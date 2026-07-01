КОРОНАЦИЯ

КОРОНАЦИЯ - торжественная церемония, во время которой совершается принятие монархом символов принадлежащей ему власти; как правило, носит сакральный характер.

В ми­ре су­ще­ст­ву­ет ог­ром­ное раз­но­об­ра­зие ко­ро­на­ци­он­ных об­ря­дов. Их важ­ным эле­мен­том яв­ля­ет­ся воз­ло­же­ние на мо­нар­ха ко­ро­ны.

В Российской им­пе­рии коронация со­вер­ша­лась в XVIII-XIX века. Ей пред­ше­ст­во­ва­ли об­ря­ды «по­са­же­ния на стол» (с начала XI века в Древне-русском государстве, со второй тре­ти XII века - в русских кня­же­ст­вах), а так­же «вен­ча­ния на цар­ст­во» (в конце XV - конце XVII веков в Русском государстве), впер­вые со­сто­яв­ше­го­ся 4 февраля 1498 года, ко­гда на «ве­ли­кое кня­же­ние Вла­ди­мир­ское, Мо­с­ков­ское, Нов­го­род­ское и всея Ру­си» был по­са­жен кн. Дмит­рий Ива­но­вич Внук.

Пра­во русского го­су­да­ря на цар­ское дос­то­ин­ст­во (при­ня­то Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным в 1547 году) под­тверж­де­но в 1561 году гра­мо­той («Ут­вер­ди­тель­ной») пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ио­а­са­фа II; то­гда же по­след­ний при­слал Ива­ну IV Ва­силь­е­ви­чу кни­гу с из­ло­же­ни­ем це­ре­мо­ниа­ла коронации ви­зантийских им­пе­ра­то­ров. По это­му це­ре­мо­ниа­лу, впер­вые с со­вер­ше­ни­ем ми­ро­по­ма­за­ния, 31 мая (10 июня) 1584 года был вен­чан на цар­ст­во Фё­дор Ива­но­вич. При вен­ча­нии ца­рей ми­тро­по­лит или пат­ри­арх вос­се­дал в со­бо­ре на осо­бом воз­вы­ше­нии ря­дом с го­су­да­рем.

Пер­вое в русской ис­то­рии вен­ча­ние ца­ри­цы на цар­ст­во со­стоя­лось 8(18) мая 1606 года, ко­гда пат­ри­арх Иг­на­тий вен­чал и по­ма­зал на цар­ст­во Ма­ри­ну Мни­шек (хо­тя и при­няв­шую во вре­мя этой це­ре­мо­нии пра­во­слав­ное при­час­тие, но фор­маль­но не пе­ре­шед­шую в пра­во­сла­вие; по этой при­чи­не про­тив её К. воз­ра­жал ар­хи­еп. Ка­зан­ский Гер­мо­ген). Важ­ней­шие мо­мен­ты вен­ча­ния на цар­ст­во ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча [11(21) июля 1613 года] от­ра­зи­лись в ми­ниа­тю­рах «Кни­ги об из­бра­нии на пре­вы­со­чай­ший пре­стол...» (под­го­тов­ле­на в 1672-1673 годы).

Коронация про­ис­хо­ди­ла в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля спус­тя несколько ме­ся­цев или да­же 1-2 го­да по­сле опуб­ли­ко­ва­ния но­вым им­пе­ра­то­ром или им­пе­рат­ри­цей Ма­ни­фе­ста о сво­ём всту­п­ле­нии на пре­стол. В наи­бо­лее важ­ные мо­мен­ты ко­ро­на­ци­он­ной це­ре­мо­нии (ми­ро­по­ма­за­ние, воз­ло­же­ние ко­ро­ны, вру­че­ние ре­га­лий) раз­да­вал­ся не толь­ко тра­диционный ко­ло­коль­ный звон, но и пу­шеч­ные зал­пы. Ко­ро­на­ци­он­ные тор­же­ст­ва обыч­но про­дол­жа­лись несколько дней и со­про­во­ж­да­лись мо­леб­на­ми, мно­го­численными приё­ма­ми, ба­ла­ми, обе­да­ми, па­рад­ны­ми спек­так­ля­ми, смот­ра­ми войск. Императорская че­та при­ни­ма­ла иностранных по­слов, де­ле­га­ции от гу­бер­ний и об­лас­тей Российской им­пе­рии, пред­ста­ви­те­лей со­сло­вий (дво­рян­ст­ва, ку­пе­че­ст­ва, ка­за­че­ст­ва), на­ро­дов Рос­сии, а так­же, как пра­ви­ло, по­сеща­ла Трои­це-Сер­гие­ву лав­ру. В народных гу­ля­ньях уча­ст­во­ва­ли де­сят­ки ты­сяч лю­дей.

