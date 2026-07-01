КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В МАДРИДЕ

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, Мадрид - памятник архитектуры барокко и классицизма .

Рас­по­ло­жен в цен­тре го­ро­да, на ле­вом бе­ре­гу р. Ман­са­на­рес.

Пер­вый Королевский дворец в Мад­ри­де (Аль­ка­сар) пе­ре­стро­ен из мав­ри­тан­ской кре­по­сти эми­ров Кор­до­вы и То­ле­до около 1390-1440 годов (пе­ре­страи­вал­ся так­же в XVI-XVII веков). Ны­не су­ще­ствую­щее зда­ние соз­да­но по по­ру­че­нию Фи­лип­па V по­сле по­жа­ра 1734 года.

В 1735 году Ф. Юва­ра спро­ек­ти­ро­вал дво­рец, пре­вы­шаю­щий по раз­ме­рам дво­рец в Вер­са­ле, од­на­ко фи­нан­со­вые труд­но­сти вы­ну­ди­ли ко­ро­ля со­кра­тить раз­ме­ры зда­ния.

В 1738-1755 годы Дж. Б. Сак­кет­ти и В. Род­ри­гесом воз­ве­дён про­стой по очер­та­ни­ям основного объ­ё­ма дво­рец (в пла­не - пря­мо­уголь­ник с внутр. дво­ром и уг­ло­вы­ми вы­сту­па­ми). Стро­гость фа­са­да с вы­со­ким цо­ко­лем (1773-1778 годы, арх. Ф. Са­ба­ти­ни) смяг­ча­ет­ся при­ме­не­ни­ем ор­де­ра, объ­еди­няю­ще­го эта­жи основной час­ти зда­ния, и ажур­ных ба­лю­ст­рад.

Королевский дворец ок­ру­жа­ют пар­ки [Кам­по-дель-Мо­ро с Му­зе­ем ко­ро­лев­ских ка­рет (зда­ние 1967 года); са­ды Са­ба­ти­ни (раз­би­ты в 1933 году), ста­туя Аль­фон­со VI Храб­ро­го (1753 год, скульп­тор Ф. де Кор­раль)] и пло­ща­ди [Пла­са-де-Ори­ен­те, ста­туя Фи­лип­па IV (XVII век, П. Так­ка); Пла­са-де-Ар­мас].

В 1753 году на­ча­лись ра­бо­ты по де­ко­ри­ро­ва­нию Королевского парка под руководством К. Джа­куин­то. В ин­терь­е­рах - рос­пи­си Дж.Б. Тье­по­ло (в трон­ном за­ле, вес­ти­бю­ле апар­та­мен­тов ко­ро­ле­вы, в за­ле але­бард­щи­ков; все 1762-1766 годы), А.Р. Менг­са (1762-1764 годы) и Ф. Байё (1764-1769 годы). В двор­цо­вой ча­сов­не - рос­пись пла­фо­на К. Джа­кин­то (1758-1759 годы), ал­тарь ра­бо­ты Менг­са (1760-е годы). В 1773-1778 годы оформ­ле­на па­рад­ная мра­мор­ная ле­ст­ни­ца (Ф. Са­ба­ти­ни, рос­пи­си Джа­кин­то).

Королевский дворец в Мад­ри­де яв­ля­ет­ся официальной ре­зи­ден­ци­ей ко­ро­лев­ской се­мьи, так­же функ­цио­ни­ру­ет как му­зей (бо­га­тое со­б­ра­ние жи­во­пи­си - Ка­ра­вад­жо, Д. Ве­ла­скес, Менгс, Ф. Гойя ; скульп­ту­ры, го­бе­ле­нов, музыкальных ин­ст­ру­мен­тов, ору­жия, ке­ра­ми­ки, ме­бе­ли и др.).

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