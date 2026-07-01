КОРОКОНДАМА
КОРОКОНДАМА - античное поселение на Таманском полуострове, один из малых городов Боспорского государства.
По сведениям Страбона, Псевдо-Арриана, Птолемея, Корокондама находилась на перешейке или узкой полосе земли между Таманским зал. (в древности Каракондамским оз.) и Керченским прол. В.В. Латышев, В.В. Шкорпил, В.В. Соколов, В.Ф. Гайдукевич, Н.П. Сорокина и других учёные предполагают, что Корокондама располагалась у мыса Тузла - в начале Тузлинской косы, у Керченского прол. (Боспора Киммерийского). Название Корокондама имеет не греческое, а, вероятно, местное происхождение. На суше остатков Корокондамы не найдено. Наиболее вероятно, что с Корокондамы связан Тузлинский некрополь - грунтовый могильник, раскапывавшийся В.В. Шкорпилом (1911-1913 годы), В.Н. Глазовым (1913-1916 годы), И.Б. Зеест (1951 год), А.В. Кондрашовым (с 1995 года).
Исследовано 218 погребений середины VI века до н. э. - середина V века н. э. Погребальный обряд и находки свидетельствуют о смешанном населении; наряду с греками, в VI-IV веках до н. э. здесь присутствовали синды, с III века до н. э. - меоты и сарматы. В ранних могилах найдены керамическая посуда и амфоры из ионийских центров, Аттики, Малой Азии; в более поздних - из городов Южного Причерноморья Синопы и Амиса.
В первые века н. э. число погребений в некрополе сократилось. Корокондама этого времени названа Страбоном «деревней». Подводные исследования у мыса Тузла, проводившиеся А.В. Кондрашовым с 1994 года, выявили корабельную стоянку античного и раннесредневекового времени. Коллекция якорей, собранная здесь, включает практически все типы, известные в Средиземноморье в VI веке до н. э. - XI век н. э.
Большинство находок сосредоточено у южной подошвы каменистого рифа, протянувшегося на 2 км в северо-западном направлении и бывшего в древности естественным молом, защищавшим суда от наиболее опасных северо-восточных ветров. В районе мыса Тузла Кондрашовым найдены затопленные морем следы поселения, относящегося к наиболее ранним памятникам античности на Таманском п-ове. Они представляли собой каменные кладки и комплексы керамики VI-V веков до н. э. (фрагменты лесбосских, клазоменских и хиосских амфор, лепных сосудов), а также эллинистического времени.