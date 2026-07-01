КОРНИЛИЙ ВЫГОВСКИЙ
КОРНИЛИЙ ВЫГОВСКИЙ - деятель старообрядчества, один из основателей Выго-Лексинского общежительства.
Из крестьянской семьи.
В юности, почувствовав тягу к монашеству, отправился в Ветлужские леса к аскету Капитону, однако тот не принял Корнилия Выговского, ссылаясь на его юность, и направил его в Корнилиев Комельский монастырь, где Корнилий Выговский провёл 24 года, принял постриг (около 1588 года) и стал пономарём.
Странствовал по монастырям. В 1619-1620 годы был келейником прибывшего в Москву патриарха Иерусалимского Феофана. Работал пекарем сначала у патриарха Московского Иоасафа I, а затем в Новгороде, у митр. Аффония (1635-1649 годы).
В начале 1650-х годов при патриархе Иосифе Корнилий Выготский наблюдал за совершившими проступки священнослужителями, находящимися в Архангельском соборе. В 1652 году, после возведения на патриарший престол Никона, к которому, предвидя церковную «смуту», Корнилий Выготский ещё в Новгороде отказывался идти под благословение, покинул Москву и вместе с игуменом Никольского Беседного мон. Досифеем бежал на Дон, где провёл 3 года. Позднее 12 лет укрывался в Нило-Столобенском монастыре, а затем скитался по Северу. Три года жил в келье близ р. Водла, три с половиной года - на Кяткозере (Пудожская вол.), из них два года с Епифанием, будущим сподвижником протопопа Аввакума.
Позднее Корнилий Выготский состоял в переписке с заключёнными в Пустозерске Аввакумом, Епифанием и диаконом Феодором.
Преследования властей заставляли Корнилия Выготского постоянно менять место жительства. Вокруг него собирались многочисленные последователи. В его последнем поселении на р. Выг было около 100 человек братии. В октябре 1694 года Корнилий Выготский благословил там начало общего жития и введение монастырского устава.
Келья на берегу р. Выг, где КОрнилий Выготский жил вместе с иноком Виталием, почиталась выговцами на протяжении всего XVIII века. Над могилами старцев была возведена часовня, в которой ежегодно служились панихиды.
Изображение Корнилия Выготского и Виталия на фоне скита выговцы помещали также на рисованных настенных листах. В 1720-е годы инок Пахомий, бывыший келейник и ученик Корнилия Выготского, составил его житие, которое в 1731 году было переработано в традициях выговской литературной школы Трифоном Петровым (1670-1766 годы).
Корнилий Выготский почитался старообрядцами как местночтимый святой [память 30 марта (12 апреля)], на день его памяти составлена особая служба.