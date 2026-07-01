КОРОБКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ (ВИТЯ КОРОБКОВ)

Партизан, участник Великой Отечественной войны.

Биография

Родился в рабочей семье, учился в городской средней школе №4. После оккупации Крыма немецко-фашистскими войсками его отец Михаил Коробков стал членом партизанской подпольной организации. Витя оказывал помощь своему отцу – именно благодаря Вите осуществлялась связь между участниками партизанских организаций, скрывавшихся в окрестностях города. Витя Коробков принимал участие в изготовлении антинацистских листовок и их распространении, собирал сведения об оккупантах и передавал их партизанам. Впоследствии он становится разведчиком третьей бригады Восточного объединения партизан Крыма.

В феврале 1944 г. Витя Коробков вместе со своим отцом Михаилом пробрались в Феодосию для выполнения очередного задания командования, но они были схвачены нацистами и доставлены в местное отделение гестапо. Витя с отцом в течение четырнадцати дней подвергались унижениям и пыткам. 9 марта 1944 г. Витя был расстрелян, вскоре после своего отца.

Память

Витя Коробков, согласно Указу Президиума ВС СССР был удостоен медали «За отвагу» посмертно. Его память была увековечена в школе №4 города Феодосии, в которой он обучался перед войной. В 1977 г. там был открыт музей, посвященный юному партизану. Его имя носит одна из феодосийских улиц и детский лагерь отдыха на южном берегу Крыма (в районе Большой Ялты). В одном из парков Феодосии Вите Коробкову был поставлен памятник.