КОРОНАДО ФРАНСИСКО ВАСКЕС ДЕ

КОРОНАДО ФРАНСИСКО ВАСКЕС ДЕ - испанский конкистадор .

Из дво­рян­ской се­мьи.

При­был в Мек­си­ку в 1535 году, с 1538 года гу­бер­на­тор Но­вой Га­ли­сии (северо-западная об­ласть Мек­си­ки).

В 1540 году воз­гла­вил экс­пе­ди­цию, сна­ря­жён­ную ви­це-ко­ро­лём Но­вой Ис­па­нии на по­ис­ки «се­ми зо­ло­тых го­ро­дов Се­во­лы» (Си­во­лы, Се­бо­лы; ны­не иден­ти­фи­ци­ру­ют­ся с по­се­ле­ния­ми ин­дей­цев зу­ни, штат Нью-Мек­си­ко).

От­ряд под руководством Ф.В. де Коронадо (около 1 тыс. человек) дви­гал­ся по восточному по­бе­ре­жью Ка­ли­фор­ний­ско­го зал. в северо-западном на­прав­ле­нии (па­рал­лель­но шла эс­кад­ра Э. де Алар­ко­на, ко­то­рая дос­тиг­ла устья р. Ко­ло­ра­до и впер­вые под­ня­лась вверх по её те­че­нию на 200 км). Не об­на­ру­жив в «Се­во­ле» ни­ка­ких бо­гатств, Ф.В.де Коронадо от­пра­вил не­боль­шой от­ряд даль­ше на се­ве­ро-за­пад (им был от­крыт Боль­шой Кань­он р. Ко­ло­ра­до). По­лу­чив от ин­дей­цев све­де­ния о бо­га­той стра­не «Ки­ви­ра», Ф.В. де Коронадо в 1541 году дви­нул­ся на вос­ток и пер­вым пе­ре­сёк Ве­ли­кие рав­ни­ны, пе­ре­пра­вив­шись че­рез ре­ки Ар­кан­зас и Кан­зас.

В 1542 году вер­нул­ся в Ме­хи­ко.

Рас­хо­ды каз­ны на экс­пе­ди­цию Ф.В. де Коронадо не оку­пи­лись, по­сле че­го испанская ко­ро­на от­ка­за­лась от ос­вое­ния тер­ри­то­рий к се­ве­ро-за­па­ду от Мек­си­ки.

По­след­ние го­ды жиз­ни был в опа­ле.