КОРОСТОВЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Коростовцев, Михаил Александрович (10[23].04.1900, с. Поповка Павлоградского уезда Екатеринославской губ. — 21.10.1980, г. Москва) — выдающийся советский египтолог, историк древнего Востока.

В 1919 закончил гимназию в г. Тифлисе, где после ранней смерти родителей воспитывался бабушкой. В 1921 служил в ЧК Грузии и далее был вынужден взаимодействовать с органами госбезопасности. Учился в Тифлисском политехническом институте (1920—1922), на заочном отделении Азербайджанского государственного университета (окончил в 1932); 1929—1934 — помощник капитана, капитан Каспийского и Балтийского пароходств. Еще в гимназии вступил в переписку с крупнейшим дореволюционным египтологом Б. А. Тураевым, египтологическую подготовку получил самоучкой. В 1935—1941 — сотрудник Института истории АН СССР (Ленинград), в 1939 защитил кандидатскую диссертацию «Рабство в древнем Египте в эпоху Нового царства» (научный руководитель — академик В. В. Струве). В июле 1941 — мае 1942 служил в ВВС Балтийского флота; демобилизован по ходатайству АН СССР. Ученый секретарь Института истории АН СССР (1942—1943), Отделения истории и философии АН СССР. В 1943 в МГУ защитил докторскую диссертацию «Письмо и язык древнего Египта». В ноябре 1944 — июле 1947 работал корреспондентом ТАСС в Египте; пытался создать там научное представительство АН СССР и заниматься египтологическими исследованиями. В июле 1947 был арестован по обвинению в связи с иностранными разведками и отказе вернуться в СССР, по январь 1955 находился в заключении. Реабилитирован; с марта 1955 — сотрудник Института востоковедения АН СССР, с 1966 — заведующий Отделом древнего Востока. Академик АН СССР (1974). Главный редактор многотомной «Истории древнего Востока» АН СССР (первые тома вышли после смерти К.; издание не завершено).

Кавалер орденов «Знак Почета» (1975), Дружбы народов (1980). Основные работы К., вышедшие в 1960—1970-е, посвящены публикации древнеегипетских текстов, древнеегипетскому языку, письменной культуре и религии древнего Египта.

Соч.: Декрет Сети I в Наури (Документы к истории древнего Египта 1326 г. до н. э.) // Исторический архив. Т. II. М., 1939, С. 239—287; Из истории V династии в древнем Египте // Вестник древней истории. 1941. № 1. С. 31—44; Путешествие Ун-Амуна в Библ. Египетский иератический папирус № 120 ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве (издание текста и исследование). М., 1960 (Памятники литературы народов Востока. Тексты. Большая серия. IV); Писцы древнего Египта. М., 1962 (СПб., 2001); Введение в египетскую филологию. М., 1963; О понятии «Древний Восток» // Вестник древней истории. 1970. № 1. С. 3—18; Grammaire du néo-égyptien. M., 1973; Религия древнего Египта. M., 1976 (СПб., 2000).

Лит.: Павлова О. И. К 90-летию со дня рождения акад. М. А. Коростовцева // Вестник древней истории. 1990. № 1. С. 238—239; Тамазишвили А. О. М. Коростовцев: 1955 год. Возвращение в науку // История и культура древнего и раннехристианского Египта. М., 2001. С. 21—28; Ладынин И. А., Тимофеева Н. С. Египтолог М. А. Коростовцев и его инициатива по созданию научного представительства СССР в Египте // Исторические записки. Вып. 15 (133). М., 2014. С. 358—382.