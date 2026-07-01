КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В МАДРИДЕ
КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, Мадрид - памятник архитектуры барокко и классицизма.
Расположен в центре города, на левом берегу р. Мансанарес.
Первый Королевский дворец в Мадриде (Алькасар) перестроен из мавританской крепости эмиров Кордовы и Толедо около 1390-1440 годов (перестраивался также в XVI-XVII веков). Ныне существующее здание создано по поручению Филиппа V после пожара 1734 года.
В 1735 году Ф. Ювара спроектировал дворец, превышающий по размерам дворец в Версале, однако финансовые трудности вынудили короля сократить размеры здания.
В 1738-1755 годы Дж. Б. Саккетти и В. Родригесом возведён простой по очертаниям основного объёма дворец (в плане - прямоугольник с внутр. двором и угловыми выступами). Строгость фасада с высоким цоколем (1773-1778 годы, арх. Ф. Сабатини) смягчается применением ордера, объединяющего этажи основной части здания, и ажурных балюстрад.
Королевский дворец окружают парки [Кампо-дель-Моро с Музеем королевских карет (здание 1967 года); сады Сабатини (разбиты в 1933 году), статуя Альфонсо VI Храброго (1753 год, скульптор Ф. де Корраль)] и площади [Пласа-де-Ориенте, статуя Филиппа IV (XVII век, П. Такка); Пласа-де-Армас].
В 1753 году начались работы по декорированию Королевского парка под руководством К. Джакуинто. В интерьерах - росписи Дж.Б. Тьеполо (в тронном зале, вестибюле апартаментов королевы, в зале алебардщиков; все 1762-1766 годы), А.Р. Менгса (1762-1764 годы) и Ф. Байё (1764-1769 годы). В дворцовой часовне - роспись плафона К. Джакинто (1758-1759 годы), алтарь работы Менгса (1760-е годы). В 1773-1778 годы оформлена парадная мраморная лестница (Ф. Сабатини, росписи Джакинто).
Королевский дворец в Мадриде является официальной резиденцией королевской семьи, также функционирует как музей (богатое собрание живописи - Караваджо, Д. Веласкес, Менгс, Ф. Гойя; скульптуры, гобеленов, музыкальных инструментов, оружия, керамики, мебели и др.).