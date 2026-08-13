КОРОВИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

КОРОВИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский живописец , сценограф, литератор.

Д. член пе­тербургской АХ (1905 год). Брат С.А. Ко­ро­ви­на. Ро­дил­ся в ста­ро­об­ряд­че­ской се­мье. Учил­ся в МУЖВЗ (1875-1884 годы) у А.К. Сав­ра­со­ва, Е.С. Со­ро­ки­на и В.Д. По­ле­но­ва, а так­же в пе­тербургской АХ (1882 год). Его со­уче­ни­ка­ми и друзь­я­ми бы­ли И.И. Ле­ви­тан , М.В. Не­сте­ров, А.Е. Ар­хи­пов, Л.О. Пас­тер­нак; дли­тель­ные дру­же­ские от­но­ше­ния свя­зы­ва­ли К.А. Коровина с В.А. Се­ро­вым.

Уже пер­вые ра­бо­ты К.А. Коровин сви­де­тель­ст­вуют о яв­ном влия­нии им­прес­сио­низ­ма («Порт­рет хо­ри­ст­ки», 1883 год, ГТГ). С 1887 года ху­дож­ник ре­гу­ляр­но бы­вал в Па­ри­же. На про­тя­же­нии все­го творческого пу­ти ху­дож­ник был ув­ле­чён пе­ре­да­чей све­то­воз­душ­ной сре­ды, по­ис­ка­ми ком­по­зи­ции, во­пло­щаю­щей прин­цип «жиз­нен­но-слу­чай­но­го»; тя­го­тел к на­ме­рен­ной эс­киз­но­сти ма­не­ры. Ху­дожественные уст­рем­ле­ния, оп­ре­де­лив­шие­ся в ран­них про­из­ве­де­ни­ях, раз­ви­ва­ют ра­бо­ты «У бал­ко­на. Ис­пан­ки Ле­о­но­ра и Ам­па­ра» (1886-1888 годы, ГТГ) с тон­кой гра­да­ци­ей се­ро­го и чёр­но­го, порт­рет пе­ви­цы Т.С. Лю­ба­то­вич (1886 год, ГРМ), «За чай­ным сто­лом» (1887-1888 годы, Му­зей-за­по­вед­ник По­ле­но­во, Туль­ская обл.), «В лод­ке» (1887-1888 годы, ГТГ). В пей­за­жах К.А. Коровина точ­но пе­ре­дан ха­рак­тер изо­бра­жае­мых мест: ат­мо­сфе­ра Юга в кав­каз­ских ра­бо­тах (1889 год), от­тен­ки хо­лод­ных се­реб­ри­сто-се­рых мер­ца­ний ску­пых лу­чей све­та в пей­за­жах Русского Се­ве­ра («Зи­ма в Лап­лан­дии», «Ру­чей Св. Три­фо­на в Пе­чен­ге», обе ра­бо­ты 1894 год, ГТГ).

С 1885 года К.А. Коровин стал ак­тив­ным уча­ст­ни­ком Аб­рам­цев­ско­го ху­до­же­ст­вен­но­го круж­ка, с дея­тель­но­стью ко­то­ро­го свя­за­но на­ча­ло его ра­бо­ты в те­ат­ре. В 1885-1891 и 1896-1899 годы оформ­лял спек­так­ли Ча­ст­ной русской опе­ры С.И. Ма­мон­то­ва, в т. ч. «Са­д­ко» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (1897 год, совместно с С.В. Ма­лю­ти­ным), «Юдифь» А.Н. Се­ро­ва (1898 год, совм. с В.А. Се­ро­вым), а так­же Товарищества русской опе­ры П.Г. Со­ло­дов­ни­ко­ва в Мо­ск­ве («Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го, 1897 од, совм. с А.М. Вас­не­цо­вым и Ма­лю­ти­ным, и др.).

В 1899-1919 годыде­ко­ра­тор при Ди­рек­ции императорских (до 1917 года) те­ат­ров в Мо­ск­ве (в 1910-1919 годы главный де­ко­ра­тор и художетсвеный-кон­суль­тант) и в Санкт-Пе­тер­бур­ге - Пет­ро­гра­де (1902-1923 годы); офор­мил св. 100 спек­так­лей.

