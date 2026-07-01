КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСТОРИИ

КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСТОРИИ - научное учреждение в Испании.

Ос­но­ва­на 18 апреля 1738 года дек­ре­том испанского ко­ро­ля Фи­лип­па V.

Ус­тав одоб­рен 17 июня 1738 года.

В ка­че­ст­ве главной за­да­чи Королевская академия истории дек­ла­ри­ро­ва­лось по­кро­ви­тель­ст­во ис­то­рическим ис­сле­до­ва­ни­ям, пред­став­ляю­щим в наи­бо­лее бла­го­при­ят­ном све­те дос­ти­же­ния испанского го­су­дар­ст­ва . В 1766-1792 годы под руководством Г.М. де Хо­вель­я­но­са ус­тав Королевской академии истории был уточ­нён, ака­де­мия по­лу­чи­ла окон­чательное ор­га­ни­зационное оформ­ле­ние.

В 1938 году Королевская академия истории во­шла в со­став Института Ис­па­нии, ко­ор­ди­ни­рую­ще­го дея­тель­ность всех ко­ро­лев­ских ака­де­мий. Управ­ля­ет­ся со­ве­том под руководством ди­рек­то­ра, рас­по­ла­га­ет по­сто­ян­ны­ми (по ис­то­рии Ин­дий, цер­ков­ной ис­то­рии и др.) и специальная ко­миссия­ми, бо­га­тей­шим ар­хи­вом и биб­лио­те­кой.

Ре­зуль­та­ты ис­сле­до­ва­ний, про­во­ди­мых ака­де­ми­ей, пуб­ли­ку­ют­ся в «Boletí n de la Real Academia de la historia» (вы­хо­дит с 1877 года).

В 1999-2006 годы Королевская академия истории совместно с Министерством об­ра­зо­ва­ния, куль­ту­ры и спор­та Ис­па­нии под­го­то­ви­ла 50-том­ный ис­то­рический био­гра­фич еский сло­варь, в ко­то­рый вклю­че­но 40 тыс. жиз­не­опи­са­ний («Dic­cionario Biográfico Español»; го­то­вит­ся к из­да­нию).

В 2008 году в Королевской академии истории со­стоя­ли 35 дей­ст­вительных чле­нов (ну­ме­ра­ри­ос), 1 почетный член и около 200 чле­нов-кор­рес­пон­ден­тов - пред­ста­ви­те­лей на­учных со­об­ществ про­вин­ций Ис­па­нии, а так­же иностранных учё­ных.

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