В XVIII веке для уго­ще­ния на­ро­да в Крем­ле уст­раи­ва­ли фон­та­ны с ви­ном, вы­став­ля­ли боч­ки с пи­вом, жа­ри­ли це­лых бы­ков, в XIX веке цен­тра­ми народных тор­жеств бы­ли Де­ви­чье по­ле в Мо­ск­ве и Хо­дын­ское по­ле близ Мо­ск­вы, где раз­да­ва­лись «цар­ские по­дар­ки». Коронация за­вер­ша­лась ил­лю­ми­на­ция­ми и фей­ер­вер­ка­ми. Че­ка­ни­лись па­мят­ные ме­да­ли раз­но­го дос­то­ин­ст­ва (зо­ло­тые и се­реб­ря­ные) и на­град­ные ме­да­ли для уча­ст­ни­ков тор­жеств, мо­не­ты, специальные же­то­ны, раз­бра­сы­вае­мые в тол­пе, и пр. Коронация со­про­во­ж­да­лись цар­ски­ми ми­ло­стя­ми: умень­ше­ни­ем на­ло­гов, про­ще­ни­ем не­дои­мок, полной ам­ни­сти­ей или смяг­че­ни­ем на­ка­за­ний пре­ступ­ни­кам, а так­же по­жа­ло­ва­ни­ем чи­нов, ор­де­нов и т. п.

Про­воз­гла­ше­ние ца­ря Пет­ра I им­пе­ра­то­ром (1721 год) не со­про­во­ж­да­лось коронацией [ми­ро­по­ма­за­ние осу­ще­ст­в­ле­но при его вен­ча­нии на цар­ст­во 25 июня (5 июля) 1682 год]. Ма­ни­фе­стом от 15(26) ноября 1723 года Пётр I объ­я­вил о на­ме­ре­нии ко­ро­но­вать свою суп­ру­гу Ека­те­ри­ну Алек­се­ев­ну (с 1725 года Ека­те­ри­на I), ссы­ла­ясь на вен­ча­ние на цар­ст­во суп­руг ви­зантийских и западно-ев­ропейских мо­нар­хов.

Первая в России коронация (Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны) со­стоя­лась 7(18) мая 1724 года. Хо­тя она не оз­на­ча­ла всту­п­ле­ния на пре­стол, по­сле­дую­щие коронации им­пе­рат­риц и им­пе­ра­то­ров прохо­ди­ли по её об­раз­цу (с из­ме­не­ния­ми). Це­ре­мо­ни­ал коронации, раз­ра­бо­тан­ный Си­но­дом при уча­стии ар­хи­епископа Нов­го­род­ско­го Фео­фа­на Про­ко­по­ви­ча и Пет­ра I, ут­вер­ждал но­вый ти­тул руссийских го­су­да­рей (см. в ст. Им­пе­ра­тор). Пётр I и Ека­те­ри­на Алек­се­ев­на вос­се­да­ли на двух пре­сто­лах, по­став­лен­ных на воз­вы­ше­нии в цен­тре со­бо­ра (ми­тро­по­ли­ты си­де­ли на осо­бых скамь­ях).

Для Коронации бы­ли из­го­тов­ле­ны вы­пол­нен­ные в ев­ропейском сти­ле императорская ко­ро­на, ук­ра­шен­ная жем­чу­гом, 2564 дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми и ог­ром­ным ру­би­ном, увен­чан­ным брил­ли­ан­то­вым кре­стом, и пор­фи­ра - императорская ман­тия из зо­ло­то­го што­фа с вы­ши­ты­ми на нём мно­го­числ. чёр­ны­ми дву­гла­вы­ми ор­ла­ми, под­би­тая гор­но­ста­ем и ук­ра­шен­ная мно­же­ст­вом боль­ших брил­ли­ан­тов. Ски­петр и дер­жа­ва бы­ли ис­поль­зо­ва­ны «из­древ­ле упот­реб­ляе­мые».

