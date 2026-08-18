КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ (ЛОНДОН)
КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ - высшее музыкально учебное заведение в Великобритании, старейшее в стране.
Основана в 1822 году в Лондоне по инициативе лорда Бургерша как частная школа.
В 1830 взята под покровительство королевского дома, получила совр. название; первый директор - У. Кротч. В первоначальный преподавательский состав входили пианисты М. Клементи, И. Мошелес.
C 1999 года - в структуре Лондонского университета; функционируют исполнительские отделения (по всем специальностям, включая гитару и аккордеон), отделения джаза, музыкального театра и оперы, композиции.
В академии преподают музыканты с мировым именем, б. ч. граждане Великобритании; среди педагогов - Дж. Мак-Грегор (фортепиано), К. Гилберт (клавесин), М. Венгеров (скрипка), С. Стандидж (барочная скрипка), К. Дейвис (дирижирование), П.М. Дейвис (композиция), Дж. Уильямс (гитара), П. Эссвуд (барочное пение).
Среди выпускников: дирижёры - Дж. Барбиролли, Г. Вуд, С. Реттл, Р. Хикокс; композиторы - Х. Бертуисл, П. Паттерсон; скрипач И. Ардитти; пианисты - К. Кёрзон, М. Хесс; певцы - Ф. Лангридж, Ф. Лотт; поп-певцы Элтон Джон, Энни Леннокс.
Королевская академия музыки располагает собственным концертным залом (Дьюкс-холл, реставрирован в 1992 году), одной из лучших в Европе нотных библиотек, музеем музыкальных инструментов (открыт для посещений). Проводятся мастер-классы, с 1984 года - ежегодные авторские фестивали современных композиторов (при их обязательном участии).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.