КОРОНА

КОРОНА - головной убор, символ государственной или верховной власти.

Короны из­вест­ны в го­су­дар­ст­вах Древ­не­го ми­ра (в Шу­ме­ре, Ак­ка­де, Древ­нем Егип­те и др.).

В начале IV века обы­чай ис­поль­зо­ва­ния короны был за­им­ст­во­ван ви­зантийским императорм Ди­ок­ле­тиа­ном у персидских ца­рей. Ви­зантийские короны пред­став­ля­ли со­бой вен­цы-диа­де­мы в ви­де бе­лой по­вяз­ки, рас­ши­той жем­чу­гом; позд­нее бе­лую лен­ту сме­ни­ла пур­пур­ная по­вяз­ка, ук­ра­шен­ная жем­чу­гом и дра­гоцен­ны­ми кам­ня­ми, за­тем - зо­ло­той об­руч с ма­тер­ча­той ша­поч­кой внут­ри, над ко­то­рой ук­ре­п­ля­лась ме­тал­лическая кре­сто­об­раз­ная дуж­ка с кре­стом в ка­че­ст­ве на­вер­шия.

Ран­не­сред­не­ве­ко­вые ев­ропейские короны из­вест­ны по ико­но­гра­фии и т. н. во­тив­ным коронам (см. Во­тив­ные пред­ме­ты). Из­вест­ны 6 зо­ло­тых во­тив­ных короны VII века из кла­да близ То­ле­до (об­на­ру­же­ны в 1858-1861 годы); зо­ло­тая во­тив­ная корона ко­ро­ле­вы лан­го­бар­дов Тео­де­лин­ды (VI век; при­ве­зе­на в Па­риж На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том , впо­след­ст­вии ук­ра­де­на, её ме­сто­на­хо­ж­де­ние не­из­вест­но); во­тив­ная корона ви­зантийского императора Льва VI Муд­ро­го (Ве­не­ция, Сан-Мар­ко) и др.

Фор­му, по­доб­ную во­тив­ным коронам, име­ет т. н. Же­лез­ная ко­ро­на - корона лан­го­бард­ских ко­ро­лей, пред­став­ляю­щая со­бой зо­ло­той об­руч ши­ри­ной около 7,5 см, по­кры­тый дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми. Внут­ри зо­ло­то­го об­ру­ча по­ме­щён уз­кий же­лез­ный об­руч, сде­лан­ный, со­глас­но пре­да­нию IX века, из гвоз­дя от кре­ста Спа­си­те­ля (1530-1564 годы; хра­нит­ся в со­бо­ре г. Мон­ца, близ Ми­ла­на). Этой ко­ро­ной, по­ми­мо лан­го­бард­ских ко­ро­лей, ко­ро­но­ва­лось так­же боль­шин­ст­во герм. им­пе­ра­то­ров (от Кар­ла I Ве­ли­ко­го до Кар­ла V); по­сле ос­но­ва­ния Итальянского ко­ро­лев­ст­ва в 1805 году - На­по­ле­он I Бо­на­парт, в 1838 году - австрийский император Фер­ди­нанд I. Внеш­ний вид ран­не­сред­не­ве­ко­вых ев­ропейских корон вос­про­из­во­дил об­лик ви­зантийских ко­ро­национных вен­цов; короны пред­став­ля­ли со­бой диа­де­мы, ино­гда с ма­тер­ча­тым вер­хом и пе­ре­кре­щи­ваю­щи­ми­ся ду­га­ми с де­ко­ра­тив­ны­ми на­клад­ка­ми и до­пол­нит. эле­мен­та­ми. С VIII века короны ук­раша­лись 2-4 тре­уголь­ни­ка­ми-зуб­ца­ми, ино­гда увен­чан­ны­ми кре­стом.

