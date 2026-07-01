КОРОНАЦИЯ
КОРОНАЦИЯ - торжественная церемония, во время которой совершается принятие монархом символов принадлежащей ему власти; как правило, носит сакральный характер.
В мире существует огромное разнообразие коронационных обрядов. Их важным элементом является возложение на монарха короны.
В Российской империи коронация совершалась в XVIII-XIX века. Ей предшествовали обряды «посажения на стол» (с начала XI века в Древне-русском государстве, со второй трети XII века - в русских княжествах), а также «венчания на царство» (в конце XV - конце XVII веков в Русском государстве), впервые состоявшегося 4 февраля 1498 года, когда на «великое княжение Владимирское, Московское, Новгородское и всея Руси» был посажен кн. Дмитрий Иванович Внук.
Право русского государя на царское достоинство (принято Иваном IV Васильевичем Грозным в 1547 году) подтверждено в 1561 году грамотой («Утвердительной») патриарха Константинопольского Иоасафа II; тогда же последний прислал Ивану IV Васильевичу книгу с изложением церемониала коронации византийских императоров. По этому церемониалу, впервые с совершением миропомазания, 31 мая (10 июня) 1584 года был венчан на царство Фёдор Иванович. При венчании царей митрополит или патриарх восседал в соборе на особом возвышении рядом с государем.
Первое в русской истории венчание царицы на царство состоялось 8(18) мая 1606 года, когда патриарх Игнатий венчал и помазал на царство Марину Мнишек (хотя и принявшую во время этой церемонии православное причастие, но формально не перешедшую в православие; по этой причине против её К. возражал архиеп. Казанский Гермоген). Важнейшие моменты венчания на царство царя Михаила Фёдоровича [11(21) июля 1613 года] отразились в миниатюрах «Книги об избрании на превысочайший престол...» (подготовлена в 1672-1673 годы).
Коронация происходила в Успенском соборе Московского Кремля спустя несколько месяцев или даже 1-2 года после опубликования новым императором или императрицей Манифеста о своём вступлении на престол. В наиболее важные моменты коронационной церемонии (миропомазание, возложение короны, вручение регалий) раздавался не только традиционный колокольный звон, но и пушечные залпы. Коронационные торжества обычно продолжались несколько дней и сопровождались молебнами, многочисленными приёмами, балами, обедами, парадными спектаклями, смотрами войск. Императорская чета принимала иностранных послов, делегации от губерний и областей Российской империи, представителей сословий (дворянства, купечества, казачества), народов России, а также, как правило, посещала Троице-Сергиеву лавру. В народных гуляньях участвовали десятки тысяч людей.
В XVIII веке для угощения народа в Кремле устраивали фонтаны с вином, выставляли бочки с пивом, жарили целых быков, в XIX веке центрами народных торжеств были Девичье поле в Москве и Ходынское поле близ Москвы, где раздавались «царские подарки». Коронация завершалась иллюминациями и фейерверками. Чеканились памятные медали разного достоинства (золотые и серебряные) и наградные медали для участников торжеств, монеты, специальные жетоны, разбрасываемые в толпе, и пр. Коронация сопровождались царскими милостями: уменьшением налогов, прощением недоимок, полной амнистией или смягчением наказаний преступникам, а также пожалованием чинов, орденов и т. п.
Провозглашение царя Петра I императором (1721 год) не сопровождалось коронацией [миропомазание осуществлено при его венчании на царство 25 июня (5 июля) 1682 год]. Манифестом от 15(26) ноября 1723 года Пётр I объявил о намерении короновать свою супругу Екатерину Алексеевну (с 1725 года Екатерина I), ссылаясь на венчание на царство супруг византийских и западно-европейских монархов.
Первая в России коронация (Екатерины Алексеевны) состоялась 7(18) мая 1724 года. Хотя она не означала вступления на престол, последующие коронации императриц и императоров проходили по её образцу (с изменениями). Церемониал коронации, разработанный Синодом при участии архиепископа Новгородского Феофана Прокоповича и Петра I, утверждал новый титул руссийских государей (см. в ст. Император). Пётр I и Екатерина Алексеевна восседали на двух престолах, поставленных на возвышении в центре собора (митрополиты сидели на особых скамьях).
