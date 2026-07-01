КОРОШЕЦ АНТОН

КОРОШЕЦ АНТОН - словенский и югославский государственный и политический деятель.

По­лу­чил на­чаль­ное ду­хов­ное об­ра­зо­ва­ние в г. Ма­ри­бор, в 1905 году окон­чил тео­ло­гический факультет универистета г. Грац.

С начала XX века один из ли­де­ров кле­ри­каль­ной Сло­вен­ской на­род­ной пар­тии.

В 1906-1918 годы депутат австрийского рейхс­ра­та. 30 мая 1917 года от име­ни воз­глав­ляе­мо­го им Юго­сла­вян­ско­го клу­ба вы­сту­пил в рейхс­ра­те с т. н. Май­ской дек­ла­ра­ци­ей, со­дер­жав­шей пред­ло­же­ние со­здать для юж. сла­вян Ав­ст­ро-Венг­рии отдельную административно-территориальную еди­ни­цу.

Один из соз­да­те­лей Государства сло­вен­цев, хор­ва­тов и сер­бов (ГСХС), за­ни­мал пост пред­се­да­те­ля его Народного ве­ча. По­сле вхо­ж­де­ния ГСХС 1 января 1918 года в со­став Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (КСХС) за­ни­мал различные ми­ни­стер­ские долж­но­сти.

В ию­ле - декабре 1928 года пре­мьер-министр КСХС, сто­рон­ник пре­дос­тав­ле­ния ав­то­но­мии Сло­ве­нии.

На по­сту министра внутренних дел в 1935-1938 годов ак­тив­но вы­сту­пал за со­труд­ни­че­ст­во с на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей и фа­ши­ст­ской Ита­ли­ей.