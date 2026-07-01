КОРОЛЕВСКИЙ БРЮТ

Происходит от выражения «преломить хлеб» (дат. bryder brødet). В Скандинавском регионе в IV-XI вв. наименование трэлла (раба), получившего высокое положение в хозяйстве. Обладал административными и контрольными функциями, осуществлял надсмотр за остальными трэллами. Женский аналог – дэжа.

В X-XII вв. обозначал управляющего, в том числе и вассала конунга. Мог быть управляющим фермы, полномочным представителем ярла. Иногда обозначал свободного фермера, работающего по договору на лендлорда. Брютом мог быть и очень влиятельный человек, даже сам конунг, в зависимости от того, что было у него в подчинении.

В разных провинциях статус королевского брюта мог разниться (например, в Уппланде брют являлся трэллом и полностью подчинялся хозяину, в то время как в Сконе они были фактически партнерами). В законах Эстергётланда говорится о месте пребывания брюта конунга в Уппсале, брюта ярла в Рудене, а также о месте пребывания брюта епископа. Здесь брюты определены как люди, набранные для управления хозяйством господина. К началу XIV века заменил в употреблении термин « ярл ».

Автор статьи: Перепечкин К. В.