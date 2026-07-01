КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В СТОКГОЛЬМЕ
КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, Стокгольм - крупнейший дворцовый комплекс Северной Европы, памятник архитектуры.
Построен на месте крепости Биргера Ярля (1252тгод), служившей также резиденцией швед. королей (с XV века известна под названием «Три короны»; в XVI веке при Густаве I и его преемниках была перестроена голландским архитекторм В. Боем в ренессансном стиле).
Ныне существующее здание Королевского дворца (1697-1760 годы) в стиле шведского классицизма (см. илл. к этой статье) с элементами барокко создано по проекту Н. Тессина Младшего, ориентированному на архитектурный тип римского палаццо.
Представляет собой каре с внутренним двором в центре, дополненное более низкими угловыми корпусами, перед главным (западным) фасадом образующими полукруглый курдонёр. Западная часть оформлена поэтажным ордером, восточная - пилястрами колоссального ордера, центр южной занимает имитация триумфальной арки, отмечающая местонахождение тронного зала (также служившего местом заседаний шведского парламента); фасад северной части повторяет фасад Палаццо Фарнезе в Риме. Интерьеры Королевского дворца выполнены в стиле рококо по проекту архитектора К. Хорлемана (с 1730 года).
В 1794 году в двух галереях комплекса открылся Национальный музей (ныне Музей древностей Густава III), где выставлена коллекция древне-римской скульптуры. Помещение королевской «библиотеки Бернадотов» (1796 год) первоначально предназначалось для размещения собраний Национальной библиотеки Швеции.
Королевский дворец является официальной резиденцией королевской семьи, также функционирует как музей.