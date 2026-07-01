КОРОПЛАСТИКА
КОРОПЛАСТИКА - древне-греческая малая пластика.
Преимущественно терракотовая.
Термин «коропластика» применяется также по отношению к терракотовой скульптуре независимо от размеров. Отдельные памятники коропластики известны начиная с периода геометрического стиля. Широкое распространение малая терракотовая пластика получила с эпохи архаики и практиковалась до конца античности.
Изделия коропластики (фигурки людей в повседневной одежде и за повседневными занятиями) в большом количестве находят в погребениях как часть заупокойных даров.
Самым значительным явлением коропластики была танагрская коропластика. Широкое распространение получили также высококачественные изделия Мирины, Смирны и Эфеса, Афин и Коринфа.
Творчество мастеров коропластики отразило влияние большой статуарной пластики и живописи. Особенно значительным было влияние Праксителя и Апеллеса, у которых заимствовались целиком изобразительные типы. Терракотовые фигурки производились и в Северном Причерноморье.
Керамическая скульптура относительно крупных размеров в Древней Греции находила применение в архитектурном декоре (акротерии, антефиксы, иногда фронтонные композиции) эпохи архаики (позднее вытеснена мраморным декором); главным регионом распространения коропластики этого типа были италийские колонии, но её образцы встречались и в греческих метрополии (акротерий - группа «Похищение Ганимеда» из Олимпии, 480-470 годы до н. э., Археологич. музей, Олимпия).
Иллюстрации:
Коропластика. «Карлица». Терракота. 3–2(?) вв. до н. э. Александрия. Лувр (Париж). Архив БРЭ.