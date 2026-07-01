КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В СТОКГОЛЬМЕ

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, Стокгольм - крупнейший дворцовый комплекс Северной Ев­ро­пы, па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры .

По­стро­ен на мес­те кре­по­сти Бир­ге­ра Яр­ля (1252тгод), слу­жив­шей так­же ре­зи­ден­ци­ей швед. ко­ро­лей (с XV века из­вест­на под названием «Три ко­ро­ны»; в XVI веке при Гус­та­ве I и его пре­ем­ни­ках бы­ла пе­ре­строе­на голландским архитекторм В. Бо­ем в ре­нес­са­нс­ном сти­ле).

Ны­не су­ще­ст­вую­щее зда­ние Королевского дворца (1697-1760 годы) в сти­ле шведского клас­си­циз­ма (см. илл. к этой ста­тье) с эле­мен­та­ми ба­рок­ко соз­да­но по про­ек­ту Н. Тес­си­на Млад­ше­го, ори­ен­ти­ро­ван­но­му на ар­хитектурный тип римского па­лац­цо.

Пред­став­ля­ет со­бой ка­ре с внутренним дво­ром в цен­тре, до­пол­нен­ное бо­лее низ­ки­ми уг­ло­вы­ми кор­пу­са­ми, пе­ред глав­ным (за­пад­ным) фа­са­дом об­ра­зую­щи­ми по­лу­круг­лый кур­до­нёр. Западная часть оформ­ле­на по­этаж­ным ор­де­ром, вос­точ­ная - пи­ля­ст­ра­ми ко­лос­саль­но­го ор­де­ра, центр юж­ной за­ни­ма­ет ими­та­ция три­ум­фаль­ной ар­ки, от­ме­чаю­щая ме­сто­на­хо­ж­де­ние трон­но­го за­ла (так­же слу­жив­ше­го ме­стом за­се­да­ний шведского пар­ла­мен­та); фа­сад северной час­ти по­вто­ря­ет фа­сад Па­лац­цо Фар­не­зе в Ри­ме. Ин­терь­е­ры Королевского дворца вы­пол­не­ны в сти­ле ро­ко­ко по про­ек­ту архитектора К. Хор­ле­ма­на (с 1730 года).

В 1794 году в двух га­ле­ре­ях ком­плек­са от­крыл­ся Национальный му­зей (ны­не Му­зей древ­но­стей Гус­та­ва III), где вы­став­ле­на кол­лек­ция древне-римской скульп­ту­ры. По­ме­ще­ние ко­ро­лев­ской «биб­лио­те­ки Бер­на­до­тов» (1796 год) пер­во­на­чаль­но пред­на­зна­ча­лось для раз­ме­ще­ния со­б­ра­ний Национальной библиотеки Шве­ции.

Королевский дворец яв­ля­ет­ся официальной ре­зи­ден­ци­ей ко­ро­лев­ской се­мьи, так­же функ­цио­ни­ру­ет как му­зей.

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