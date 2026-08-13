КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ - российский военно-морской деятель.

Ви­це-адмирал (1852 год), генерал-адъю­тант (1852 год).

Дво­ря­нин .

Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1823 год).

Служил в Гвар­дей­ском, за­тем в 20-м флот­ском эки­па­же Балтийского фло­та, но тя­го­тил­ся бе­ре­го­вой строе­вой служ­бой и был от­чис­лен из фло­та «за не­дос­та­ток бод­ро­сти для фрон­та».

В 1827 году по хо­да­тай­ст­ву от­ца по­лу­чил раз­ре­ше­ние вер­нуть­ся на служ­бу, был на­зна­чен на ли­ней­ный ко­рабль «Азов» (ком. - ка­пи­тан 1 ран­га М.П. Ла­за­рев), в со­ста­ве эки­па­жа осу­ще­ст­вил пе­ре­ход из Крон­штад­та в Сре­ди­зем­ное море, где от­ли­чил­ся в На­ва­рин­ском сра­же­нии 1827 года в хо­де Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годы. По­сле за­вер­ше­ния во­енных дей­ст­вий вер­нул­ся слу­жить на Бал­ти­ку, в 1833 году по хо­да­тайст­ву Ла­за­ре­ва пе­ре­ве­дён на Чер­но­мор­ский флот (ЧФ), в этом же го­ду про­из­вёл опись про­ли­вов Бос­фор и Дар­да­нел­лы. В 1834-1837 годы ко­ман­до­вал бри­гом «Фе­ми­стокл», кор­ве­том «Орест», фре­га­том «Фло­ра».

В 1838-1841 годы начальник шта­ба при главном ко­ман­ди­ре ЧФ Ла­за­ре­ве. Раз­ра­бо­тал шта­ты снаб­же­ния и во­ору­же­ния су­дов фло­та, не­по­сред­ст­вен­но уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции ре­гу­ляр­ных пла­ва­ний, уче­ний. Уча­ст­во­вал в бое­вых по­хо­дах эс­кад­ры к по­бе­ре­жью Кав­ка­за в хо­де Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов. В 1839 году ру­ко­во­дил вы­сад­кой и дей­ст­вия­ми де­сан­тов на бе­ре­гу в устье рек Суб­аши и Ша­хе. С 1839 года командующий ли­ней­но­го ко­раб­ля «Две­на­дцать апо­сто­лов».

В 1846-1848 годы ко­ман­ди­ро­ван в Ве­ли­ко­бри­та­нию, где на­блю­дал за строи­тель­ст­вом па­ро­вых ко­раб­лей для ЧФ. С апреля 1849 года и. д. начальник шта­ба, а с ию­ля 1850 года начальник шта­ба ЧФ (ут­вер­ждён в долж­но­сти в 1852 году). При­дер­жи­вал­ся пе­ре­до­вых взгля­дов на раз­ви­тие ВМФ, вы­сту­пал за за­ме­ну па­рус­ных ко­раб­лей па­ро­вы­ми, на­пи­сал для фло­та ряд ру­ко­водств и на­став­ле­ний, уча­ст­вовал в раз­ра­бот­ке Морского ус­та­ва (при­нят в 1853 году). В 1853 году вхо­дил в со­став сви­ты чрез­вы­чай­но­го по­сла в Кон­стан­ти­но­по­ле кн. А.С. Мен­ши­ко­ва.

С на­ча­ла Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов не­од­но­крат­но вы­хо­дил в мо­ре с от­ря­дом па­ро­хо­до­фре­га­тов. В сентябре 1853 год под руководством В.А. Корнилова бы­ла осу­ще­ст­в­ле­на ус­пеш­ная опе­ра­ция по пе­ре­бро­ске мо­рем из Се­ва­сто­по­ля на Кав­каз­ское по­бе­ре­жье 13-й пехотной ди­ви­зии, сыг­рав­шая важ­ную роль в от­ра­же­нии турецкого на­па­де­ния на Тиф­лис. В но­яб­ре на­хо­дил­ся на бор­ту па­ро­хо­доф­ре­га­та «Вла­ди­мир» (ком. – ка­пи­тан-лейтенант Г.И. Бу­та­ков), одер­жав­ше­го по­бе­ду над туреском 10-пу­шеч­ным па­рохо­дом «Пер­ваз-Бах­ри» (пер­вый в ис­то­рии бой па­ро­вых ко­раб­лей), ко­то­рый был на бук­си­ре при­ве­дён в Се­ва­сто­поль и по­сле ре­мон­та во­шёл в со­став ЧФ под назв. «Кор­ни­лов».

Во вре­мя Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годов в сентябре 1854 года на­зна­чен начальником обо­ро­ны Северной сто­ро­ны, а по­сле Аль­мин­ско­го сра­же­ния 1854 года, бу­ду­чи начальником шта­ба Се­ва­сто­поль­ско­го гар­ни­зо­на, фак­ти­че­ски воз­гла­вил обо­ро­ну го­ро­да. Под его ру­ко­во­дством сол­да­ты гар­ни­зо­на и ко­ман­ды мо­ря­ков с ко­раб­лей при уча­стии на­се­ле­ния го­ро­да соз­да­ли ук­ре­п­ле­ния, ко­то­рые по­зво­ли­ли от­ра­зить мно­го­численные ата­ки анг­ло-французских и турецких войск.

В,А. Корнилов от­ли­чал­ся не­по­ко­ле­бимой во­лей, му­же­ст­вом и бес­стра­ши­ем в бое­вой об­ста­нов­ке.

Смер­тель­но ра­нен ядром на Ма­ла­хо­вом кур­га­не. По­хо­ро­нен в ад­ми­раль­ской усы­паль­ни­це со­бора Св. кн. Вла­ди­ми­ра в Се­ва­сто­по­ле, в 1992 году пе­ре­за­хо­ро­нен в Ад­ми­рал­тей­ском со­бо­ре (Се­ва­сто­поль).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни и др.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.