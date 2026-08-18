КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ (ЛОНДОН)

КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ - высшее музыкально учебное заведение в Великобритании, старейшее в стране.

Ос­но­ва­на в 1822 году в Лон­до­не по ини­циа­ти­ве лор­да Бур­гер­ша как ча­ст­ная шко­ла.

В 1830 взя­та под по­кро­ви­тель­ст­во ко­ро­лев­ско­го до­ма, по­лу­чи­ла совр. на­зва­ние; пер­вый ди­рек­тор - У. Кротч. В пер­во­на­чаль­ный пре­по­да­ва­тель­ский со­став вхо­ди­ли пиа­ни­сты М. Кле­мен­ти, И. Мо­ше­лес.

C 1999 года - в струк­ту­ре Лон­дон­ско­го университета; функ­цио­ни­ру­ют ис­пол­ни­тель­ские от­де­ле­ния (по всем спе­ци­аль­но­стям, вклю­чая ги­та­ру и ак­кор­де­он), от­де­ле­ния джа­за, музыкального те­ат­ра и опе­ры, ком­по­зи­ции.

В ака­де­мии пре­по­да­ют му­зы­кан­ты с ми­ро­вым име­нем, б. ч. гра­ж­да­не Ве­ли­ко­бри­та­нии; сре­ди пе­да­го­гов - Дж. Мак-Гре­гор (фортепиано), К. Гил­берт (кла­ве­син), М. Вен­ге­ров (скрип­ка), С. Стан­дидж (ба­роч­ная скрип­ка), К. Дей­вис (ди­ри­жи­ро­ва­ние), П.М. Дей­вис (ком­по­зи­ция), Дж. Уиль­ямс (ги­та­ра), П. Эс­свуд (ба­роч­ное пе­ние).

Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков: ди­ри­жё­ры - Дж. Бар­би­рол­ли, Г. Вуд, С. Реттл, Р. Хи­кокс; ком­по­зи­то­ры - Х. Бер­ту­исл, П. Пат­тер­сон; скри­пач И. Ар­дит­ти; пиа­ни­сты - К. Кёр­зон, М. Хесс; пев­цы - Ф. Лан­гридж, Ф. Лотт; поп-пев­цы Эл­тон Джон, Эн­ни Лен­нокс.

Королевская академия музыки рас­по­ла­га­ет соб­ст­вен­ным кон­церт­ным за­лом (Дьюкс-холл, рес­тав­ри­ро­ван в 1992 году), од­ной из луч­ших в Ев­ро­пе нот­ных биб­лио­тек, му­зе­ем музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (от­крыт для по­се­ще­ний). Про­во­дят­ся мас­тер-клас­сы, с 1984 года - еже­год­ные ав­тор­ские фес­ти­ва­ли современных ком­по­зи­то­ров (при их обя­за­тель­ном уча­стии).

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