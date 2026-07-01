КОРНЕВА Лидия Николаевна

Родилась 22.12.1943, г. Новокузнецк, Кемеровской области. Окончила исторический факультет Томского государственного университета (1967).

Кандидатская диссертация ,"Проблема взаимоотношений крупного капитала и фашистской партии в 1919-1933 гг. в современной западногерманской историографии." 1975.

Докторская диссертация : Германская историография национал-социализма: проблемы исследования и тенденции современного развития (1985–2005). (2007).

профессор кафедры новой, новейшей истории и международных отношений Факультета истории и международных отношений Кемеровского государственного университет

Учителя : С.С Григорцевич, Н.С.Черкасов, Б.Г.Могильницкий.

Область интересов : Новая и новейшая история, историография Германии.

Сочинения : Марксистская историография германского фашизма. Учебное пособие. Кемерово: КемГУ,1988. (в соавт.);

Германский фашизм: немецкие историки в поисках объяснения феномена национал-социализма (1945- 90-е гг.): Учебное пособие. Кемерово, 1998;

Развитие марксистской историографии ГДР о германском фашизме (статья первая: 1949 – 1960-е гг.) // Методологические и историографические вопросы исторической науки: Сб. статей. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1990. Вып. 19;

Взаимоотношения крупного капитала и нацистского режима в 1933-1945 гг. в освещении историков ФРГ // Демократия и тоталитаризм: Европейский опыт XX в.: Тезисы научного семинара 28-29 января 1993 г. Екатеринбург 1993;

О роли консервативных сил в приходе нацистов к власти (тезисы, дискуссия) // Веймар-Бонн. Опыт двух германских демократий и современная Россия: Материалы Международной научной конференции. Челябинск, 24-26 сентября 1996 г. / Отв. ред. Я.С. Драбкин. М., 1998;

Обсуждение работы специальной комиссии бундестага по разработке истории ГДР и проблемы развития парламентской демократии в ФРГ // Роль парламента в демократическом государстве: Материалы научно-практической конференции 28-30 июля 1999 г. / Алтайская школа политических исследований. Дневник №7. Барнаул, 1999;

Основные тенденции развития современной немецкой историографии национал-социализма // Германия и Россия в XX веке: две тоталитарные диктатуры, два пути к демократии: Материалы Международной научной конференции, посвященной 10-летию объединения Германии). Кемерово, 2000;

Германская историография национал-социализма: проблемы исследования и тенденции современного развития (1985–2005). Кемерово, 2007.