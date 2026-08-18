КОРО КАМИЛЬ

КОРО КАМИЛЬ (Жан Ба­тист Ка­миль) - французский живописец .

Пер­во­на­чаль­но обу­чал­ся про­фес­сии су­кон­щи­ка.

Жи­во­пи­сью на­чал за­ни­мать­ся с 1822 года под руководством А.Э. Ми­шал­ло­на и Ж.В. Бер­те­на (по­сле­до­ва­те­лей тео­ре­ти­ка не­о­клас­сического пей­за­жа П.А. де Ва­лан­сь­е­на), что оп­ре­де­ли­ло пред­поч­те­ние пей­заж­но­го жан­ра в твор­че­ст­ве К. Коро.

Окон­чательное фор­миро­ва­ние его творческой ма­не­ры про­ис­хо­ди­ло в пе­ри­од пре­бы­ва­ния в Ита­лии в 1825-1828 годы. Ран­ние итальянские ра­бо­ты с на­туры (этю­ды) - уже жи­вые, яр­кие об­разы при­ро­ды, сво­им ана­ли­зом све­та и ва­лё­ров близ­кие бар­би­зон­ской шко­ле («Мост Нар­ни», 1826 год, Лувр, Па­риж). Стрем­ле­ние к соз­да­нию идеа­ли­зи­рованного клас­сического пей­за­жа во­пло­ти­лось в ра­бо­тах «Вид в Нар­ни» (1826-1827 годы, Национальная га­ле­рея Ка­на­ды, От­та­ва) и «Ла Чер­ва­ра» (1827 год, Кун­ст­ха­ус, Цю­рих).

По воз­вра­ще­нии из Ита­лии К. Коро ис­пы­тал влия­ние Дж. Кон­стеб­ла. Он изу­чал на пле­нэ­ре раз­но­об­раз­ные мо­ти­вы и из­мен­чи­вые эф­фек­ты («Он­флёр. Рас­пя­тие», 1830 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей , Нью-Йорк; «Вид Же­не­вы», 1834 год, Ху­дож. му­зей, Фи­ла­дель­фия); пи­сал так­же порт­ре­ты. Об­ра­тил­ся к жан­ру «ми­фо­ло­гического пей­за­жа», при­вле­кав­ше­го К. Коро сво­им «вне­вре­мен­ным» ха­рак­те­ром: «Агарь» (1835 год), «Диа­на и Ак­те­он» (1836 год; обе - Мет­ро­по­ли­тен-му­зей), «Си­лен» (1838 год, Институт ис­кусств, Мин­неа­по­лис). Позд­нее К. Коро ос­во­бо­ж­да­ет­ся от ус­лов­но­сти ака­де­миз­ма и об­ра­ща­ет­ся к по­этическому пей­за­жу на­строе­ния, где че­ло­ве­че­ские фи­гу­ры ор­га­нич­но впле­те­ны в изо­бра­же­ние при­ро­ды, под­чи­ня­ясь об­щей гар­мо­нии и во мно­гом её оп­ре­де­ляя («Пас­ту­шок», 1840 год, Му­зеи Кур-д’Ор, Мец, и др.).

Ис­поль­зуя пред­ва­рительные этю­ды на пле­нэ­ре, К. Коро соз­да­ёт син­те­тические об­ра­зы при­ро­ды, со­от­вет­ст­вую­щие со­стоя­нию ду­ши - её вос­по­ми­на­ни­ям, пе­ре­жи­ва­ни­ям, впе­чат­ле­ни­ям; не­ко­то­рые его ра­бо­ты на­де­ле­ны сим­во­лич. смыс­лом («Ут­ро. Та­нец нимф», 1850 год, Му­зей Ор­се, Па­риж; «Вос­по­ми­на­ние о Мор­те­фон­те­не», 1864год, Лувр; «Сча­ст­ли­вый ост­ров», 1865-1868 годы, Ху­дожественный му­зей, Мон­ре­аль).

Но­вая жи­во­пис­ная ма­не­ра К. Коро ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ис­клю­чи­тель­но то­наль­но­стью и ва­лё­ра­ми, на что об­ра­тил вни­ма­ние Ш. Бод­лер, при­зна­вав­ший у К. Коро ско­рее «дар гар­мо­нии, не­же­ли цве­та». Вы­стро­ен­ная на ва­лёр­ных со­от­но­ше­ни­ях то­нов цве­то­вая гам­ма многих ра­бот К. Коро, час­то поч­ти мо­но­хром­ная, про­из­во­дит цель­ное по­этическое впе­чат­ле­ние («Ут­ро», «Ве­чер», обе 1865-1870 годы, Му­зей Ор­се; «Мост в Ман­те», 1868-1870 годы, Лувр; «Пас­то­раль», 1873 год, Ху­дожественная га­ле­рея и Му­зей Кел­вин­гров, Глаз­го). Стре­мясь пе­ре­дать в этю­дах впе­чат­ле­ние от ви­ди­мо­го, К. Коро ино­гда пред­вос­хи­ща­ет им­прес­сио­низм («Въезд в де­рев­ню ря­дом с Бо­ве», 1850-1855 годы, Лувр).

Зна­чительное вни­ма­ние К. Коро уде­ля­ет ра­бо­те над жен­ской фи­гу­рой в пей­за­же, час­то пер­со­ни­фи­ци­рую­щей со­стоя­ние при­ро­ды, вре­мя дня («Пей­заж с жен­ски­ми фи­гу­ра­ми», 1859 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж). Од­но­вре­мен­но жен­ский об­раз на­хо­дит во­пло­ще­ние в ря­де вы­со­ко­по­этич­ных про­из­ве­де­ний, близ­ких ка­мер­ным об­раз­ам Я. Вер­ме­ра и др. ста­рых мас­те­ров, - «Жен­щи­на с жем­чужи­ной» (1858-1868 годы, Лувр ), «Пись­мо» (1865 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей), «Мас­тер­ская Ко­ро» (1865-1868 годы, Национальная га­ле­рея ис­кус­ст­ва, Ва­шинг­тон), «Жен­щи­на в го­лу­бом» (1874 год, Лувр) и др. Эти ра­бо­ты сви­де­тель­ст­ву­ют так­же о вос­при­им­чи­во­сти К.Коро к но­вым вея­ни­ям в жи­во­пи­си (Э. Ма­не, Дж. Уи­ст­лер).

В позд­ний пе­ри­од К. Коро уси­ли­ва­ет ин­тен­сив­ность вы­ра­зительных средств, не­ред­ко дра­ма­ти­зи­ру­ет пей­заж («По­рыв вет­ра», 1864-1873 годы, ГМИИ; «Гам­лет и мо­гиль­щик», 1873-1874 годы, Му­зей Ор­д­руп­гор, близ Ко­пен­га­ге­на); из­ме­ня­ет­ся и его па­лит­ра - мас­тер до­пус­ка­ет по­ли­хро­мию, ув­ле­ка­ет­ся яр­ки­ми крас­ка­ми эк­зо­тич­но­го восточного кос­тю­ма («Ода­ли­ска», 1871-1873 годы, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Цю­рих, и др.). Пле­нэр­ные изы­ска­ния К. Коро, как и позд­ние жен­ские порт­ре­ты, ока­за­ли зна­чительное влия­ние на французское искусство второй половины XIX - начала XX веков; сре­ди его по­чи­та­те­лей бы­ли им­прес­сио­ни­сты, позд­нее - Х. Грис и П. Пи­кас­со.

Иллюстрации:

К. Ко­ро. «Вос­по­ми­на­ниео Мор­те­фон­те­не». 1864. Лувр (Па­риж). Архив БРЭ.