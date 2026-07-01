КОРОЛЁВО

КОРОЛЁВО - многослойный археологический памятник палеолита у посёлка Королёво.

Рас­по­ло­жен в рай­оне Ху­ст­ских Во­рот на тер­ра­се V (100-120 м) ле­во­го бе­ре­га р. Ти­са.

От­крыт в 1974 году В.Н. Гла­ди­ли­ным; рас­коп­ки под его ру­ко­во­д­ством в 1970-1980-х годах сде­ла­ли па­мят­ник од­ним из ос­нов­ных в изу­че­нии ниж­не­го и сред­не­го па­лео­ли­та Центральной Ев­ро­пы.

Гла­ди­лин вы­де­лял сна­ча­ла 8, позд­нее до 15 куль­тур­ных сло­ёв. В современных ис­сле­до­ва­ни­ях об­ще­при­зна­ны 11 куль­тур­ных сло­ёв па­лео­ли­та: слой I-а ран­не­го верх­не­го па­лео­ли­та; слои II, II-а, II-б, III, IV, IV-а, V, V-а сред­не­го па­лео­ли­та; слои VI, VIII ниж­не­го па­лео­ли­та. Куль­тур­ные слои за­ле­га­ют в 12-мет­ро­вой тол­ще чет­вер­тич­ных от­ло­же­ний, раз­де­лён­ных 5 слоя­ми по­гре­бён­ной поч­вы. Со­от­но­ше­ние куль­тур­ных сло­ёв, за­фик­си­ро­ван­ных на раз­ных уча­ст­ках, - пред­мет про­дол­жаю­щих­ся ис­сле­до­ва­ний. Слой VIII да­ти­ру­ет­ся па­лео­маг­ни­тым ме­то­дом свыше 800 тыс. лет на­зад. Слой VI, по ана­ло­ги­ям пе­ре­кры­ваю­щих почв, - св. 500 тыс. лет на­зад.

Зна­чительная часть кол­лек­ции - ма­те­риа­лы сбо­ров. Поч­ти все пред­ме­ты из ме­ст­но­го сы­рья - ан­де­зи­та.

Гла­ди­лин от­но­сил к ниж­не­му па­лео­ли­ту (Аше­лю) 3 куль­тур­ных слоя, в верх­нем из ко­то­рых, по его мне­нию, фик­си­ру­ет­ся по­яв­ле­ние тех­ни­ки рас­ка­лы­ва­ния Ле­вал­луа; сред­не­па­лео­ли­тич. слои он от­но­сил к Му­стье, ус­мат­ри­вая ме­ж­ду эти­ми тра­ди­ция­ми ге­не­тическую связь.

Со­глас­но точ­ке зре­ния А.В. Ко­лес­ни­ка, ка­мен­ный ин­вен­тарь сред­не­па­лео­ли­тических сло­ёв Королёв по­зво­ля­ет про­сле­дить раз­ви­тие од­ной куль­тур­ной тра­ди­ции, ко­то­рое про­яв­ля­лось в за­меще­нии ле­вал­лу­аз­ской тех­ни­ки рас­ка­лы­ва­ния ра­ди­аль­ной.

Л.В. Ку­ла­ков­ская к ниж­не­му па­лео­ли­ту от­но­сит 2 куль­тур­ных слоя, вы­де­ляя в ка­мен­ном ин­вен­таре ниж­не­го слоя ско­лы, нук­ле­ус-чоп­пер, ис­кусств. об­лом­ки сы­рья. По её мне­нию, ле­вал­лу­аз­ская тех­ни­ка фик­си­ру­ет­ся толь­ко в сред­не­па­лео­ли­тич. сло­ях V и III. Кро­ме то­го, в сред­нем па­лео­ли­те она вы­де­ля­ет ин­ду­ст­рии с дву­сто­рон­ни­ми фор­ма­ми (лис­то­вид­ные ост­рия в слое V-а, дву­сто­рон­не об­ра­бо­тан­ные скрёб­ла в слое II-а) и ша­рант­ский ва­ри­ант Му­стье (слой II) с оби­ли­ем скрё­бел, в т. ч. ти­па Ки­на. Все 3 ва­ри­ан­та рас­смат­ри­ва­ют­ся ею как не свя­зан­ные ме­ж­ду со­бой тех­ни­ко-ти­по­ло­гические тра­ди­ции.

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