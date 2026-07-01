КОРОЛЁВО
КОРОЛЁВО - многослойный археологический памятник палеолита у посёлка Королёво.
Расположен в районе Хустских Ворот на террасе V (100-120 м) левого берега р. Тиса.
Открыт в 1974 году В.Н. Гладилиным; раскопки под его руководством в 1970-1980-х годах сделали памятник одним из основных в изучении нижнего и среднего палеолита Центральной Европы.
Гладилин выделял сначала 8, позднее до 15 культурных слоёв. В современных исследованиях общепризнаны 11 культурных слоёв палеолита: слой I-а раннего верхнего палеолита; слои II, II-а, II-б, III, IV, IV-а, V, V-а среднего палеолита; слои VI, VIII нижнего палеолита. Культурные слои залегают в 12-метровой толще четвертичных отложений, разделённых 5 слоями погребённой почвы. Соотношение культурных слоёв, зафиксированных на разных участках, - предмет продолжающихся исследований. Слой VIII датируется палеомагнитым методом свыше 800 тыс. лет назад. Слой VI, по аналогиям перекрывающих почв, - св. 500 тыс. лет назад.
Значительная часть коллекции - материалы сборов. Почти все предметы из местного сырья - андезита.
Гладилин относил к нижнему палеолиту (Ашелю) 3 культурных слоя, в верхнем из которых, по его мнению, фиксируется появление техники раскалывания Леваллуа; среднепалеолитич. слои он относил к Мустье, усматривая между этими традициями генетическую связь.
Согласно точке зрения А.В. Колесника, каменный инвентарь среднепалеолитических слоёв Королёв позволяет проследить развитие одной культурной традиции, которое проявлялось в замещении леваллуазской техники раскалывания радиальной.
Л.В. Кулаковская к нижнему палеолиту относит 2 культурных слоя, выделяя в каменном инвентаре нижнего слоя сколы, нуклеус-чоппер, искусств. обломки сырья. По её мнению, леваллуазская техника фиксируется только в среднепалеолитич. слоях V и III. Кроме того, в среднем палеолите она выделяет индустрии с двусторонними формами (листовидные острия в слое V-а, двусторонне обработанные скрёбла в слое II-а) и шарантский вариант Мустье (слой II) с обилием скрёбел, в т. ч. типа Кина. Все 3 варианта рассматриваются ею как не связанные между собой технико-типологические традиции.