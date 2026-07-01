КОРНИЛИЙ ВЫГОВСКИЙ

КОРНИЛИЙ ВЫГОВСКИЙ - деятель старообрядчества , один из основателей Выго-Лексинского общежительства.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи.

В юно­сти, по­чув­ст­во­вав тя­гу к мо­на­ше­ст­ву, от­пра­вил­ся в Вет­луж­ские ле­са к ас­ке­ту Ка­пи­то­ну, од­на­ко тот не при­нял Корнилия Выговского, ссы­ла­ясь на его юность, и на­пра­вил его в Кор­нили­ев Ко­мель­ский монастырь, где Корнилий Выговский про­вёл 24 го­да, при­нял по­стриг (около 1588 года) и стал по­но­ма­рём.

Стран­ст­во­вал по мо­на­сты­рям. В 1619-1620 годы был ке­лей­ни­ком при­быв­ше­го в Мо­ск­ву пат­ри­ар­ха Ие­ру­са­лим­ско­го Фео­фа­на. Ра­бо­тал пе­ка­рем сна­ча­ла у пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го Ио­а­са­фа I, а за­тем в Нов­го­ро­де, у митр. Аф­фо­ния (1635-1649 годы).

В начале 1650-х годов при пат­ри­ар­хе Ио­си­фе Корнилий Выготский на­блю­дал за со­вер­шив­ши­ми про­ступ­ки свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми, на­хо­дя­щи­ми­ся в Ар­хан­гель­ском со­бо­ре. В 1652 году, по­сле воз­ве­де­ния на пат­ри­ар­ший пре­стол Ни­ко­на, к ко­то­ро­му, пред­ви­дя цер­ков­ную «сму­ту», Корнилий Выготский ещё в Нов­го­ро­де от­ка­зы­вал­ся ид­ти под бла­го­сло­ве­ние, по­ки­нул Мо­ск­ву и вме­сте с игу­ме­ном Ни­коль­ско­го Бе­сед­но­го мон. До­си­фе­ем бе­жал на Дон, где про­вёл 3 го­да. Позд­нее 12 лет ук­ры­вал­ся в Ни­ло-Сто­ло­бен­ском монастыре, а за­тем ски­тал­ся по Се­ве­ру. Три го­да жил в ке­лье близ р. Во­дла, три с по­ло­ви­ной го­да - на Кят­ко­зе­ре (Пу­дож­ская вол.), из них два го­да с Епи­фа­ни­ем, бу­ду­щим спод­виж­ни­ком про­то­по­па Ав­ва­ку­ма.

Позд­нее Корнилий Выготский со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с за­клю­чён­ны­ми в Пус­то­зер­ске Ав­ва­ку­мом, Епи­фа­ни­ем и диа­ко­ном Фео­до­ром.

Пре­сле­до­ва­ния вла­стей за­став­ля­ли Корнилия Выготского по­сто­ян­но ме­нять ме­сто жи­тель­ст­ва. Во­круг не­го со­би­ра­лись мно­го­численные по­сле­до­ва­те­ли. В его по­след­нем по­се­ле­нии на р. Выг бы­ло около 100 человек бра­тии. В октябре 1694 года Корнилий Выготский бла­го­сло­вил там на­ча­ло об­ще­го жи­тия и вве­де­ние мо­на­стыр­ско­го ус­та­ва.

Ке­лья на бе­ре­гу р. Выг, где КОрнилий Выготский жил вме­сте с ино­ком Ви­та­ли­ем, по­чи­та­лась вы­гов­ца­ми на про­тя­же­нии все­го XVIII века. Над мо­ги­ла­ми стар­цев бы­ла воз­ве­де­на ча­сов­ня, в ко­то­рой еже­год­но слу­жи­лись па­ни­хи­ды.

Изо­бра­же­ние Корнилия Выготского и Ви­та­лия на фо­не ски­та вы­гов­цы по­ме­ща­ли так­же на ри­со­ван­ных на­стен­ных лис­тах. В 1720-е годы инок Па­хо­мий, бывыший ке­лей­ник и уче­ник Корнилия Выготского, со­ста­вил его жи­тие, ко­то­рое в 1731 году бы­ло пе­ре­ра­бо­та­но в тра­ди­ци­ях вы­гов­ской литературной шко­лы Три­фо­ном Пет­ро­вым (1670-1766 годы).

Корнилий Выготский по­чи­тал­ся ста­ро­об­ряд­ца­ми как ме­ст­ноч­ти­мый свя­той [па­мять 30 мар­та (12 ап­ре­ля)], на день его па­мя­ти со­став­ле­на осо­бая служ­ба.