КОРОЛЕВСТВО ОСТГОТОВ

Раннесредневековое государственное образование, существовавшее в Италии с 493 по 553 г.

После крушения в 454 г. Гуннского племенного союза, в который входили остготы, они были посланы Римской империей в Паннонию на правах федератов. Однако из-за нарушений римлянами условий федератского договора остготы напали на Иллирик в 460 г.

На протяжении 460–480 гг. происходило проникновение большого количества готов в римскую армию и государственный аппарат. В 477–483 гг. развернулась борьба между Теодорихом Страбоном, императором Зеноном и Теодорихом Амалом за власть и влияние. После смерти Теодориха Страбона в 484 г. Теодорих Амал и Зенон пришли к соглашении, по которому Теодорих получал титулы магистра армий и консула, а также ему было разрешено уничтожить королевство Одоакра и Италии и подчинить Апеннинский полуостров своей власти.

В 488–493 гг. Теодорих нанес ряд поражений Одоакру и расправился с ним самим. С этого момента Теодорих (493–526 гг.) стал править Италией в качестве законного представителя императора.

Внутреннее устройство власти в королевстве оставалось римским: основную роль в нем играла римская бюрократия, ярким представителем которой были Боэций и Кассиодор. Римляне и остготы жили в королевстве в разных правовых системах. Для местного населения сохранялось римское право, в которое Теодорих фактически не имел права вмешиваться, а готы жили по своим традиционным обычаям. Лишь в последние годы правления Теодориха наметился разрыв между завоевателями и местным римским населением.

В международных отношениях Теодорих пытался создать систему альянсов со своими западными соседями. Его дочери были замужем за королем Вестготов Аларихом II и королем бургундов Сигимундом. Сам Теодорих взял в жены сестру короля франков Хлодвига. Однако противоречия между союзниками Теодориха не позволили миру сохраняться долго.

На Востоке Теодорих попытался восстановить в 505 г. контроль над Сирмием, некогда входившим в префектуру Италии, это привело к конфликту с Восточной Римской империей. После смерти Теодориха в 526 г. у власти при регентстве своей матери Амаласунты оказался малолетний Аталарих (526–534 г.), слабость которого привела к крушению выстроенных его отцом альянсов. Проримская ориентация Амаласунты не устраивала готскую знать, которая отстранила Амаласунту от власти сразу же после смерти Аталариха в 534 г. Ее отстранение послужило поводом Юстиниану I для начала готской войны (535–554 гг.) по возвращению Италии в состав империи.

На первом этапе войны внутренняя слабость королевства позволила войскам Юстиниана быстро овладеть многими ключевыми центрами на Апеннинском полуострове, однако начиная с 540 г., когда власть сосредоточил в своих руках Тотила, готы стали оказывать ожесточенное сопротивление, которое, однако, было уже не в состоянии переломить ход войны. В 554 г. королевство было разгромлено.

Иллюстрации:

Королевство остготов (карта).

Исторические источники:

Григорий Турский История франков / Изд. подготовила В.Д. Савукова. М., 1987. 461 с.;

Хроники Фредегара / Пер. с лат., коммент., вступ ст. Г.А. Шмидта. СПб- Москва, 2015. 464 с.;

Иордан. «О происхождении и деяниях гетов». Getica / Вступительная статья, перевод, комментарий Е. Ч. Скржинской. М.: Издательство восточной литературы, 1960. (Серия «Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы»). — 436 с.

Автор статьи: Г. А. Шмидт