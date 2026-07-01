КОРОНА
КОРОНА - головной убор, символ государственной или верховной власти.
Короны известны в государствах Древнего мира (в Шумере, Аккаде, Древнем Египте и др.).
В начале IV века обычай использования короны был заимствован византийским императорм Диоклетианом у персидских царей. Византийские короны представляли собой венцы-диадемы в виде белой повязки, расшитой жемчугом; позднее белую ленту сменила пурпурная повязка, украшенная жемчугом и драгоценными камнями, затем - золотой обруч с матерчатой шапочкой внутри, над которой укреплялась металлическая крестообразная дужка с крестом в качестве навершия.
Раннесредневековые европейские короны известны по иконографии и т. н. вотивным коронам (см. Вотивные предметы). Известны 6 золотых вотивных короны VII века из клада близ Толедо (обнаружены в 1858-1861 годы); золотая вотивная корона королевы лангобардов Теоделинды (VI век; привезена в Париж Наполеоном I Бонапартом, впоследствии украдена, её местонахождение неизвестно); вотивная корона византийского императора Льва VI Мудрого (Венеция, Сан-Марко) и др.
Форму, подобную вотивным коронам, имеет т. н. Железная корона - корона лангобардских королей, представляющая собой золотой обруч шириной около 7,5 см, покрытый драгоценными камнями. Внутри золотого обруча помещён узкий железный обруч, сделанный, согласно преданию IX века, из гвоздя от креста Спасителя (1530-1564 годы; хранится в соборе г. Монца, близ Милана). Этой короной, помимо лангобардских королей, короновалось также большинство герм. императоров (от Карла I Великого до Карла V); после основания Итальянского королевства в 1805 году - Наполеон I Бонапарт, в 1838 году - австрийский император Фердинанд I. Внешний вид раннесредневековых европейских корон воспроизводил облик византийских коронационных венцов; короны представляли собой диадемы, иногда с матерчатым верхом и перекрещивающимися дугами с декоративными накладками и дополнит. элементами. С VIII века короны украшались 2-4 треугольниками-зубцами, иногда увенчанными крестом.
Известны многочисленные «исторические короны». Корона Карла I Великого (золото, украшена 144 драгоценными камнями и жемчугом; впервые упоминается в источниках в XII веке) была изготовлена предположительно в конце X века и принадлежала Оттону I Великому. Ею короновались многие германские императоры, начиная с Конрада II (около 990-1039 годов). Вместе с другими регалиями Священной Римской империи в 1424-1796 годы хранилась в Нюрнберге, вывозилась только для коронации нового императора. Ныне находится в Вене (дворец Хофбург).
Корона французских королей с XI века была украшена большим (более 250 кар) красным драгоценным камнем из приданого Анны Ярославны, дочери киевского кн. Ярослава Владимировича и супруги французского короля Генриха I (пропала в период Французской революции XVIII века).
Корона св. Вацлава - корона чешских (богемских) королей изготовлена в 1347 году для коронации Карла IV. Сделана из высокопробного золота, украшена 96 драгоценными камнями и жемчугом; её вес составляет ок. 2,5 кг, высота с крестом 19 см, диаметр 19 см. Состоит из 4 объединённых по периметру секций, каждая из которых представляет собой большую геральдическую лилию. Секции связаны 4 полудугами, на соединении которых установлен сапфировый крест с изображением распятия. Хранится в Пражском Граде.
Корона св. Эдуарда, используемая при коронации британских королей, изготовлена в 1661 году предположительно с использованием золота из венца короля Эдуарда Исповедника; состоит из чередующихся 4 крестов и 4 геральдические лилий, над крестами расположены 4 полудуги, увенчанные сферой с крестом; в центре - бархатная шапка с горностаевой опушкой. Корона украшена 444 драгоценными камнями (до 1911 года камни устанавливались только для коронации, после чего демонтировались), её вес составляет 2,155 кг. Хранится в Тауэре в Лондоне.
В 1714 году для коронации Георга I была изготовлена новая корона (в 1727 году украшена бриллиантами). В 1838 году она была заменена т. н. имперской короной. Эта корона, копирующая корону св. Эдуарда, украшена 2868 алмазами, 273 жемчужинами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и 5 рубинами. Сапфир в верхнем кресте короны известен как «Сапфир св. Эдуарда»; в передний крест вставлен «Рубин Чёрного Принца» (ок. 170 кар); на фронтоне установлен алмаз «Куллинан-II» (т. н. Малая Звезда Африки; 317,4 кар), в тыловой части обода - т. н. Сапфир Стюарта. В 1937 году Георг VI был коронован новой имперской короной - точной платиновой копией короны 1838 года (имеет меньший вес и более удобна для ношения). Корона Британской империи хранится в Тауэре в Лондоне.
Корона папы Римского (тиара) приобрела свою окончательную форму к началу XIV века. Состоит из трёх ярусов, увенчанных небольшим крестом, имеет сзади две ниспадающие ленты. Последним папой, который короновался тиарой, был Павел VI (1963 год). В 2005 году Бенедикт XVI убрал тиару из папского герба.
Некоторые монархи имели собственные (личные) короны. Наиболее известна корона Рудольфа II Габсбурга (т. н. корона Австрийской империи), изготовленная в 1602 году в Праге антверпенским ювелиром Я. Вермейеном. Состоит из венца, высокой дуги и митры. Хранится во дворце Хофбург, Вена.
На Руси в качестве короны великого князя, позднее царя, использовалась Шапка Мономаха. Первая корона европейского образца (была украшена большим рубином - 398,72 кар; камень приобретён в 1676 году в Китае, доставлен на Русь Н.Г. Спафарием) изготовлена в 1724 году для коронации Екатерины Алексеевны (с 1725 года Екатерина I). Этой же короной короновался Пётр II. Для коронации Анны Ивановны была заказана корона того же образца, но с бо́льшим числом камней (2605), на её дуге помещена шпинель, снятая с короны Петра II. Эта корона с незначительными переделками использовалась при коронации Елизаветы Петровны; с 1856 года носила название «Польская корона». В 1762 году изготовлена Большая императорская корона, которой короновались все российские монархи.
2) Геральдическая фигура (см. Геральдика). В Новое время корона изображались на гербах как титулованной, так и нетитулованной знати, гербах коллективных владельцев (городской короны).
3) Термин, употребляющийся в государственном праве некоторых монархических государств для обозначения власти (прерогативы) монарха, а также назначаемых им и действующих от его имени представителей гражданской администрации, вооруженных сил и судов (коронный суд, министры короны и т. д.).
Иллюстрации:
Корона императора Священной Римской империи Рудольфа II Габсбурга (т. н. Корона Австрийской империи). 1602. Имперская сокровищница во дворце Хофбург (Вена). Архив БРЭ.