [«В дороге» («К Троице»), 1902 год, ГТГ].
Создал также иллюстрации к «Сочинениям» А.С. Пушкина (т. 1–3, 1899 год), повести «Шинель» Н.В. Гоголя (уголь, карандаш, 1900-1908 годы, ГТГ и ГРМ).
Преподавал в МУЖВЗ (1888-1907 годы); среди учеников - В.К. Бялыницкий-Бируля, С.Ю. Жуковский, Н.П. Ульянов.
Иллюстрации:
С.А. Коровин. «На миру». 1893. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.