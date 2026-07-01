КОРОРОФА

КОРОРОФА - государство народа джукун в Центральном Судане в XVI-XVII веках.

Пер­во­на­чаль­но Коророфа - на­зва­ние од­но­го из ран­не­го­су­дарственных об­ра­зо­ва­ний хау­са, воз­ник­ше­го в начале II тысячилетия н. э. к югу или юго-за­па­ду от Ка­но.

Не позд­нее середины XVI века в Коророфе из Бор­ну про­никли джу­кун. Они под­чи­ни­ли се­бе ме­ст­ное на­се­ле­ние, час­тич­но сме­шав­шись с ним, и соз­да­ли го­су­дар­ст­во, тер­ри­то­ри­аль­ное яд­ро ко­то­ро­го на­хо­ди­лось в бас­сей­не рек Гон­го­ла и Бе­нуэ. В XVII веке Коророфа - од­на из наи­бо­лее мо­гу­щественных дер­жав Центрального Су­да­на, кон­тро­ли­ро­вав­шая тер­ри­то­рию от стра­ны ига­ла на за­па­де до стра­ны Биу (вос­точ­нее р. Гон­го­ла) на вос­то­ке и от стра­ны Ми­сау (вос­точ­нее Ка­но) на се­ве­ре до стра­ны Вур­кун (юж­нее р. Бе­нуэ в рай­оне г. Ву­ка­ри) на юге.

Вой­ско Коророфа осу­ще­ст­в­ля­ло на­бе­ги на со­сед­ние го­су­дар­ст­ва с це­лью за­хва­та ра­бов и их по­сле­дую­щей про­да­жи ев­ро­пей­цам. В Коророфе су­ще­ст­во­вал ин­сти­тут свя­щен­ных ца­рей. По­сле не­удач­но­го по­хо­да на Ка­но и Ка­ци­ну в 1671 году на­бе­ги джу­кун на со­сед­ние го­су­дар­ст­ва пре­кра­ти­лись, Коророфа ис­чез­ла с по­ли­тической сце­ны Су­да­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)