КОРНГОЛЬД ЭРИХ ВОЛЬФГАН

КОРНГОЛЬД ЭРИХ ВОЛЬФГАН - австрийский композитор, дирижёр и пианист .

С 1901 года жил в Ве­не. Иг­ре на фортепиано учил­ся у А. фон Цем­лин­ско­го, брал уро­ки ком­по­зи­ции у Р. Фук­са и Г. Гре­де­не­ра.

В 1911 году де­бю­ти­ро­вал как пиа­нист в Бер­ли­не. Пер­вые со­чи­не­ния (кан­та­та « Зо­ло­то », 1906 год; ба­лет-пан­то­ми­ма «Сне­го­вик», по­став­лен в 1910 году в Вен­ской при­двор­ной опе­ре, и др.) по­лу­чи­ли вы­со­кую оцен­ку Г. Ма­ле­ра, Р. Штрау­са и Дж. Пуч­чи­ни, ока­зав­ших влия­ние на твор­че­ст­во Э.В. Корнгольда.

Про­из­ве­де­ния Э.В. Корнгольда ис­пол­ня­ли пиа­нист А. Шна­бель, ди­ри­жё­ры Б. Валь­тер, А. фон Ни­киш, Ф. Вейн­гарт­нер.

С 1914 года со­чи­нял опе­ры, сре­ди ко­то­рых: «Коль­цо По­ли­кра­та», «Вио­лан­та» (обе 1916 год, Мюн­хен), «Мёрт­вый го­род» (1920 год, Гам­бург и Кёльн; во­шла в ми­ро­вой ре­пер­ту­ар), «Чу­до Элиа­ны» (1927 год, Гам­бург), «Без­молв­ная се­ре­на­да» (1954 год, Дорт­мунд); все­го соз­дал 16 муз.-сце­нических про­из­ве­де­ний (вклю­чая об­ра­бот­ки австрийских и французских опе­ретт).

В 1929-1941 годы со­труд­ни­чал с М. Рейн­хард­том в те­ат­ре и ки­но (фильм «Сон в лет­нюю ночь», 1935 год).

В 1920-1930-е годы был од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных австрийских ком­по­зи­то­ров, сре­ди со­чи­не­ний это­го пе­рио­да - Кон­церт для фортепиано (для ле­вой ру­ки) с ор­ке­ст­ром (1923 год; 1-й ис­пол­ни­тель - П. Вит­ген­штейн).

В 1917 году на­чал ди­ри­жёр­скую дея­тель­ность, в 1927-1936 годы ди­ри­жёр Вен­ской государственной опе­ры. С 1927 года пре­по­да­вал в Вен­ской ака­де­мии му­зы­ки и сце­нического искусства (с 1931 проф. муз. тео­рии и ру­ко­во­ди­тель опер­но­го клас­са).

По­сле ан­шлю­са (1938) под­верг­ся за­пре­ту на профессиональную дея­тель­ность (в свя­зи с «не­арий­ским про­ис­хо­ж­де­ни­ем»), эмиг­ри­ро­вал в США (гра­ж­да­нин с 1943 года). Вы­сту­пал как ди­ри­жёр, с 1942 года ру­ко­во­дил по­ста­нов­ка­ми опе­ретт в Нью-Йор­ке и Лос-Анд­же­ле­се.

В США им бы­ли на­пи­са­ны: Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1945 год, по­свя­щён Я. Хей­фе­цу), Сим­фо­ническая се­ре­на­да (1947 год, впер­вые ис­пол­не­на в 1950 году в Ве­не под управлением В. Фурт­венг­ле­ра), му­зы­ка к 19 филь­мам, сре­ди них: «Эн­то­ни Эд­верс», «При­клю­че­ния Ро­бин Гу­да» (премия «Ос­кар» в но­ми­на­ции «луч­шая му­зы­ка для ки­но», 1938 год).

Пред­ста­ви­тель позд­не­го ро­ман­тиз­ма, яр­кий ме­ло­дист, Э.В. Корнгольд ис­поль­зо­вал приё­мы музыкальной зву­ко­пи­си, сти­ли­сти­ку вен­ско­го валь­са и джа­за. Боль­шин­ст­во сце­нических про­из­ве­де­ний Э.В. Корнгольда по­строе­но на кон­тра­сте ме­ж­ду ре­аль­ным и вы­мыш­лен­ным (муз. сред­ст­ва­ми он стре­мил­ся пе­ре­дать по­гру­же­ние ге­ро­ев в сфе­ру под­соз­на­тель­но­го и мис­ти­че­ско­го). Э.В.Корнгольд за­час­тую про­ти­во­пос­тав­лял се­бя аван­гар­ду, со­чи­нил «4ма­лень­кие ка­ри­ка­ту­ры для де­тей» (1931 год) - па­ро­дии на А. Шён­бер­га, И.Ф. Стра­вин­ско­го, Б. Бар­то­ка и П. Хин­де­ми­та. Твор­че­ст­во Э.В. Корнгольда вновь об­ре­ло по­пу­ляр­ность в 1980-е годы, ему по­свя­щён Зальц­бург­ский фес­ти­валь 2004 год.

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