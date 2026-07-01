КОРНУКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
КОРНУКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский военный деятель.
На военной службе с 1959 года. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков (1964 год), Военную командную академию ПВО им. Г.К. Жукова (1980 год), Военную академию Генштаба (1988 год).
В 1964-1976 годы служил на различных должностях в авиации Войск ПВО. В сентябре 1976 - феврале 1978 годов заместитель командующего корпуса ПВО по авиации - начальник авиации корпуса, с февраля 1978 года заместитель начальника авиации 11-й Отдельной армии ПВО. С июня 1980 года командующий истребительной дивизии ВВС Дальневосточного ВО, лётчики которой 1 сентября 1982 года выполнили приказ по пресечению полёта южно-корейского лайнера «Боинг-747», нарушившего воздушную границу СССР.
В январе 1985 - июле 1988 годов командующий истребительного авиационного корпуса ВВС Группы советских войск в Германии. С июля 1988 года 1-й заместитель командующиего авиацией ПВО, с июня 1989 года 1-й заместитель, с июля 1990 года командующий 11-й Отдельной армией ПВО - заместитель командующими войсками Дальневосточного ВО по войскам ПВО.
С сентября 1991 года командующий войсками Московского округа ПВО, самого крупного в Вооруженных Силах СССР.
В период перестройки при минимальном финансировании под руководством А.М. Корнукова в Московском округе ПВО принята на вооружение и прошла государственные испытания автоматизированная зенитная ракетная система С-50, за что А.М. Корнукову вручена Государственная премия РФ (1997 год).
В 1998-2002 годы главнокомандующий ВВС РФ и одновременно председатель координационного совета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ (1999-2002 годы).
При непосредственном руководстве А.М. Корнукова в ходе реформирования Вооруженных Сил РФ произошло объединение двух видов войск - ВВС и Войск ПВО в один - ВВС РФ (1999 год). В условиях недостаточного финансирования закупок новых образцов вооружения и военной техники большое внимание уделял модернизации самолётов, вертолётов и ЗРК, состоявших на вооружении ВВС.
С 2002 года в отставке.