КОРОПЛАСТИКА

КОРОПЛАСТИКА - древне-греческая малая пластика.

Пре­имущественно тер­ра­ко­то­вая.

Тер­мин «коропластика» при­ме­ня­ет­ся так­же по от­но­ше­нию к тер­ра­ко­то­вой скульп­ту­ре не­за­ви­си­мо от раз­ме­ров. Отдельные па­мят­ни­ки коропластики из­вест­ны на­чи­ная с пе­рио­да гео­мет­ри­че­ско­го сти­ля. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние ма­лая тер­ра­ко­то­вая пла­сти­ка по­лу­чи­ла с эпо­хи ар­хаи­ки и прак­ти­ко­ва­лась до кон­ца ан­тич­но­сти.

Из­де­лия коропластики (фи­гур­ки лю­дей в по­все­днев­ной оде­ж­де и за по­все­днев­ны­ми за­ня­тия­ми) в боль­шом ко­ли­че­ст­ве на­хо­дят в по­гре­бе­ни­ях как часть за­упо­кой­ных да­ров.

Са­мым зна­чительным яв­ле­ни­ем коропластики бы­ла та­нагр­ская ко­ро­пла­сти­ка. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли так­же вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ные из­де­лия Ми­ри­ны, Смир­ны и Эфе­са, Афин и Ко­рин­фа.

Твор­че­ст­во мас­те­ров коропластики от­ра­зи­ло влия­ние боль­шой ста­ту­ар­ной пла­сти­ки и жи­во­пи­си. Осо­бен­но зна­чи­тель­ным бы­ло влия­ние Прак­си­те­ля и Апел­ле­са, у ко­то­рых за­им­ст­во­ва­лись це­ли­ком изо­бра­зительные ти­пы. Тер­ра­ко­то­вые фи­гур­ки про­из­во­ди­лись и в Северном При­чер­но­мо­рье.

Ке­ра­мическая скульп­ту­ра от­но­си­тель­но круп­ных раз­ме­ров в Древ­ней Гре­ции на­хо­ди­ла при­ме­не­ние в ар­хитектурном де­ко­ре (ак­ро­те­рии, ан­те­фик­сы, ино­гда фрон­тон­ные ком­по­зи­ции) эпо­хи ар­хаи­ки (позд­нее вы­тес­не­на мра­мор­ным де­ко­ром); главным ре­гио­ном рас­про­стра­не­ния коропластики это­го ти­па бы­ли ита­лий­ские ко­ло­нии, но её об­раз­цы встре­ча­лись и в греческих мет­ро­по­лии (ак­ро­те­рий - груп­па «По­хи­ще­ние Га­ни­ме­да» из Олим­пии, 480-470 годы до н. э., Ар­хео­ло­гич. му­зей, Олим­пия).

Иллюстрации:

Ко­ро­пла­сти­ка. «Кар­ли­ца». Тер­ра­ко­та. 3–2(?) вв. до н. э. Алек­са­нд­рия. Лувр (Па­риж). Архив БРЭ.

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