КОРНУКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

КОРНУКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский военный деятель.

На во­енной служ­бе с 1959 года. Окон­чил Чер­ни­гов­ское выс­шее во­енное авиац ионное училище лёт­чи­ков (1964 год), Во­енную ко­манд­ную ака­де­мию ПВО им. Г.К. Жу­ко­ва (1980 год), Во­енную ака­де­мию Ген­шта­ба (1988 год).

В 1964-1976 годы слу­жил на различных долж­но­стях в авиа­ции Войск ПВО. В сентябре 1976 - феврале 1978 годов заместитель командующего кор­пу­са ПВО по авиа­ции - начальник авиа­ции кор­пу­са, с февраля 1978 года заместитель начальника авиа­ции 11-й Отдельной ар­мии ПВО. С ию­ня 1980 года командующий ис­тре­бительной ди­ви­зии ВВС Даль­не­во­сточ­но­го ВО, лёт­чи­ки ко­то­рой 1 сентября 1982 года вы­пол­ни­ли при­каз по пре­се­че­нию по­лё­та южно-корейского лай­не­ра «Бо­инг-747», на­ру­шив­ше­го воздушную гра­ни­цу СССР.

В январе 1985 - ию­ле 1988 годов командующий ис­тре­бительного авиационного кор­пу­са ВВС Груп­пы советских войск в Гер­ма­нии. С ию­ля 1988 года 1-й заместитель ко­мандующиего авиа­ци­ей ПВО, с ию­ня 1989 года 1-й заместитель, с ию­ля 1990 года ко­мандующий 11-й Отдельной ар­ми­ей ПВО - заместитель ко­мандующими вой­ска­ми Даль­не­во­сточ­но­го ВО по вой­скам ПВО.

С сентября 1991 года ко­мандующий вой­ска­ми Московского ок­ру­га ПВО, са­мо­го круп­но­го в Во­о­руженных Си­лах СССР .

В пе­ри­од пе­ре­строй­ки при ми­нимальном фи­нан­си­ро­ва­нии под руководством А.М. Корнукова в Московском ок­ру­ге ПВО при­ня­та на воо­ру­же­ние и про­шла государственные ис­пы­та­ния ав­то­ма­ти­зированная зе­нит­ная ра­кет­ная сис­те­ма С-50, за что А.М. Корнукову вру­че­на Государственная премия РФ (1997 год).

В 1998-2002 годы глав­но­ко­мандующий ВВС РФ и од­но­вре­мен­но председатель ко­ор­ди­национного со­ве­та по во­про­сам ПВО при Со­ве­те ми­ни­ст­ров обо­ро­ны стран СНГ (1999-2002 годы).

При не­по­средственном ру­ко­во­дстве А.М. Корнукова в хо­де ре­фор­ми­ро­ва­ния Воо­руженных Сил РФ про­изош­ло объ­е­ди­не­ние двух ви­дов войск - ВВС и Войск ПВО в один - ВВС РФ (1999 год). В ус­ло­ви­ях не­дос­та­точ­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния за­ку­пок но­вых об­раз­цов воо­ру­же­ния и во­енной тех­ни­ки боль­шое вни­ма­ние уде­лял мо­дер­ни­за­ции са­мо­лё­тов, вер­то­лё­тов и ЗРК, со­сто­яв­ших на воо­ру­же­нии ВВС.

С 2002 года в от­став­ке.