Для Коронации были изготовлены выполненные в европейском стиле императорская корона, украшенная жемчугом, 2564 драгоценными камнями и огромным рубином, увенчанным бриллиантовым крестом, и порфира - императорская мантия из золотого штофа с вышитыми на нём многочисл. чёрными двуглавыми орлами, подбитая горностаем и украшенная множеством больших бриллиантов. Скипетр и держава были использованы «издревле употребляемые».
Пётр I сам короновал свою супругу, возложил на императрицу мантию и корону, вручил державу (но не передал скипетр, тем самым подчёркивая, что власть в империи сохраняет единолично). Церковное поучение было исключено из церемонии, но в ней сохранились прочтение Символа веры, миропомазание и причастие. Заметное место в церемониале было отведено войскам, в частности впервые специально сформированной для сопровождения императрицы «кавалергардии» (см. Кавалергарды).
Коронация императора Петра II состоялась 25 февраля (7 марта) 1728 года. С этого времени коронационной церемонии предшествовали торжественные въезды в Москву монархов, возглавлявших пышную кавалькаду из членов императорской семьи, Императорского двора, высших сановников, войск гвардии, вереницы придворных экипажей (в XIX веке в этой церемонии использовались экипажи XVIII века). В XVIII веке на пути шествия воздвигались триумфальные арки, в XIX веке по всему маршруту процессии шпалерами выстраивались войска. Порфиру и корону на Петра II возложил первенствующий архиерей - Феофан Прокопович, он же совершил миропомазание. Начиная с этой коронации в качестве коронационной регалии использовалась алмазная цепь ордена Св. Андрея Первозванного.
Коронация императрицы Анны Ивановны состоялась 28 апреля (9 мая) 1730 года. Венчание и помазание на царство Анны Ивановны совершил Феофан Прокопович. В ходе её коронации был возобновлён принятый в XVII веке обычай торжественного перенесения регалий из дворцовых покоев в Успенский собор. Для венчания Анны Ивановны были изготовлены новые корона и андреевская цепь (в медальонах были помещены буквы, составлявшие имя императрицы). Несмотря на традиционный запрет для женщин вступать в алтарную часть храма, Анна Ивановна (как затем императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II) причастилась в алтаре «по царскому чину».
Иван VI и Пётр III не успели принять коронование. Коронация императрицы Елизаветы Петровны состоялась 25 апреля (6 мая) 1742 год. К числу прежних коронационных регалий были прибавлены ещё три: государственный меч, государственную печать и государственное знамя («панир»). Императрица сама возложила на себя корону [архиеп. Новгородский Амвросий (Юшкевич) только подал ей скипетр и державу]. Коронация Елизаветы Петровны завершила эволюцию церемониала коронации, демонстрируя абсолютный характер императорской власти. Коронация императрицы Екатерины II состоялась 22 сентября (3 октября ) 1762 года. Миропомазание совершил архиеп. Новгородский Дмитрий (Сеченов). Для этой коронации была изготовлена новая Большая императорская корона, которой Екатерина II увенчала себя собственноручно.
Император Павел I после своего вступления на престол (1796 год) повелел торжественно перенести останки императора Петра III из Александро-Невской лавры в Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, где посмертно короновал прах отца императорской короной; после этого Пётр III и скончавшаяся Екатерина II были похоронены в один день и с одинаковыми почестями. Коронация Павла I состоялась 5(16) апреля 1797 года. Он первым из российских монархов короновался вместе с супругой - императрицей Марией Фёдоровной. Миропомазание совершил митр. Санкт-Петербургский и Новгородский Гавриил (Петров). Приурочив свой въезд в Москву к Вербной субботе, а саму коронацию - к Пасхе, Павел I символически приравнивал своё вступление в город к вступлению Иисуса Христа в Иерусалим, а свою коронация - к окончательному земному триумфу Иисуса Христа.
Начиная с коронации Павла I и Марии Фёдоровны, императорская чета перед въездом в Москву останавливалась на несколько дней в Петровском подъездном дворце близ города, а во время коронационного шествия традиционно посещала часовню в честь Иверской иконы Божией Матери (перед въездом в Кремль через Красную пл.).