Из­вест­ны мно­го­чис­лен­ные «ис­то­рические ко­ро­ны». Корона Кар­ла I Ве­ли­ко­го (зо­ло­то, ук­ра­ше­на 144 дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми и жем­чу­гом; впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках в XII веке) бы­ла из­го­тов­ле­на пред­по­ло­жи­тель­но в конце X века и при­над­ле­жа­ла От­то­ну I Ве­ли­ко­му. Ею ко­ро­но­ва­лись многие германские им­пе­ра­то­ры , на­чи­ная с Кон­ра­да II (около 990-1039 годов). Вме­сте с другими ре­га­лия­ми Свя­щен­ной Римской им­пе­рии в 1424-1796 годы хра­ни­лась в Нюрн­бер­ге, вы­во­зи­лась толь­ко для ко­ро­на­ции но­во­го им­пе­ра­то­ра. Ны­не на­хо­дит­ся в Ве­не (дво­рец Хоф­бург).

Корона французских ко­ро­лей с XI века бы­ла ук­раше­на боль­шим (бо­лее 250 кар) крас­ным дра­го­цен­ным кам­нем из при­да­но­го Ан­ны Яро­слав­ны, до­че­ри ки­ев­ско­го кн. Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча и суп­ру­ги французского ко­ро­ля Ген­ри­ха I (про­па­ла в пе­ри­од Французской ре­во­лю­ции XVIII века).

Корона св. Вац­лава - корона чеш­ских (бо­гем­ских) ко­ро­лей из­го­тов­ле­на в 1347 году для ко­ро­на­ции Кар­ла IV. Сде­ла­на из вы­со­ко­проб­но­го зо­ло­та, ук­ра­ше­на 96 дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми и жем­чу­гом; её вес со­став­ля­ет ок. 2,5 кг, вы­со­та с кре­стом 19 см, диа­метр 19 см. Со­сто­ит из 4 объ­е­ди­нён­ных по пе­ри­мет­ру сек­ций, ка­ж­дая из ко­то­рых пред­став­ля­ет со­бой боль­шую ге­раль­дическую ли­лию. Сек­ции свя­за­ны 4 по­лу­ду­га­ми, на со­еди­не­нии ко­то­рых ус­та­нов­лен сап­фи­ро­вый крест с изо­бра­же­ни­ем рас­пя­тия. Хра­нит­ся в Праж­ском Гра­де.

Корона св. Эду­ар­да, ис­поль­зуе­мая при ко­ро­на­ции британских ко­ро­лей, из­го­тов­ле­на в 1661 году пред­по­ло­жи­тель­но с ис­поль­зо­ва­ни­ем зо­ло­та из вен­ца ко­ро­ля Эду­ар­да Ис­по­вед­ни­ка; со­сто­ит из че­ре­дую­щих­ся 4 кре­стов и 4 ге­раль­дические ли­лий, над кре­ста­ми рас­по­ло­же­ны 4 по­лу­ду­ги, увен­чан­ные сфе­рой с кре­стом; в цен­тре - бар­хат­ная шап­ка с гор­но­стае­вой опуш­кой. Корона ук­ра­ше­на 444 дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми (до 1911 года кам­ни ус­та­нав­ли­ва­лись толь­ко для ко­ро­на­ции, по­сле че­го де­мон­ти­ро­ва­лись), её вес со­став­ля­ет 2,155 кг. Хра­нит­ся в Тау­эре в Лон­до­не.

В 1714 году для ко­ро­на­ции Ге­ор­га I бы­ла из­го­тов­ле­на но­вая корона (в 1727 году ук­ра­ше­на брил­ли­ан­та­ми). В 1838 году она бы­ла за­ме­не­на т. н. им­пер­ской короной. Эта корона, ко­пи­рую­щая корону св. Эду­ар­да, ук­ра­ше­на 2868 ал­ма­за­ми, 273 жем­чу­жи­на­ми, 17 сап­фира­ми, 11 изум­ру­да­ми и 5 ру­би­на­ми. Сап­фир в верх­нем кре­сте ко­ро­ны из­вес­тен как «Сап­фир св. Эду­ар­да»; в пе­ред­ний крест встав­лен «Ру­бин Чёр­но­го Прин­ца» (ок. 170 кар); на фрон­то­не ус­та­нов­лен ал­маз «Кул­ли­нан-II» (т. н. Ма­лая Звез­да Аф­ри­ки; 317,4 кар), в ты­ло­вой час­ти обо­да - т. н. Сап­фир Стю­ар­та. В 1937 году Ге­орг VI был ко­ро­но­ван но­вой им­пер­ской короной - точ­ной пла­ти­но­вой ко­пи­ей короны 1838 года (име­ет мень­ший вес и бо­лее удоб­на для но­ше­ния). Корона Британской им­пе­рии хра­нит­ся в Тау­эре в Лон­до­не.

