КОРОТАЕВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Родился 17 февраля 1961 года в Москве. В 1984 году закончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. С 1989 года работает в Институте востоковедения РАН. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Родовая организация в социально-экономической структуре Сабейского общества : (Опыт количественного анализа Южноаравийской эпиграфики)». В 1993 году получил степень доктора философии в Манчестерском университете (Великобритания). С 1994 года преподает в РГГУ. В 1998 году защитил докторскую диссертацию на тему «Общие тенденции и факторы эволюции социально-политических систем Северо-Восточного Йемена (Х в. до н. э.-ХХ в. н. э. )». C 1999 года работает в Институте Африки РАН. С 2012 года работает на факультете глобальных процессов МГУ и заведует научно-учебной лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации факультета социальных наук НИУ ВШЭ.

Автор более 350 научных публикаций. Является пионером клиодинамики, исследования носят междисциплинарный характер. В область научных интересов входят математическое моделирование исторических и социально-экономических процессов. Наряду с А.И. Фурсовым является одним из главных представителей российской школы мир-системного анализа. В рамках данной теории А.В. Коротаевым предложил подход, в соответствии с которым основным интегрирующим фактором Мир-системы является генерация и диффузия инноваций. В соответствии с этим подходом ядро Мир-системы определяется как зона, выступающая в качестве донора инноваций в значительно большей степени, чем в качестве их реципиента.

Сочинения:

Акаев А. А., Коротаев А. В., Фомин А. А. Динамика темпов глобальной инфляции: закономерности и прогнозы. — ЛИБРОКОМ М, 2012.

Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Циклы, кризисы, ловушки современной Мир-Системы. Исследование кондратьевских, жюгляровских и вековых циклов, глобальных кризисов, мальтузианских и постмальтузианских ловушек. — ЛКИ Москва, 2012. — С. 480.

Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Цирель С. В. Циклы развития современной Мир-Системы. — Либроком Москва, 2011. — С. 248.

Историческая глобалистика / Ю. В. Зинькина, И. В. Ильин, А. И. Андреев и др. — Издательство Московского университета Москва, 2015. — С. 305.

Коротаев А. В. Сабейские этюды. — Восточная литература Москва, 1997. — С. 224.

Коротаев А. В., Гринин Л. Е. Глобальный кризис в ретроспективе: Краткая история подъемов и кризисов: от Ликурга до Алана Гринспена. — Либроком/URSS Москва, 2009. — С. 336.

Коротаев А. В., Халтурина Д. А. Мифы и гены: Глубокая историческая реконструкция. — Либроком Москва, 2010. — С. 184.

Bondarenko D. M., Korotaev A. V. Civilizational models of politogenesis. — Moscow, 2000.

Grinin L. E., De Munck V. C., Korotaev A. V. History & mathematics. Analyzing and modeling global development. — URSS Moskva, 2006.

History and Mathematics : Historical dynamics and development of complex societies / P. Turchin, L. E. Grinin, A. V. Korotaev, C. d. Munck Victor. — URSS Moskva, 2006.

Korotaev A. V. Ancient Yemen : some general trends of evolution of the Sabaic language and Sabaean culture. — Oxford ; New York, 1995.

Korotaev A. V. Pre-Islamic Yemen : socio-political organization of the Sabaean cultural area in the 2nd and 3rd centuries AD. — Harrassowitz Wiesbaden, 1996.

Korotaev A. V. World religions and social evolution of the Old World Oikumene civilizations : a cross-cultural perspective. — Edwin Mellen Press Lewiston, N.Y, 2004.

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