Пётр I сам ко­ро­но­вал свою суп­ру­гу, воз­ло­жил на им­пе­рат­ри­цу ман­тию и ко­ро­ну, вру­чил дер­жа­ву (но не пе­ре­дал ски­петр, тем са­мым под­чёр­ки­вая, что власть в им­пе­рии со­хра­ня­ет еди­но­лич­но). Цер­ков­ное по­уче­ние бы­ло ис­клю­че­но из це­ре­мо­нии, но в ней со­хра­ни­лись про­чте­ние Сим­во­ла ве­ры, ми­ро­по­ма­за­ние и при­час­тие. За­мет­ное ме­сто в це­ре­мо­ниа­ле бы­ло от­ве­де­но вой­скам, в ча­ст­но­сти впер­вые спе­ци­аль­но сфор­ми­ро­ван­ной для со­про­во­ж­де­ния им­пе­рат­ри­цы «ка­ва­лер­гар­дии» (см. Ка­ва­лер­гар­ды).

Коронация императора Пет­ра II со­стоя­лась 25 февраля (7 марта) 1728 года. С это­го вре­ме­ни ко­ро­на­ци­он­ной це­ре­мо­нии пред­ше­ст­во­ва­ли тор­же­ст­вен­ные въез­ды в Мо­ск­ву мо­нар­хов, воз­глав­ляв­ших пыш­ную ка­валь­ка­ду из чле­нов императорской се­мьи, Им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра, выс­ших са­нов­ни­ков, войск гвар­дии, ве­ре­ни­цы при­двор­ных эки­па­жей (в XIX веке в этой це­ре­мо­нии ис­поль­зо­ва­лись эки­па­жи XVIII века). В XVIII веке на пу­ти ше­ст­вия воз­дви­га­лись три­ум­фаль­ные ар­ки, в XIX веке по все­му мар­шру­ту про­цес­сии шпа­ле­ра­ми вы­страи­ва­лись вой­ска. Пор­фи­ру и ко­ро­ну на Пет­ра II воз­ло­жил пер­вен­ст­вую­щий ар­хие­рей - Фео­фан Про­ко­по­вич, он же со­вер­шил ми­ро­по­ма­за­ние. На­чи­ная с этой коронации в ка­че­ст­ве ко­ро­на­ци­он­ной ре­га­лии ис­поль­зо­ва­лась ал­маз­ная цепь ор­де­на Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го.

Коронация императрицы Ан­ны Ива­нов­ны со­стоя­лась 28 апреля (9 мая) 1730 года. Вен­ча­ние и по­ма­за­ние на цар­ст­во Ан­ны Ива­нов­ны со­вер­шил Фео­фан Про­ко­по­вич. В хо­де её коронации был во­зоб­нов­лён при­ня­тый в XVII веке обы­чай торже­ст­вен­но­го пе­ре­не­се­ния ре­га­лий из двор­цо­вых по­ко­ев в Ус­пен­ский со­бор. Для вен­ча­ния Ан­ны Ива­нов­ны бы­ли из­го­тов­ле­ны но­вые ко­ро­на и ан­д­ре­ев­ская цепь (в ме­даль­о­нах бы­ли по­ме­ще­ны бу­к­вы, со­став­ляв­шие имя им­пе­рат­ри­цы). Не­смот­ря на тра­диционный за­прет для жен­щин всту­пать в ал­тар­ную часть хра­ма, Ан­на Ива­нов­на (как за­тем им­пе­рат­ри­цы Ели­за­ве­та Пет­ров­на и Ека­те­ри­на II) при­час­ти­лась в ал­та­ре «по цар­ско­му чи­ну».

