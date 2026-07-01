КОРОНАДО ФРАНСИСКО ВАСКЕС ДЕ
КОРОНАДО ФРАНСИСКО ВАСКЕС ДЕ - испанский конкистадор.
Из дворянской семьи.
Прибыл в Мексику в 1535 году, с 1538 года губернатор Новой Галисии (северо-западная область Мексики).
В 1540 году возглавил экспедицию, снаряжённую вице-королём Новой Испании на поиски «семи золотых городов Севолы» (Сиволы, Себолы; ныне идентифицируются с поселениями индейцев зуни, штат Нью-Мексико).
Отряд под руководством Ф.В. де Коронадо (около 1 тыс. человек) двигался по восточному побережью Калифорнийского зал. в северо-западном направлении (параллельно шла эскадра Э. де Аларкона, которая достигла устья р. Колорадо и впервые поднялась вверх по её течению на 200 км). Не обнаружив в «Севоле» никаких богатств, Ф.В.де Коронадо отправил небольшой отряд дальше на северо-запад (им был открыт Большой Каньон р. Колорадо). Получив от индейцев сведения о богатой стране «Кивира», Ф.В. де Коронадо в 1541 году двинулся на восток и первым пересёк Великие равнины, переправившись через реки Арканзас и Канзас.
В 1542 году вернулся в Мехико.
Расходы казны на экспедицию Ф.В. де Коронадо не окупились, после чего испанская корона отказалась от освоения территорий к северо-западу от Мексики.
Последние годы жизни был в опале.