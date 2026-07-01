КОРОКОНДАМА

КОРОКОНДАМА - а нтичное поселение на Таманском полуострове, один из малых городов Боспорского государства.

По све­де­ни­ям Стра­бо­на, Псев­до-Ар­риа­на, Пто­ле­мея, Корокондама на­хо­ди­лась на пе­ре­шей­ке или уз­кой по­ло­се зем­ли ме­ж­ду Та­ман­ским зал. (в древ­но­сти Ка­ра­кон­дам­ским оз.) и Кер­чен­ским прол. В.В. Ла­ты­шев, В.В. Шкор­пил, В.В. Со­ко­лов, В.Ф. Гай­ду­ке­вич, Н.П. Со­ро­ки­на и других учё­ные пред­по­ла­га­ют, что Корокондама рас­по­ла­га­лась у мы­са Туз­ла - в на­ча­ле Туз­лин­ской ко­сы, у Кер­чен­ско­го прол. (Бос­по­ра Ким­ме­рий­ско­го). Название Корокондама име­ет не гре­че­ское, а, ве­ро­ят­но, ме­ст­ное про­ис­хо­ж­де­ние. На су­ше ос­тат­ков Корокондамы не най­де­но. Наи­бо­лее ве­ро­ят­но, что с Корокондамы свя­зан Туз­лин­ский нек­ро­поль - грун­то­вый мо­гиль­ник , рас­ка­пы­вав­ший­ся В.В. Шкор­пи­лом (1911-1913 годы), В.Н. Гла­зо­вым (1913-1916 годы), И.Б. Зе­ест (1951 год), А.В. Кон­д­ра­шо­вым (с 1995 года).

Ис­сле­до­ва­но 218 по­гре­бе­ний середины VI века до н. э. - середина V века н. э. По­гре­баль­ный об­ряд и на­ход­ки сви­де­тель­ст­ву­ют о сме­шан­ном на­се­ле­нии; на­ря­ду с гре­ка­ми, в VI-IV веках до н. э. здесь при­сут­ст­во­ва­ли син­ды, с III века до н. э. - ме­о­ты и сар­ма­ты. В ран­них мо­ги­лах най­де­ны ке­ра­ми­че­ская по­су­да и ам­фо­ры из ио­ний­ских цен­тров, Ат­ти­ки, Ма­лой Азии; в бо­лее позд­них - из го­ро­дов Южного При­чер­но­мо­рья Си­но­пы и Ами­са.

В пер­вые ве­ка н. э. чис­ло по­гре­бе­ний в нек­ро­по­ле со­кра­ти­лось. Корокондама это­го вре­ме­ни на­зва­на Стра­бо­ном «де­рев­ней». Под­вод­ные ис­сле­до­ва­ния у мы­са Туз­ла, про­во­див­шие­ся А.В. Кон­д­ра­шо­вым с 1994 года, вы­яви­ли ко­ра­бель­ную сто­ян­ку ан­тич­но­го и ран­не­сред­не­ве­ко­во­го вре­ме­ни. Кол­лек­ция яко­рей, со­б­ран­ная здесь, вклю­ча­ет прак­ти­че­ски все ти­пы, из­вест­ные в Сре­ди­зем­но­мо­рье в VI веке до н. э. - XI век н. э.

Боль­шин­ст­во на­хо­док со­сре­до­то­че­но у южной по­дош­вы ка­ме­ни­сто­го ри­фа, про­тя­нув­ше­го­ся на 2 км в северо-западном на­прав­ле­нии и быв­ше­го в древ­но­сти ес­тест­вен­ным мо­лом, за­щи­щав­шим су­да от наи­бо­лее опас­ных северо-восточных вет­ров. В рай­оне мы­са Туз­ла Кон­д­ра­шо­вым най­де­ны за­то­п­лен­ные мо­рем сле­ды по­се­ле­ния, от­но­ся­ще­го­ся к наи­бо­лее ран­ним па­мят­ни­кам ан­тич­но­сти на Та­ман­ском п-ове. Они пред­став­ля­ли со­бой ка­мен­ные клад­ки и ком­плек­сы ке­ра­ми­ки VI-V веков до н. э. (фраг­мен­ты лес­бос­ских, кла­зо­мен­ских и хи­ос­ских ам­фор, леп­ных со­су­дов), а так­же эл­ли­ни­стического вре­ме­ни.

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