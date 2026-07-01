КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСТОРИИ
КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСТОРИИ - научное учреждение в Испании.
Основана 18 апреля 1738 года декретом испанского короля Филиппа V.
Устав одобрен 17 июня 1738 года.
В качестве главной задачи Королевская академия истории декларировалось покровительство историческим исследованиям, представляющим в наиболее благоприятном свете достижения испанского государства. В 1766-1792 годы под руководством Г.М. де Ховельяноса устав Королевской академии истории был уточнён, академия получила окончательное организационное оформление.
В 1938 году Королевская академия истории вошла в состав Института Испании, координирующего деятельность всех королевских академий. Управляется советом под руководством директора, располагает постоянными (по истории Индий, церковной истории и др.) и специальная комиссиями, богатейшим архивом и библиотекой.
Результаты исследований, проводимых академией, публикуются в «Boletí n de la Real Academia de la historia» (выходит с 1877 года).
В 1999-2006 годы Королевская академия истории совместно с Министерством образования, культуры и спорта Испании подготовила 50-томный исторический биографический словарь, в который включено 40 тыс. жизнеописаний («Diccionario Biográfico Español»; готовится к изданию).
В 2008 году в Королевской академии истории состояли 35 действительных членов (нумерариос), 1 почетный член и около 200 членов-корреспондентов - представителей научных сообществ провинций Испании, а также иностранных учёных.