Сре­ди его ра­бот в Боль­шом и Ма­ри­ин­ском те­ат­рах: опе­ры - «Ру­сал­ка» А.С. Дар­го­мыж­ско­го (1900 год, совм. с А.Я. Го­ло­ви­ным), «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го (1908 год), «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии» (1907 год, совм. с А.М. Вас­не­цо­вым) и «Зо­ло­той пе­ту­шок» (1909 год) Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва; ба­ле­ты - «Дон Ки­хот» Л.Ф. Мин­ку­са (1900 год, совм. с Го­ло­ви­ным и Н.А. Клод­том), «Ле­бе­ди­ное озе­ро» (1901 год, с ни­ми же) и «Щел­кун­чик» (1919 год) Чай­ков­ско­го, «Рай­мон­да» А.К. Гла­зу­но­ва (1908 год).

К.А. Коровин уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии спек­так­лей Рус­ских се­зо­нов за гра­ни­цей (ди­вер­тис­мент «Пир», 1909 год), труп­пы А.П. Пав­ло­вой и др. Ра­бо­тал так­же для дра­ма­тических трупп (Об­ще­ст­ва литературы и искусства и Ма­ло­го те­ат­ра - в Мо­ск­ве, пе­тербургского Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра). Спек­так­ли в де­ко­ра­ци­ях К.А. Коровина не­од­но­крат­но во­зоб­нов­ля­лись в те­ат­рах Мо­ск­вы и Ле­нин­гра­да (по­сле 1924 года). Один из круп­ней­ших ре­фор­ма­то­ров русского те­ат­раль­но-де­ко­ра­ци­он­но­го искусства, К.А. Коровин соз­дал но­вый тип де­ко­ра­ций «боль­шо­го сти­ля» - зре­лищ­ных, кра­соч­ных, эмо­цио­наль­но со­от­вет­ст­вую­щих сце­ническому дей­ст­вию.

Под влия­ни­ем ра­бо­ты в те­ат­ре в стан­ко­вом искусстве К.А. Коровин уси­ли­ва­ет­ся де­ко­ра­тив­ное на­ча­ло: в пей­за­жах (ви­ды Кры­ма, русских де­ре­вень и ноч­но­го Па­ри­жа), на­тюр­мор­тах, ин­терь­е­рах, так­же в порт­ре­тах (И.А. Мо­ро­зо­ва, 1903 год, ГТГ; Ф.И. Ша­ля­пи­на, 1911 год, ГРМ, и др.). Как ху­дож­ник-мо­ну­мен­та­лист К.А. Коровин про­явил се­бя в оформ­ле­нии соз­дан­но­го по собственному про­ек­ту па­виль­о­на Край­не­го Се­ве­ра для Все­российской ху­дожественно-промышленной вы­став­ки 1896 года в Ниж­нем Нов­го­ро­де (пан­но - в ГТГ); раз­ра­бо­тал ар­хитектурный про­ект па­виль­о­на кус­тар­ной промышленности и на­пи­сал 30 пан­но на те­мы Си­би­ри, Край­не­го Се­ве­ра, Ср. Азии (ны­не - в ГРМ) для русского от­де­ла на Все­мир­ной вы­став­ке 1900 года в Па­ри­же. За эту ра­бо­ту он был на­граж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1900 год) и ря­дом зо­ло­тых и се­реб­ря­ных ме­да­лей.

Один из уч­ре­ди­те­лей Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (1903 год). Пре­по­да­вал в МУЖВЗ (1901-1918 годы). В 1918 году К.А. Коровин вхо­дил в Ко­мис­сию по ох­ра­не па­мят­ни­ков искусства и ста­ри­ны в Мо­ск­ве; пре­по­да­вал в ГСХМ.

В начале 1923 года эмиг­ри­ро­вал, по­се­лил­ся в Па­ри­же, оформ­лял спек­так­ли те­ат­ров Па­ри­жа, Ту­ри­на, Лон­до­на, Ко­пен­га­ге­на, Кау­на­са; пи­сал пей­за­жи ве­чер­не­го Па­ри­жа и на­тюр­мор­ты, но при­зна­ни­ем не поль­зо­вал­ся. Жил бед­но, за­ра­ба­ты­вал в основном литературным тру­дом, пе­ча­тая в русских из­да­ни­ях рас­ска­зы о де­ре­вен­ской жиз­ни, пу­те­вые очер­ки, вос­по­ми­на­ния. Пре­по­да­вал в Русской ху­дожественной ака­де­мии в Па­ри­же (1929-1939 годы).

Его сын - жи­во­пи­сец и сце­но­граф Алек­сей Кон­стан­ти­но­вич Ко­ро­вин (1897-1950 годы), с 1923 года так­же ра­бо­тал в Па­ри­же.

Сочинения:

Крас­ки Рос­сии. Очер­ки, вос­по­ми­на­ния, рас­ска­зы. Л., 1986;

К. Ко­ро­вин вспо­ми­на­ет... 2-е изд. М., 1990