КОРОЛЁВ БОРИС ДАНИЛОВИЧ

КОРОЛЁВ БОРИС ДАНИЛОВИЧ - российский скульптор, график.

Учил­ся в Мо­ск­ве - в ча­ст­ных сту­ди­ях (1907-1910 годы) у Ф.И. Рер­бер­га, Н.П. Уль­я­но­ва, И.И. Маш­ко­ва; в МУЖВЗ (1910-1913 годы) у С.М. Вол­ну­хи­на.

Жил в Мо­ск­ве; по­се­тил ряд ев­ропейских стран.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года ак­тив­но уча­ст­во­вал в осу­ще­ст­в­ле­нии мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды пла­на (про­ект мо­ну­мен­та «Ос­во­бо­ж­дён­ный труд»). Его па­мят­ник М.А. Ба­ку­ни­ну (1918-1919 годы) в сти­ли­сти­ке русского ку­бо­фу­ту­риз­ма был пер­вым про­из­ве­де­ни­ем искусства в Советской Рос­сии, унич­то­жен­ным (де­мон­ти­ро­ван вско­ре по­сле ус­та­нов­ки) по фор­маль­но-сти­ли­стическим со­об­ра­же­ни­ям. Соз­да­вал про­ек­ты агит­про­пов­ских плат­форм, уча­ст­во­вал в ра­бо­тах по сно­су па­мят­ни­ков рocскийским мо­нар­хам.

Один из соз­да­те­лей объ­е­ди­не­ния Жив­скульп­тарх (1919 год), член Общества московских ху­дож­ни­ков (с 1922 года), Об­ще­ст­ва рус­ских скульп­то­ров (ОРС; 1926-1932 годы), АХРР. С середины 1920-х годов об­ра­тил­ся к тра­ди­ци­ям реа­ли­стической скульп­ту­ры; ав­тор мо­ну­мен­та « Бор­цам ре­во­лю­ции » в Са­ра­то­ве (гра­нит, 1925 год), па­мят­ни­ков (брон­за, гра­нит) В.И. Ле­ни­ну в Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском (1929 год), Ту­ле (1933 год), Таш­кен­те (1936 год) и дркгих го­ро­дах СССР; Н.Э. Бау­ма­ну в Мо­ск­ве (1931 год).

Соз­дал га­ле­рею скульп­тур­ных бюс­тов и ста­туй (порт­ре­ты М.А. Ба­ку­ни­на, де­ре­во, 1926 год, ГИМ; А.С. Пуш­ки­на, мра­мор, 1940 год, ГТГ, и др.). Пре­по­да­вал в ГСХМ - Вху­те­ма­се - Вху­теи­не (1918-1929 годы), Московском об­ла­ст­ном училище па­мя­ти 1905 го­да (1949-1951 годы).