Для коронации Павла I Большую императорскую корону расширили, 75 жемчужин заменили 54 жемчужинами бoльшего размера (в этом виде она использовалась в последующих коронациях), были изготовлены новые держава и скипетр, увенчанный бриллиантом «Орлов». Вопреки проекту церемониала, корону Павлу I, которую он затем сам возложил на себя, подал не один из архиереев, а канцлер гр. А.А. Безбородко, что дополнительно подчёркивало приоритет светской власти над духовной. Кроме обычных императорских регалий, Павел I, единственным из российских государей, с помощью архиереев возложил на себя бархатный далматик, напоминавший епископскую мантию и составлявший часть коронационного облачения византийских императоров. После совершения обряда над ним самим Павел I снял с себя корону, прикоснулся ею к голове императрицы, опять возложил корону на себя, а затем увенчал императрицу бриллиантовой малой имп. короной. Мария Фёдоровна, как и последующие императрицы, также была облечена в императорскую порфиру и получила знаки ордена Св. Андрея Первозванного, прежде принадлежавшие только царствующим императрицам.
Коронация императора Александра I и императрицы Елизаветы Алексеевны состоялась 15(27) сентября 1801 года, миропомазание совершил митр. Московский Платон (Левшин). Особенностью этой коронации стало присутствие на церемонии вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, для которой было сооружено в соборе отдельное тронное место. Мария Фёдоровна сохранила корону, которой она была венчана своим мужем, по её образцу для новой императрицы была изготовлена новая малая имп. корона.
Император Николай I и императрица Александра Фёдоровна единственные из российских монархов короновались дважды - на российский императорский престол в Москве [22 августа (3 сентября) 1826 год] и в качестве польских короля и королевы (в русских документах - «царя» и «царицы») в Варшаве [12(24) мая 1829 года]. Во время коронации в Москве помазание на царство совершил митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Серафим (Глаголевский). С этой коронации установилась традиция троекратного поклона государя народу с Красного крыльца Грановитой палаты после коронации.
При коронации Николая I и Александры Фёдоровны в Варшаве использовался опыт императорской коронации; в частности, одним из важных эпизодов стал торжественный въезд государя и его супруги со свитой в столицу Царства Польского. Поскольку православный русский император не мог принять таинства причастия и помазания от католического иерарха, как происходило при коронации польских королей, коронация Николая I прошла не в римско-католическом соборе Св. Яна (император ограничился его кратким посещением после коронации), а в зале заседаний польского Сената в Королевском дворце, в присутствии сановников, польских сенаторов и депутатов Сейма Царства Польского. Николай I принял благословение от римско-католического архиеп. Варшавского Яна Павла Воронича, который вручил ему доставленные из Санкт-Петербурга корону, державу и скипетр, и сам увенчал себя и императрицу коронами, возложив на государыню цепь польск. ордена Белого орла. Церемониал этой коронации, с одной стороны, подчёркивал уважение к традициям Царства Польского и вероисповеданию большинства поляков, а с другой - символизировал верность Николая I государственной религии Российской империи - православию. В связи с ликвидацией автономии Царства Польского после подавления Польского восстания 1830-1831 годов особая коронация российских монархов в качестве польских короля и королевы больше не проводилась.
Коронация императора Александра II и императрицы Марии Александровны, отличавшаяся особой пышностью, состоялась 26 августа (7 сентября) 1856 года - после подписания Парижского мира 1856 года и в день годовщины Бородинского сражения 1812 года. Помазание на царство совершил митр. Московский Филарет (Дроздов).
Коронацию императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны состоялась 15(27) мая 1883 года. Миропомазание совершил митр. Новгородский, Санкт-Петербургский и Финляндский Исидор (Никольский). В праздничном убранстве Москвы во время коронационных торжеств был впервые официально использован бело-сине-красный государственный флаг, а в иллюминации города - электричество; состоялось освящение Христа Спасителя храма [26 мая (7 июня) 1883 года].
Коронация императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны состоялась 14(26) мая 1896 года и стала последней в истории России. Миропомазание совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Палладий (Раев). Торжества омрачились гибелью 18(30) мая 1896 года многих людей в давке при раздаче коронационных подарков (см. «Ходынка»), в чём современники усмотрели зловещее предзнаменование для нового царствования.
С 1730 года после коронации издавались коронационные альбомы, подготовленные при участии лучших рос. художников (не были составлены альбомы коронации императрицы Екатерины II, императора Павла I и императора Александра I).
Иллюстрации:
«Митрополит Макарий благословляетна царство Ивана IV Васильевича». Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Фрагмент. Архив БРЭ.