Иван VI и Пётр III не ус­пе­ли при­нять ко­ро­но­ва­ние. Коронация императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны со­стоя­лась 25 апреля (6 мая) 1742 год. К чис­лу преж­них ко­ро­на­ци­он­ных ре­га­лий бы­ли при­бав­ле­ны ещё три: государственный меч, государственную пе­чать и государственное зна­мя («па­нир»). Им­пе­рат­ри­ца са­ма воз­ло­жи­ла на се­бя ко­ро­ну [ар­хи­еп. Нов­го­род­ский Ам­вро­сий (Юш­ке­вич) толь­ко по­дал ей ски­петр и дер­жа­ву]. Ко­ро­на­ция Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны за­вер­ши­ла эво­лю­цию це­ре­мо­ниа­ла коронации, де­мон­ст­ри­руя аб­со­лют­ный ха­рак­тер императорской вла­сти. Коронация императрицы Ека­те­ри­ны II со­стоя­лась 22 сентября (3 октября ) 1762 года. Ми­ро­по­ма­за­ние со­вер­шил ар­хи­еп. Нов­го­род­ский Дмит­рий (Се­че­нов). Для этой коронации бы­ла из­го­тов­ле­на но­вая Боль­шая им­пе­ра­тор­ская ко­ро­на, ко­то­рой Ека­те­ри­на II увен­ча­ла се­бя соб­ст­вен­но­руч­но.

Император Па­вел I по­сле сво­его всту­п­ле­ния на пре­стол (1796 год) по­ве­лел тор­же­ст­вен­но пе­ре­не­сти ос­тан­ки императора Пет­ра III из Алек­сан­д­ро-Нев­ской лав­ры в Пе­тро­пав­лов­ский со­бор в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где по­смерт­но ко­ро­но­вал прах от­ца императорской ко­ро­ной; по­сле это­го Пётр III и скон­чав­шая­ся Ека­те­ри­на II бы­ли по­хо­ро­не­ны в один день и с оди­на­ко­вы­ми по­чес­тя­ми. Коронация Пав­ла I со­стоя­лась 5(16) апреля 1797 года. Он пер­вым из российских мо­нар­хов ко­ро­но­вал­ся вме­сте с суп­ру­гой - императрицей Ма­ри­ей Фё­до­ров­ной. Ми­ро­по­ма­за­ние со­вер­шил митр. Санкт-Пе­тер­бург­ский и Нов­го­род­ский Гав­ри­ил (Пет­ров). При­уро­чив свой въезд в Мо­ск­ву к Верб­ной суб­бо­те, а са­му коронацию - к Пас­хе, Па­вел I сим­во­ли­че­ски при­рав­ни­вал своё всту­п­ле­ние в го­род к всту­п­ле­нию Ии­су­са Хри­ста в Ие­ру­са­лим, а свою коронация - к окон­чательному зем­но­му три­ум­фу Ии­су­са Хри­ста.

На­чи­ная с ко­ро­на­ции Пав­ла I и Ма­рии Фё­до­ров­ны, императорская че­та пе­ред въез­дом в Мо­ск­ву ос­та­нав­ли­ва­лась на несколько дней в Пет­ров­ском подъ­езд­ном двор­це близ го­ро­да, а во вре­мя ко­ро­на­ци­он­но­го ше­ст­вия тра­ди­ци­он­но по­се­ща­ла ча­сов­ню в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (пе­ред въез­дом в Кремль че­рез Крас­ную пл.).

