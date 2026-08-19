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КОРОЛЕВСКИЙ МИР
КОРОЛЕВСКИЙ МИР - запрет на частные войны между феодалами, введённый во Франции в XIII веке в период правления короля Людовика IX Святого.
Королевский мир устанавливал 40-дневный срок, в течение которого одна из сторон конфликта могла обратиться в королевский суд для решения возникшего спора.
Подобные Королевскому миру установления - т. н. земский мир - неоднократно вводились императорами Священной Римской империи (первый «земский мир» для всего государства провозгласил в 1103 оду император Генрих IV Салий; право частных войн было формально отменено в 1495 году).
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