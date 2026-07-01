КОРНЕТ
КОРНЕТ - духовой музыкальный инструмент; то же, что цинк.
2) Также корнет-а-пистон (франц. cornet-á-piston - корнет с пистонами, или вентилями), духовой амбушюрный инструмент с вентильным механизмом (см. в ст. Вентиль).
По конструкции, строю (in B), диапазону, приёмам звукоизвлечения, технике игры близок современной трубе.
Создателем его считается С. Штейцель, который впервые продемонстрировал свой инструмент в Париже в 1830 году.
Корнет появился в результате экспериментов с хроматическим инструментом, который обладал бы мягким и одновременно блестящим звуком и подвижной техникой. Преимущества корнета перед первыми хроматическими трубами с тяжёлым негибким звуком способствовали быстрому его признанию у современников.
В XIX веке корнет часто вводился в партитуры, им пользовались Дж. Мейербер, Г. Берлиоз, Ш. Гуно, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков; в симфоничеком оркестре чаще всего соединялись 2 корнета с 2 натуральными трубами. Ныне корнет используется только в духовом оркестре. В симфоническом оркестре партии корнета исполняются на современных хроматических трубах, которые способны давать такой же нежный бархатный звук, как и корнет.
Классические образцы соло на корнете - «Неаполитанский танец» из 3-го действия балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, «Танец балерины» из балета «Петрушка» И.Ф. Стравинского.
Выдающиеся корнетисты: парижский музыкант Ж.Б. Арбан (автор «Полной школы для корнет-а-пистона и саксгорна», изданной в 1864 году, концертных пьес салонного характера), основатель американской школы Г. Кларк (конец XIX - начало XX века); в России - В.В. Вурм (вторая половина XIX века, автор «Школы для корнета с пистонами», изданной в 1929 году), его ученик А.Б. Гордон (автор этюдов), М.П. Адамов (конец XIX - первая четверть XX веков).
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