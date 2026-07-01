КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ - в Брюсселе, крупнейшее музейное собрание в Бельгии.

Ос­но­ву му­зея со­ста­ви­ли ху­дожественные цен­но­сти, изъ­я­тые в мо­на­сты­рях и церк­вах во вре­мя Французской ре­во­лю­ции XVIII века и со­б­ран­ные во двор­це бывшего пра­вите­ля Южных Ни­дер­лан­дов Кар­ла Алек­сан­д­ра Ло­та­ринг­ско­го (их хра­ни­те­лем с 1798 года был Г. Бос­шер).

В 1801 году кон­суль­ским дек­ре­том На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та на ба­зе этой кол­лек­ции соз­дан Брюс­сель­ский му­зей (Musée de Bruxelles; от­крыт в 1803 год, в 1811году пе­ре­шёл в соб­ст­вен­ность го­ро­да); в 1835 году пре­об­ра­зо­ван в Национальный му­зей, по­свя­щён­ный бельгийскому искусству (с 1842 года по­лу­чил ста­тус го­су­дар­ст­вен­но­го; с 1846 года Ко­ро­лев­ский му­зей жи­во­пи­си и скульп­ту­ры Бель­гии).

С 1887 года основное со­б­ра­ние рас­по­ла­га­ет­ся в но­вом зда­нии (1875-1880 годы, арх. А. Ба­ла). С 1919 года но­сит название Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств Бель­гии; с 1927 года Ко­ро­лев­ские му­зеи изящ­ных ис­кусств Бель­гии (Musées Royaux des Be­aux-Arts de Belgique; Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België). В 1974 году зда­ние бы­ло рас­ши­ре­но (при­сое­ди­не­ны 53 за­ла); в 1984 году от­кры­то зда­ние но­во­го ком­плек­са Му­зея современного искусства (арх. Р. Бас­тен); в 1992 году - но­вая га­ле­рея скульп­ту­ры.

В ком­плекс Ко­ро­лев­ских му­зе­ев изящ­ных ис­кусств Бель­гии вхо­дят Му­зей ста­рин­но­го искусства (западно-ев­ропейская жи­во­пись , скульп­ту­ра и гра­фи­ка XV-XVIII веков, пре­ж­де все­го ста­ро­ни­дер­ланд­ских, фламандских и голландских мас­те­ров - И. Бос­ха, Ро­гир ван дер Вей­де­на, Р. Кам­пе­на, Д. Ба­ут­са, Х. Мем­лин­га, П. Брей­ге­ля Стар­ше­го, П.П. Ру­бен­са, А. Брау­эра, А. ван Дей­ка, Я. Йор­дан­са, Д. Те­нир­са Млад­ше­го, Рем­бранд­та, Ф. Хал­са, А. ван Ос­та­де, Я. ван Рёйс­да­ла, Я. ван Гой­е­на и др.), Му­зей современного искусства (ев­ропейских мас­те­ров XIX-XX веков - Ж.Л. Да­вид, Ж.О.Д. Энгр, Э. Де­лак­руа, Т. Же­ри­ко, О. Ре­ну­ар, П. Го­ген, П. Синь­як, бельгийские ху­дож­ни­ки П. Дель­во, Р. Маг­рит, К. Пер­ме­ке, Ф. Ропс, А. Эве­не­пул, Дж. Эн­сор и др.), му­зеи (мас­тер­ские) А. Вир­ца (с 1868 года) и К. Ме­нье (с 1978 года).

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