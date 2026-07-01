КОРНГОЛЬД ЭРИХ ВОЛЬФГАН
КОРНГОЛЬД ЭРИХ ВОЛЬФГАН - австрийский композитор, дирижёр и пианист.
С 1901 года жил в Вене. Игре на фортепиано учился у А. фон Цемлинского, брал уроки композиции у Р. Фукса и Г. Греденера.
В 1911 году дебютировал как пианист в Берлине. Первые сочинения (кантата «Золото», 1906 год; балет-пантомима «Снеговик», поставлен в 1910 году в Венской придворной опере, и др.) получили высокую оценку Г. Малера, Р. Штрауса и Дж. Пуччини, оказавших влияние на творчество Э.В. Корнгольда.
Произведения Э.В. Корнгольда исполняли пианист А. Шнабель, дирижёры Б. Вальтер, А. фон Никиш, Ф. Вейнгартнер.
С 1914 года сочинял оперы, среди которых: «Кольцо Поликрата», «Виоланта» (обе 1916 год, Мюнхен), «Мёртвый город» (1920 год, Гамбург и Кёльн; вошла в мировой репертуар), «Чудо Элианы» (1927 год, Гамбург), «Безмолвная серенада» (1954 год, Дортмунд); всего создал 16 муз.-сценических произведений (включая обработки австрийских и французских оперетт).
В 1929-1941 годы сотрудничал с М. Рейнхардтом в театре и кино (фильм «Сон в летнюю ночь», 1935 год).
В 1920-1930-е годы был одним из самых популярных австрийских композиторов, среди сочинений этого периода - Концерт для фортепиано (для левой руки) с оркестром (1923 год; 1-й исполнитель - П. Витгенштейн).
В 1917 году начал дирижёрскую деятельность, в 1927-1936 годы дирижёр Венской государственной оперы. С 1927 года преподавал в Венской академии музыки и сценического искусства (с 1931 проф. муз. теории и руководитель оперного класса).
После аншлюса (1938) подвергся запрету на профессиональную деятельность (в связи с «неарийским происхождением»), эмигрировал в США (гражданин с 1943 года). Выступал как дирижёр, с 1942 года руководил постановками оперетт в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
В США им были написаны: Концерт для скрипки с оркестром (1945 год, посвящён Я. Хейфецу), Симфоническая серенада (1947 год, впервые исполнена в 1950 году в Вене под управлением В. Фуртвенглера), музыка к 19 фильмам, среди них: «Энтони Эдверс», «Приключения Робин Гуда» (премия «Оскар» в номинации «лучшая музыка для кино», 1938 год).
Представитель позднего романтизма, яркий мелодист, Э.В. Корнгольд использовал приёмы музыкальной звукописи, стилистику венского вальса и джаза. Большинство сценических произведений Э.В. Корнгольда построено на контрасте между реальным и вымышленным (муз. средствами он стремился передать погружение героев в сферу подсознательного и мистического). Э.В.Корнгольд зачастую противопоставлял себя авангарду, сочинил «4маленькие карикатуры для детей» (1931 год) - пародии на А. Шёнберга, И.Ф. Стравинского, Б. Бартока и П. Хиндемита. Творчество Э.В. Корнгольда вновь обрело популярность в 1980-е годы, ему посвящён Зальцбургский фестиваль 2004 год.