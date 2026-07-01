КОРОЛЁВ БОРИС ДАНИЛОВИЧ
КОРОЛЁВ БОРИС ДАНИЛОВИЧ - российский скульптор, график.
Учился в Москве - в частных студиях (1907-1910 годы) у Ф.И. Рерберга, Н.П. Ульянова, И.И. Машкова; в МУЖВЗ (1910-1913 годы) у С.М. Волнухина.
Жил в Москве; посетил ряд европейских стран.
После Октябрьской революции 1917 года активно участвовал в осуществлении монументальной пропаганды плана (проект монумента «Освобождённый труд»). Его памятник М.А. Бакунину (1918-1919 годы) в стилистике русского кубофутуризма был первым произведением искусства в Советской России, уничтоженным (демонтирован вскоре после установки) по формально-стилистическим соображениям. Создавал проекты агитпроповских платформ, участвовал в работах по сносу памятников рocскийским монархам.
Один из создателей объединения Живскульптарх (1919 год), член Общества московских художников (с 1922 года), Общества русских скульпторов (ОРС; 1926-1932 годы), АХРР. С середины 1920-х годов обратился к традициям реалистической скульптуры; автор монумента «Борцам революции» в Саратове (гранит, 1925 год), памятников (бронза, гранит) В.И. Ленину в Переславле-Залесском (1929 год), Туле (1933 год), Ташкенте (1936 год) и дркгих городах СССР; Н.Э. Бауману в Москве (1931 год).
Создал галерею скульптурных бюстов и статуй (портреты М.А. Бакунина, дерево, 1926 год, ГИМ; А.С. Пушкина, мрамор, 1940 год, ГТГ, и др.). Преподавал в ГСХМ - Вхутемасе - Вхутеине (1918-1929 годы), Московском областном училище памяти 1905 года (1949-1951 годы).