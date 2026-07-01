КОРОШЕЦ АНТОН
КОРОШЕЦ АНТОН - словенский и югославский государственный и политический деятель.
Получил начальное духовное образование в г. Марибор, в 1905 году окончил теологический факультет универистета г. Грац.
С начала XX века один из лидеров клерикальной Словенской народной партии.
В 1906-1918 годы депутат австрийского рейхсрата. 30 мая 1917 года от имени возглавляемого им Югославянского клуба выступил в рейхсрате с т. н. Майской декларацией, содержавшей предложение создать для юж. славян Австро-Венгрии отдельную административно-территориальную единицу.
Один из создателей Государства словенцев, хорватов и сербов (ГСХС), занимал пост председателя его Народного веча. После вхождения ГСХС 1 января 1918 года в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС) занимал различные министерские должности.
В июле - декабре 1928 года премьер-министр КСХС, сторонник предоставления автономии Словении.
На посту министра внутренних дел в 1935-1938 годов активно выступал за сотрудничество с нацистской Германией и фашистской Италией.