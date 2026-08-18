КОРО КАМИЛЬ
КОРО КАМИЛЬ (Жан Батист Камиль) - французский живописец.
Первоначально обучался профессии суконщика.
Живописью начал заниматься с 1822 года под руководством А.Э. Мишаллона и Ж.В. Бертена (последователей теоретика неоклассического пейзажа П.А. де Валансьена), что определило предпочтение пейзажного жанра в творчестве К. Коро.
Окончательное формирование его творческой манеры происходило в период пребывания в Италии в 1825-1828 годы. Ранние итальянские работы с натуры (этюды) - уже живые, яркие образы природы, своим анализом света и валёров близкие барбизонской школе («Мост Нарни», 1826 год, Лувр, Париж). Стремление к созданию идеализированного классического пейзажа воплотилось в работах «Вид в Нарни» (1826-1827 годы, Национальная галерея Канады, Оттава) и «Ла Червара» (1827 год, Кунстхаус, Цюрих).
По возвращении из Италии К. Коро испытал влияние Дж. Констебла. Он изучал на пленэре разнообразные мотивы и изменчивые эффекты («Онфлёр. Распятие», 1830 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Вид Женевы», 1834 год, Худож. музей, Филадельфия); писал также портреты. Обратился к жанру «мифологического пейзажа», привлекавшего К. Коро своим «вневременным» характером: «Агарь» (1835 год), «Диана и Актеон» (1836 год; обе - Метрополитен-музей), «Силен» (1838 год, Институт искусств, Миннеаполис). Позднее К. Коро освобождается от условности академизма и обращается к поэтическому пейзажу настроения, где человеческие фигуры органично вплетены в изображение природы, подчиняясь общей гармонии и во многом её определяя («Пастушок», 1840 год, Музеи Кур-д’Ор, Мец, и др.).
Используя предварительные этюды на пленэре, К. Коро создаёт синтетические образы природы, соответствующие состоянию души - её воспоминаниям, переживаниям, впечатлениям; некоторые его работы наделены символич. смыслом («Утро. Танец нимф», 1850 год, Музей Орсе, Париж; «Воспоминание о Мортефонтене», 1864год, Лувр; «Счастливый остров», 1865-1868 годы, Художественный музей, Монреаль).
Новая живописная манера К. Коро характеризуется исключительно тональностью и валёрами, на что обратил внимание Ш. Бодлер, признававший у К. Коро скорее «дар гармонии, нежели цвета». Выстроенная на валёрных соотношениях тонов цветовая гамма многих работ К. Коро, часто почти монохромная, производит цельное поэтическое впечатление («Утро», «Вечер», обе 1865-1870 годы, Музей Орсе; «Мост в Манте», 1868-1870 годы, Лувр; «Пастораль», 1873 год, Художественная галерея и Музей Келвингров, Глазго). Стремясь передать в этюдах впечатление от видимого, К. Коро иногда предвосхищает импрессионизм («Въезд в деревню рядом с Бове», 1850-1855 годы, Лувр).
Значительное внимание К. Коро уделяет работе над женской фигурой в пейзаже, часто персонифицирующей состояние природы, время дня («Пейзаж с женскими фигурами», 1859 год, частное собрание, Париж). Одновременно женский образ находит воплощение в ряде высокопоэтичных произведений, близких камерным образам Я. Вермера и др. старых мастеров, - «Женщина с жемчужиной» (1858-1868 годы, Лувр), «Письмо» (1865 год, Метрополитен-музей), «Мастерская Коро» (1865-1868 годы, Национальная галерея искусства, Вашингтон), «Женщина в голубом» (1874 год, Лувр) и др. Эти работы свидетельствуют также о восприимчивости К.Коро к новым веяниям в живописи (Э. Мане, Дж. Уистлер).
В поздний период К. Коро усиливает интенсивность выразительных средств, нередко драматизирует пейзаж («Порыв ветра», 1864-1873 годы, ГМИИ; «Гамлет и могильщик», 1873-1874 годы, Музей Ордрупгор, близ Копенгагена); изменяется и его палитра - мастер допускает полихромию, увлекается яркими красками экзотичного восточного костюма («Одалиска», 1871-1873 годы, частное собрание, Цюрих, и др.). Пленэрные изыскания К. Коро, как и поздние женские портреты, оказали значительное влияние на французское искусство второй половины XIX - начала XX веков; среди его почитателей были импрессионисты, позднее - Х. Грис и П. Пикассо.
Иллюстрации:
К. Коро. «Воспоминаниео Мортефонтене». 1864. Лувр (Париж). Архив БРЭ.