КОРОВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОРОВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец , гра­фик.

Брат К.А. Ко­ро­ви­на.

Учил­ся в МУЖВЗ (1876-1886 годы) у В.Г. Пе­ро­ва и И.М. Пря­ниш­ни­ко­ва.

Член-уч­ре­ди­тель Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (1903 год).

В сво­их сю­жет­но-по­ве­ст­во­ва­тель­ных ра­бо­тах про­дол­жал тра­ди­ции искусства пе­ре­движ­ни­ков («Пе­ред на­ка­за­ни­ем», 1884 год, Му­зей современной ис­то­рии Рос­сии, Мо­ск­ва; «Сол­да­ты у ко­лод­ца», 1885 год, ГРМ).

В его глав­ной кар­ти­не «На ми­ру» (1893 год, ГТГ) нрав­ст­вен­но-гу­ма­ни­стическая на­прав­лен­ность со­че­та­ет­ся с глу­бо­ким со­ци­аль­ным ана­ли­зом жиз­ни русской по­ре­фор­мен­ной де­рев­ни. Во второй половине 1890-х годов в про­из­ве­де­ни­ях С.А. Коровина поя­ви­лись ли­ризм, ин­те­рес к пей­за­жу, а тща­тель­ность раз­ра­бот­ки отдельных де­та­лей сме­ни­лась ши­ро­кой этюд­ной ма­не­рой пись­ма [«В до­роге» («К Трои­це»), 1902 год, ГТГ].

Соз­дал так­же ил­лю­ст­ра­ции к «Со­чи­не­ни­ям» А.С. Пуш­ки­на (т. 1–3, 1899 год), по­вес­ти «Ши­нель» Н.В. Го­го­ля (уголь, ка­ран­даш, 1900-1908 годы, ГТГ и ГРМ).

Пре­по­да­вал в МУЖВЗ (1888-1907 годы); сре­ди уче­ни­ков - В.К. Бя­лы­ниц­кий-Би­ру­ля, С.Ю. Жу­ков­ский, Н.П. Уль­я­нов.

Иллюстрации:

С.А. Ко­ро­вин. «На ми­ру». 1893. Тре­тья­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.