Для коронации Пав­ла I Боль­шую императорскую коро­ну рас­ши­ри­ли, 75 жем­чу­жин за­ме­ни­ли 54 жем­чу­жи­на­ми бoльшего раз­мера (в этом ви­де она ис­поль­зо­ва­лась в по­сле­дую­щих коронациях), бы­ли из­го­тов­ле­ны но­вые дер­жа­ва и ски­петр, увен­чан­ный брил­ли­ан­том «Ор­лов». Во­пре­ки про­ек­ту це­ре­мо­ниа­ла, ко­ро­ну Пав­лу I, ко­то­рую он за­тем сам воз­ло­жил на се­бя, по­дал не один из ар­хие­ре­ев, а канц­лер гр. А.А. Без­бо­род­ко, что до­пол­ни­тель­но под­чёр­ки­ва­ло при­ори­тет свет­ской вла­сти над ду­хов­ной. Кро­ме обыч­ных императорских ре­га­лий, Па­вел I, един­ст­вен­ным из российских го­су­да­рей, с по­мо­щью ар­хие­ре­ев воз­ло­жил на се­бя бар­хат­ный дал­ма­тик, на­по­ми­нав­ший епи­скоп­скую ман­тию и со­став­ляв­ший часть ко­ро­на­ци­он­но­го об­ла­че­ния ви­зантийских им­пе­ра­то­ров. По­сле со­вер­ше­ния об­ря­да над ним са­мим Па­вел I снял с се­бя ко­ро­ну, при­кос­нул­ся ею к го­ло­ве им­пе­рат­ри­цы, опять воз­ло­жил ко­ро­ну на се­бя, а за­тем увен­чал им­пе­рат­ри­цу брил­ли­ан­то­вой ма­лой имп. ко­ро­ной. Ма­рия Фё­до­ров­на, как и по­сле­дую­щие им­пе­рат­ри­цы, так­же бы­ла об­ле­че­на в императорскую пор­фи­ру и по­лу­чи­ла зна­ки ор­де­на Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, пре­ж­де при­над­ле­жав­шие толь­ко цар­ст­вую­щим им­пе­рат­ри­цам.

Коронация императора Алек­сан­д­ра I и императрицы Ели­за­ве­ты Алек­се­ев­ны со­стоя­лась 15(27) сентября 1801 года, ми­ро­по­ма­за­ние со­вер­шил митр. Мо­с­ков­ский Пла­тон (Лев­шин). Осо­бен­но­стью этой коронации ста­ло при­сут­ст­вие на це­ре­мо­нии вдов­ст­вую­щей императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны, для ко­то­рой бы­ло со­ору­же­но в со­бо­ре от­дель­ное трон­ное ме­сто. Ма­рия Фё­до­ров­на со­хра­ни­ла ко­ро­ну, ко­то­рой она бы­ла вен­ча­на сво­им му­жем, по её об­раз­цу для но­вой им­пе­рат­ри­цы бы­ла из­го­тов­ле­на но­вая ма­лая имп. ко­ро­на.

Император Ни­ко­лай I и императрица Алек­сан­д­ра Фё­до­ров­на един­ст­вен­ные из российских мо­нар­хов ко­ро­но­ва­лись два­ж­ды - на российский императорский пре­стол в Мо­ск­ве [22 августа (3 сентября) 1826 год] и в ка­че­ст­ве поль­ских ко­ро­ля и ко­ро­ле­вы (в русских до­ку­мен­тах - «ца­ря» и «ца­ри­цы») в Вар­ша­ве [12(24) мая 1829 года]. Во вре­мя коронации в Мо­ск­ве по­ма­за­ние на цар­ст­во со­вер­шил митрополит Нов­го­род­ский и Санкт-Пе­тер­бург­ский Се­ра­фим (Гла­го­лев­ский). С этой коронации ус­та­но­ви­лась тра­ди­ция трое­крат­но­го по­кло­на го­су­да­ря на­ро­ду с Крас­но­го крыль­ца Гра­но­ви­той па­ла­ты по­сле коронации.

