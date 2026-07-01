КОРОЛEВСКИЙ ДВОР Франции (La Cour de France)

Социально-политический и культурный институт репрезентации королевской власти и управления государством, существовавший во все времена французской монархии, и получивший свое окончательное институциональное оформление в эпоху раннего нового времени, XVI-XVII вв.

Явился результатом эволюции королевского совета (curia regis), постепенно сосредоточив властные полномочия, которые обеспечили выполнение монархом публичных функций управления, равно как организацию его частной жизни и безопасность персоны. Центральным звеном двора был дом короля (maison du roi), выросший из средневекового королевского отеля, - т.е. ближайшее окружение монарха. Существовали также отдельные дворы королевы, детей Франции и прочих членов королевской фамилии, зачастую располагавшиеся в королевской резиденции и подчинявшиеся единому церемониалу.

Главный распорядитель французского двора (Grand Maître de France, XIII в.) ежегодно формировал весь штат двора и передавал его на утверждение королю. После смерти монарха двор формально распускался, однако в силу утвердившейся в позднее средневековье и в XVI в. системы наследования и купли-продажи должностей, значительная часть одних и тех же знатных фамилий Франции продолжала находиться на придворной службе. Должностные лица служили один квартал в году (четыре, затем три месяца), получая за это жалование, однако в свободное от службы время могли не покидать двор, обладая правом столования. Во время частых переездов двора (который осел в Париже, а затем в Версале только в конце XVI – втор. пол. XVII вв.), вслед за королем и должностными лицами его дома, а также служащими домов его родственников, следовали главные должностные чины короны ( коннетабль , канцлер , адмирал, маршалы , начальник артиллерии и др.), главный раздатчик милостыни Франции (Grand aumonier) – Примас Галльский и епископ двора со своим штатом, а также государственные секретари, их клерки, всевозможные пажи, слуги, поставщики двора, и т.д. Например, во время «Большого путешествия» по Франции Карла IX и Екатерины Медичи в 1564-66 гг. их сопровождало 18 тысяч человек.

Некоторые главные коронные чины одновременно являлись служащими дома короля: Главный распорядитель двора; главный камергер (grand chambellan), отвечающий за состояние королевской резиденции и спальню; а также главный или обер-шталмейстер (Grand écuyer), в ведении которого находились королевские конюшни. Иными ключевыми должностями королевского штата являлись: главный церемониймейтер (Grand Maître de ceremonies), отвечающий за соблюдение королевских регламентов двора, церемониала и этикета; гардеробмейстер (Maître de garde-robe), хранящий королевское платье; главный прево (Grand prévôt), стоящий на страже безопасности короля и внутренней дисциплины в королевской резиденции; ответственные за охоту - главный сокольничий (grand fauconnier), главный организатор волчьей охоты (grand louvetier) и главный егермейстер (grand veneur).

Королевская кухня состояла из двух отдельных подразделений, одно из которых обслуживало короля и его семью, второе - остальной двор. Главными должностными лицами при королевском столе были главный хлебодар (grand panetier), первый виночерпий (échançon) и первый кравчий (éсuyer tranchant).

Отдельная организация отличала военный дом короля – телохранителей и лейб-гвардию, и представляла собой четыре гвардейских роты (по сто чел. в каждой, одна из которых – шотландская), две роты дворян «вороньего клюва», отряд стрелков главного прево (восемьдесят чел.), почетный отряд сопровождения во время перемещений монарха по резиденции, четыре конные гвардейские роты и одну пешую швейцарскую, а также стражу ворот. В XVII в. к ним также добавились отряды тяжелой и легкой кавалерии (gens d’armes et chevaux-légers), а позже - мушкетеры.

Королем-реформатором двора считается Генрих III Валуа , который своими Регламентами 1578, 1582 и 1585 гг. установил функциональную структуру и иерархию должностей двора, ставшую со временем во главе социальной иерархии самой Франции, а также четкие обязанности служащих, подкрепленные надлежащим церемониалом. Этим установлениям следовали все последующие французские короли из династии Бурбонов вплоть до 1789 г.

Иллюстрация:

Неизвестный мастер. Бал при дворе Валуа. Ок. 1580 г.

Автор статьи: Шишкин В.В.