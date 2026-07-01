КОРОЛЕВСКИЙ СОВЕТ

Королевский совет — высший совещательный орган в монархическом государстве.

Вырос из Королевской курии (Curia Regis) и состоял из принцев крови, родственников, ближайших вассалов монарха, иерархов церкви и высокопоставленных чиновников. Советники короля изначально призваны были исполнять одну из главных вассальных обязанностей — помогать монарху в управлении советами. Советники приносили клятву королю и иногда получали вознаграждение за службу. Состав К. с. не имел четкой структуры; в него входили те, кого сам король приглашал на заседания. Собирался по желанию короля и обсуждал вопросы, которые он сам ставил. Среди них внешняя и внутренняя политика, война и мир, выборы и назначения высших чинов, частные интересы монарха и судопроизводство. Править «с мнения и согласия К. с.» было обязанностью короля и нормой законного правления. Формула «Король в Совете» олицетворяла высшую законодательную, исполнительную и судебную инстанцию монархической власти.

Во Франции с XIII в. наблюдается специализация внутри К. с. и повышение роли юристов-легистов среди советников. После отделения от Королевской курии судебной палаты ( Парламента ) и финансовой палаты ( Счетная палата ), за ней закрепились совещательные функции (принятие указов, вопросы войны и мира, административная сфера). Однако судебная прерогатива как основная функция верховной власти сохранилась за монархом, и личный суд короля стал исполнять Большой К. с. Кроме него функционировали Частный, Узкий и Тайный советы, решавшие ключевые вопросы разных сфер политики. Советники были как по праву рождения (принцы крови, знать, пэры), так и приглашенные королем (доверенные лица, высшие чины короны). Состав К. с. не был фиксирован, все советники приглашались королем по его выбору. Периодичность созыва и повестка также зависели от его воли. Решения К. с. всегда выражали волю короля, даже если он не присутствовал на заседаниях. При Франциске I был создан Деловой совет, который позднее стал называться Государственным советом и сделался в 1550—1650 центральным органом власти. При Генрихе III и Людовике XIII предпринимались реорганизации различных К. с. При Людовике XIV были окончательно сформулированы функции советов и определена их структура.

В Англии постепенно с XII в. происходит специализация Королевской курии, выделение из нее различных судебных, финансовых и военных советов, стабилизация состава и профессионализация персонала советников. При Генрихе VIII высшим административным органом стал Тайный совет.

В Испании с IX в. наблюдается разделение первоначальной Курии на ординарный (узкий) и экстраординарный (широкий) советы, а затем выделение из нее К. с. как высшего совещательного органа. В Арагоне К. с. выделился в конце XIII в., в Кастилии он оформился в конце XIV в. и просуществовал до конца XV в. В Испанской монархии XV—XVI вв. возникла система управления с помощью специализированных советов по региональному и функциональному принципам.

В Германии долгое время К. с. состоял из узкого круга приближенных короля и высших должностных лиц двора. Институционально оформлен при Фридрихе II , который учредил Коронный совет для управления Германией на период регентства сыновей. С XIV в. К. с. стоял над имперской канцелярией. Император Максимилиан I издал «Правило» (1497—1498), где упорядочил периодичность заседаний Придворного совета и ввел принцип большинства голосов при принятии решений. При Фердинанде I он был преобразован в Имперский придворный совет (1559), усилилась его судебная функция, распространенная на всю территорию империи. В XVII—XVIII вв. подданные могли апеллировать сюда на действия территориальных князей; он был высшей инстанцией по вопросам имперских ленов, привилегий, титулов и гербов; главным правительственным органом. Помимо него существовало множество специализированных советов, а также советы территориальных государей.

В Дании наряду с традиционным К. с. в XIV в. возникает Государственный совет (Ригсрод), состав и повестку заседаний которого определял король. Вскоре он сделался собранием «лучших людей королевства», знати и высших чинов. Он же стал высшим трибуналом королевства, вотировал налоги, решал главные текущие вопросы. Он выбирал будущего короля.

В Швеции традиционный К. с. с начала XIV в. именовался Советом королевства, а затем — Государственным советом. Он имел узкий состав из светской и духовной знати, а также высших чинов короны. Король определял периодичность его заседаний и круг решаемых вопросов. Совет обладал также судебной функцией. В периоды смут XV—XVI вв. этот Риксрод стал Советом королевства.

Лит.: Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. Т. П. Гусарова. М., 2011.