При коронации Ни­ко­лая I и Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны в Вар­ша­ве ис­поль­зо­вал­ся опыт им­пе­ра­тор­ской коронации; в ча­ст­но­сти, од­ним из важ­ных эпи­зо­дов стал тор­же­ст­вен­ный въезд го­су­да­ря и его суп­ру­ги со сви­той в сто­ли­цу Цар­ст­ва Поль­ско­го. По­сколь­ку пра­во­слав­ный русский им­пе­ра­тор не мог при­нять та­ин­ст­ва при­час­тия и по­ма­за­ния от ка­то­лического ие­рар­ха, как про­ис­хо­ди­ло при коронации польских ко­ро­лей, коронация Ни­ко­лая I про­шла не в рим­ско-ка­то­лическом со­бо­ре Св. Яна (им­пе­ра­тор ог­ра­ни­чил­ся его крат­ким по­се­ще­ни­ем по­сле коронации), а в за­ле за­се­да­ний польского Се­на­та в Ко­ро­лев­ском двор­це, в при­сут­ст­вии са­нов­ни­ков, польских се­на­то­ров и де­пу­та­тов Сей­ма Цар­ст­ва Поль­ско­го. Ни­ко­лай I при­нял бла­го­сло­ве­ние от рим­ско-ка­то­лического ар­хи­еп. Вар­шав­ско­го Яна Пав­ла Во­ро­ни­ча, ко­то­рый вру­чил ему дос­тав­лен­ные из Санкт-Пе­тер­бур­га ко­ро­ну, дер­жа­ву и ски­петр, и сам увен­чал се­бя и им­пе­рат­ри­цу ко­ро­на­ми, воз­ло­жив на го­су­дары­ню цепь польск. ор­де­на Бе­ло­го ор­ла. Це­ре­мо­ни­ал этой коронации, с од­ной сто­ро­ны, под­чёр­ки­вал ува­же­ние к тра­ди­ци­ям Цар­ст­ва Поль­ско­го и ве­ро­ис­по­ве­да­нию боль­шин­ст­ва по­ля­ков, а с дру­гой - сим­во­ли­зи­ро­вал вер­ность Ни­ко­лая I государственной ре­ли­гии Российской им­пе­рии - пра­во­сла­вию. В свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей ав­то­но­мии Цар­ст­ва Поль­ско­го по­сле по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов осо­бая коронация российских мо­нар­хов в ка­че­ст­ве поль­ских ко­ро­ля и ко­ро­ле­вы боль­ше не про­во­ди­лась.

Коронация императора Алек­сан­д­ра II и императрицы Ма­рии Алек­сан­д­ров­ны, от­ли­чав­шая­ся осо­бой пыш­но­стью, со­стоя­лась 26 августа (7 сентября) 1856 года - по­сле под­пи­са­ния Па­риж­ско­го ми­ра 1856 года и в день го­дов­щи­ны Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния 1812 года. По­ма­за­ние на цар­ст­во со­вер­шил митр. Мо­с­ков­ский Фи­ла­рет (Дроз­дов).

Коронацию императора Алек­сан­д­ра III и императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны со­стоя­лась 15(27) мая 1883 года. Ми­ро­по­ма­за­ние со­вер­шил митр. Нов­го­род­ский, Санкт-Пе­тер­бург­ский и Фин­лянд­ский Иси­дор (Ни­коль­ский). В празд­нич­ном уб­ран­ст­ве Мо­ск­вы во вре­мя ко­ро­на­ци­он­ных тор­жеств был впер­вые офи­ци­аль­но ис­поль­зо­ван бе­ло-си­не-крас­ный го­су­дар­ст­вен­ный флаг, а в ил­лю­ми­на­ции го­ро­да - элек­три­че­ст­во; со­стоя­лось ос­вя­ще­ние Хри­ста Спа­си­те­ля хра­ма [26 мая (7 июня) 1883 года].

Коронация императора Ни­ко­лая II и императрицы Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны со­стоя­лась 14(26) мая 1896 года и ста­ла по­след­ней в ис­то­рии Рос­сии. Ми­ро­по­ма­за­ние со­вер­шил митрополит Санкт-Пе­тер­бург­ский и Ла­дож­ский Пал­ла­дий (Ра­ев). Тор­же­ст­ва ом­ра­чи­лись ги­бе­лью 18(30) мая 1896 года мно­гих лю­дей в дав­ке при раз­да­че ко­ро­на­ци­он­ных по­дар­ков (см. «Хо­дын­ка»), в чём со­вре­мен­ни­ки ус­мот­ре­ли зло­ве­щее пред­зна­ме­но­ва­ние для но­во­го цар­ст­во­ва­ния.

С 1730 года по­сле коронации из­да­ва­лись ко­ро­на­ци­он­ные аль­бо­мы, под­го­тов­лен­ные при уча­стии луч­ших рос. ху­дож­ников (не бы­ли со­став­ле­ны аль­бо­мы коронации императрицы Ека­те­ри­ны II, императора Пав­ла I и императора Алек­сан­д­ра I).

Иллюстрации:

«Мит­ро­по­лит Ма­ка­рий бла­го­слов­ля­етна цар­ст­во Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча». Ми­ниа­тю­ра из Ли­це­во­го ле­то­пис­но­го сво­да. 16 в. Фраг­мент. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)