КОРОЛЕВСКИЙ ДОМЕН

В Средние века — наследственные владения короля, включавшие в себя, леса, реки, города, крепости, замки и пр.

Королевские домены возникли путем захвата германскими вождями некогда общинных земель. Впоследствии домены прирастали путем конфискации земель, присоединения выморочных владений и военных захватов и секуляризации церковных земель.

Королевский домен был личным фондом короля, из которого он мог жаловать владения своим вассалам. При чрезмерном сокращении королевского домена происходило ослабление власти династии, при его увеличении власть укреплялась, поскольку становились более солидными денежные и военные ресурсы короля.

В самом начале правления династии Капетингов королевский домен включал лишь небольшие владения в Иль-де-Франс (от Парижа до Орлеана), однако вся последующая политика династии была направлена на расширение границ домена.

Особенного успеха на этом пути добился Филипп II Август , многократно увеличивший королевский домен.

Ко времени правления Генриха IV практическая вся территория Франции стала королевским доменом.

Автор статьи: Г. А. Шмидт .