Корона па­пы Рим­ско­го (тиа­ра) при­об­ре­ла свою окон­чательную фор­му к началу XIV века. Со­сто­ит из трёх яру­сов, увен­чан­ных не­боль­шим кре­стом, име­ет сза­ди две нис­па­даю­щие лен­ты. По­след­ним па­пой, ко­то­рый ко­ро­но­вал­ся тиа­рой, был Па­вел VI (1963 год). В 2005 году Бе­не­дикт XVI уб­рал тиа­ру из пап­ско­го гер­ба.

Не­ко­то­рые мо­нар­хи име­ли соб­ст­вен­ные (лич­ные) короны. Наи­бо­лее из­вест­на корона Ру­доль­фа II Габсбурга (т. н. корона Австрийской им­пе­рии), из­го­тов­лен­ная в 1602 году в Пра­ге ан­твер­пен­ским юве­ли­ром Я. Вер­мей­е­ном. Со­сто­ит из вен­ца, вы­со­кой ду­ги и мит­ры. Хра­нит­ся во двор­це Хоф­бург, Ве­на.

На Ру­си в ка­че­ст­ве короны ве­ли­ко­го кня­зя, позд­нее ца­ря, ис­поль­зо­ва­лась Шап­ка Мо­но­ма­ха. Пер­вая корона ев­ропейского об­раз­ца (бы­ла ук­ра­ше­на боль­шим ру­би­ном - 398,72 кар; ка­мень при­об­ре­тён в 1676 году в Ки­тае, дос­тав­лен на Русь Н.Г. Спа­фа­ри­ем) из­го­тов­ле­на в 1724 году для ко­ро­на­ции Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны (с 1725 года Ека­те­ри­на I). Этой же короной ко­ро­но­вал­ся Пётр II. Для ко­ро­на­ции Ан­ны Ива­нов­ны бы­ла за­ка­за­на корона то­го же об­раз­ца, но с бо́льшим чис­лом кам­ней (2605), на её ду­ге по­ме­ще­на шпи­нель, сня­тая с короны Пет­ра II. Эта корона с не­зна­чительными пе­ре­дел­ка­ми ис­поль­зо­ва­лась при ко­ро­на­ции Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны; с 1856 года но­си­ла название «Поль­ская ко­ро­на». В 1762 году из­го­тов­ле­на Боль­шая им­пе­ра­тор­ская ко­ро­на, ко­то­рой ко­ро­но­ва­лись все российские мо­нар­хи.

2) Ге­раль­дическая фи­гу­ра (см. Ге­раль­ди­ка). В Но­вое вре­мя корона изо­бра­жа­лись на гер­бах как ти­ту­ло­ван­ной, так и не­ти­ту­ло­ван­ной зна­ти, гер­бах кол­лек­тив­ных вла­дель­цев (городской ко­ро­ны).

3) Тер­мин, упот­реб­ляю­щий­ся в государственном пра­ве не­ко­то­рых мо­нар­хических го­су­дарств для обо­зна­че­ния вла­сти (пре­ро­га­ти­вы) мо­нар­ха, а так­же на­зна­чае­мых им и дей­ст­вую­щих от его име­ни пред­ста­ви­те­лей гражданской ад­ми­ни­ст­ра­ции, воо­руженных сил и су­дов (ко­рон­ный суд, ми­ни­ст­ры ко­ро­ны и т. д.).

Иллюстрации:

Ко­ро­на им­пе­ра­то­ра Свя­щен­ной Рим­ской им­пе­рии Ру­доль­фа II Габ­сбур­га (т. н. Ко­ро­на Ав­ст­рий­ской им­пе­рии). 1602. Им­пер­ская сок­ро­вищ­ни­ца во двор­це Хоф­бург (Ве­на). Архив БРЭ.