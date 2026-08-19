КОРНИЛОВИЧ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ

Корнилович, Александр Осипович (07[19].07.1800, Могилев-на-Днестре Подольской губ. — 30.08[11.09].1834, Дагестан) — декабрист, историк, писатель.

Родился в семье дворянина-католика. Воспитывался в Одесском благородном пансионе (1808—1815), обучался в Московском учебном заведении для колонновожатых (1815), прапорщик свиты его императорского величества по квартирмейстерской части (1816), штабс-капитан Гвардейского генерального штаба (1822).

Активно участвовал в литературной жизни Москвы и Санкт-Петербурга, автор исторических повестей и романа «Андрей Безыменный». С 1816 состоял при историке Д. П. Бутурлине для сбора в архивах документов по военной истории. К. был одним из первых российских профессиональных историков, его основные труды посвящены эпохе Петра I. Издавал первый русский исторический альманах «Русская старина» (1824).

Член Южного общества декабристов (с мая 1825), выступал против цареубийства. 14 декабря 1825 находился среди восставших на Сенатской площади в Петербурге, арестован в тот же день, первый дал показания о переговорах Южного общества с поляками. Приговорен к каторжным работам на 12 лет, в 1826 срок сокращен до 8 лет, которые отбывал в Читинском остроге. По ложному доносу Ф. В. Булгарина, обвинившего К. в шпионаже в пользу Австрии, в 1828 помещен в Петропавловскую крепость, где провел 4 года, написав значительное количество записок для правительства. В 1832 отправлен солдатом на Кавказ, умер от болезни.

Соч.: Андрей Безыменный. Татьяна Болтова // Старые годы. Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX в. М., 1989; Записки из Алексеевского равелина (Записки, письма, роман). М., 2004; Русская старина. Карманная книжка для любителей отечественного на 1825 г. М., 1987; Сочинения и письма. М.–Л., 1957.

Лит.: Восстание декабристов. Т. XII. М., 1969; Грум-Гржимайло А. Г. Декабрист Корнилович // Декабристы и их время. М., 1932; Его же. А. О. Корнилович — исследователь архивных источников и археограф // Исторический архив. 1961. № 2; Движение декабристов. Биографический справочник. М., 1988. С. 85—87, 262; Мейлах Б. С. Литературная деятельность декабриста Корниловича // Литературный архив. Т. 1. М.–Л., 1938; Щеголев П. Е. Благоразумные советы из крепости // Декабристы. М.–Л., 1926.