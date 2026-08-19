В закладки
КОРОЛЕВСТВО СЕРБОВ, ХОРВАТОВ И СЛОВЕНЦЕВ
КОРОЛЕВСТВО СЕРБОВ, ХОРВАТОВ И СЛОВЕН - государство, образованное 1 декабря 1918 года в результате объединения королевств Сербии и Черногории.
Также части южно-славянских земель (Хорватия, Славония, Далмация, Словения, Босния, Герцеговина, Воеводина), входивших ранее в состав Австро-Венгрии.
КСХС являлось конституционная монархией, возглавлялось сербской династией Карагеоргиевичей.
3 октября 1929 года КСХС переименовано в Королевство Югославия, административно-территориальное деление страны полностью изменено.
664