КОРОЛЁВЫ

Известными томскими купцами XIX в. были братья Королевы – Всеволод и Евграф Ивановичи.

Всеволод Иванович Королев

Точная дата рождения Всеволода Ивановича неизвестна. Источники указывают на время, приближенное к 1823 г. Место рождения – г. Ростов Ярославской губернии. Происходил из мещан. На протяжении всей своей жизни был записан в купцы 1-й гильдии Ростова.

В конце 1850-х гг. К. сумел организовать торговлю в Томске. Первоначально представлял интересы своего брата Евграфа Ивановича. Однако вскоре завел самостоятельное дело. Собственник домов и золотых приисков.

В 1873 г. братья Королевы организовали детский приют для мальчиков. Всеволод Иванович на благоустройство заведения выделил 20 тыс. руб. и передал в дар трехэтажный каменный дом с землей. Сам К. стал первым почетным попечителем приюта.

В 1891 г. К. удостоился звания потомственного почетного гражданина г. Томска. Имел награды: ордена Св. Станислава 2-й степени, Св. Анны 3-й степени (1874).

После смерти К. 29 декабря 1901 г. в Томске его имущество перешло по наследству единственной дочери Анне Всеволодовне, которая стала обладательницей состояния в 1 млн. руб.

Евграф Иванович Королев

Второй брат – Евграф Иванович родился в 1824 г. Предположительно местом его рождения является в г. Ростов. К. окончил Ростовское городское приходское училище. В Томске он оказался в 1840-х гг. Здесь он трудился приказчиком у купца В.А. Щекина. С 1850-х гг. – купец 3-й гильдии Ростова, затем – купец 2-й гильдии Ростова и Томска, в дальнейшем – купец 1-й гильдии Ростова.

В конце 1850-х гг. К, приобрел золотые прииски в Мариинской тайге, затем – в Алтайском горном округе. Владел пароходами, Елизаветинским винокуренным заводом в Краснореченской волости Мариинского округа, паем в Поросинском винокуренном заводе под Томском. В начале 1880-х гг. выкупил стеклоделательные заводы, занялся производством стеклянной посуды. Торговал также спиртом собственного производства, чаем и сахаром.

Один из крупнейших домовладельцев. Имел в собственности целый квартал домов на пересечении ул. Набережная Ушайки и Благовещенского переулка, которые сдавал в аренду.

Был известен и в общественной жизни: в 1864 – 1867 гг. – депутат по поверке торговли в Томске, в 1868 г. – глава Томского губернского о тюрьмах комитета, в 1870 – 1872 гг. – глава Сибирского общественного банка, в 1873 г. – почетный блюститель Владимирского приходского училища. Известен К. и как гласный Томской городской думы. В 1876 – 1879, 1887 – 1891 гг. – Томский городской голова.

Помогал Томской губернской мужской гимназии. Передал в дар ремесленному училищу, которое открылось в 1883 г., два дома с землей. Завершил строительство Преображенской церкви, которое начал С.В. Ерлыков. Совместно с братом Всеволодом профинансировал строительство каменного здания трехпрестольной Никольской церкви.

В 1882 г. на средства К. было завершено строительство каменного здания театра и трехэтажного каменного дома рядом с ним, который отгородил театр от Троицкого кафедрального собора

С 1872 г. – потомственный почетный гражданин; коммерции советник. С 1882 г. – почетный гражданин г. Томска. Имел награды: ордена Св. Анны 3-й степени, Св. Владимира 3-й и 4-й степеней.

Семья: первая супруга – Евпраксия Семеновна, вдова купца П.Я. Ненашева. Вторая супруга – Анна Константиновна. Дети от второго брака: Валентина, Николай (р. 1890).