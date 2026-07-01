КОРОРОФА
КОРОРОФА - государство народа джукун в Центральном Судане в XVI-XVII веках.
Первоначально Коророфа - название одного из раннегосударственных образований хауса, возникшего в начале II тысячилетия н. э. к югу или юго-западу от Кано.
Не позднее середины XVI века в Коророфе из Борну проникли джукун. Они подчинили себе местное население, частично смешавшись с ним, и создали государство, территориальное ядро которого находилось в бассейне рек Гонгола и Бенуэ. В XVII веке Коророфа - одна из наиболее могущественных держав Центрального Судана, контролировавшая территорию от страны игала на западе до страны Биу (восточнее р. Гонгола) на востоке и от страны Мисау (восточнее Кано) на севере до страны Вуркун (южнее р. Бенуэ в районе г. Вукари) на юге.
Войско Коророфа осуществляло набеги на соседние государства с целью захвата рабов и их последующей продажи европейцам. В Коророфе существовал институт священных царей. После неудачного похода на Кано и Кацину в 1671 году набеги джукун на соседние государства прекратились, Коророфа исчезла с политической сцены Судана.