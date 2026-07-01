КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ - в Брюсселе, крупнейшее музейное собрание в Бельгии.
Основу музея составили художественные ценности, изъятые в монастырях и церквах во время Французской революции XVIII века и собранные во дворце бывшего правителя Южных Нидерландов Карла Александра Лотарингского (их хранителем с 1798 года был Г. Босшер).
В 1801 году консульским декретом Наполеона Бонапарта на базе этой коллекции создан Брюссельский музей (Musée de Bruxelles; открыт в 1803 год, в 1811году перешёл в собственность города); в 1835 году преобразован в Национальный музей, посвящённый бельгийскому искусству (с 1842 года получил статус государственного; с 1846 года Королевский музей живописи и скульптуры Бельгии).
С 1887 года основное собрание располагается в новом здании (1875-1880 годы, арх. А. Бала). С 1919 года носит название Королевский музей изящных искусств Бельгии; с 1927 года Королевские музеи изящных искусств Бельгии (Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique; Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België). В 1974 году здание было расширено (присоединены 53 зала); в 1984 году открыто здание нового комплекса Музея современного искусства (арх. Р. Бастен); в 1992 году - новая галерея скульптуры.
В комплекс Королевских музеев изящных искусств Бельгии входят Музей старинного искусства (западно-европейская живопись, скульптура и графика XV-XVIII веков, прежде всего старонидерландских, фламандских и голландских мастеров - И. Босха, Рогир ван дер Вейдена, Р. Кампена, Д. Баутса, Х. Мемлинга, П. Брейгеля Старшего, П.П. Рубенса, А. Брауэра, А. ван Дейка, Я. Йорданса, Д. Тенирса Младшего, Рембрандта, Ф. Халса, А. ван Остаде, Я. ван Рёйсдала, Я. ван Гойена и др.), Музей современного искусства (европейских мастеров XIX-XX веков - Ж.Л. Давид, Ж.О.Д. Энгр, Э. Делакруа, Т. Жерико, О. Ренуар, П. Гоген, П. Синьяк, бельгийские художники П. Дельво, Р. Магрит, К. Пермеке, Ф. Ропс, А. Эвенепул, Дж. Энсор и др.), музеи (мастерские) А. Вирца (с 1868 года) и К. Менье (с 1978 года).