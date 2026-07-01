КОРНЕТ

КОРНЕТ - духовой музыкальный инструмент ; то же, что цинк.

2) Так­же кор­нет-а-пис­тон (франц. cornet-á-pi­s­ton - кор­нет с пис­то­на­ми, или вен­ти­ля­ми), ду­хо­вой ам­бу­шюр­ный ин­ст­ру­мент с вен­тиль­ным ме­ха­низ­мом (см. в ст. Вен­тиль).

По кон­ст­рук­ции, строю (in B), диа­па­зо­ну, приё­мам зву­ко­из­вле­че­ния, тех­ни­ке иг­ры бли­зок современной тру­бе.

Соз­да­те­лем его счи­та­ет­ся С. Штей­цель, ко­то­рый впер­вые про­де­мон­ст­ри­ро­вал свой ин­ст­ру­мент в Па­ри­же в 1830 году.

Корнет поя­вил­ся в ре­зуль­та­те экс­пе­ри­мен­тов с хро­ма­тическим ин­ст­ру­мен­том, ко­то­рый об­ла­дал бы мяг­ким и од­но­вре­мен­но бле­стя­щим зву­ком и под­виж­ной тех­ни­кой. Пре­иму­ще­ст­ва корнета пе­ред пер­вы­ми хро­ма­тическими тру­ба­ми с тя­жё­лым не­гиб­ким зву­ком спо­соб­ст­вова­ли бы­ст­ро­му его при­зна­нию у со­вре­мен­ни­ков.

В XIX веке корнет час­то вво­дил­ся в пар­ти­ту­ры, им поль­зо­ва­лись Дж. Мей­ер­бер, Г. Бер­ли­оз, Ш. Гу­но, П.И. Чай­ков­ский, Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков; в сим­фо­ничеком ор­ке­ст­ре ча­ще все­го со­еди­ня­лись 2 корнета с 2 на­ту­раль­ны­ми тру­ба­ми. Ны­не корнет ис­поль­зу­ет­ся толь­ко в ду­хо­вом ор­ке­ст­ре. В сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре пар­тии корнета ис­пол­ня­ют­ся на современных хро­ма­тических тру­бах, ко­то­рые спо­соб­ны да­вать та­кой же неж­ный бар­хат­ный звук, как и корнет.

Клас­сические об­раз­цы со­ло на корнете - «Не­апо­ли­тан­ский та­нец» из 3-го дей­ст­вия ба­ле­та «Ле­бе­ди­ное озе­ро» П.И. Чай­ков­ско­го , «Та­нец ба­ле­ри­ны» из ба­ле­та «Пет­руш­ка» И.Ф. Стра­вин­ско­го.

Вы­даю­щие­ся кор­не­тис­ты: па­риж­ский му­зы­кант Ж.Б. Ар­бан (ав­тор «Пол­ной шко­лы для кор­нет-а-пис­то­на и сакс­гор­на», из­дан­ной в 1864 году, кон­церт­ных пьес са­лон­но­го ха­рак­те­ра), ос­но­ва­тель американской шко­лы Г. Кларк (конец XIX - начало XX века); в Рос­сии - В.В. Вурм (вторая половина XIX века, ав­тор «Шко­лы для кор­не­та с пис­тона­ми», из­дан­ной в 1929 году), его уче­ник А.Б. Гор­дон (ав­тор этю­дов), М.П. Ада­мов (конец XIX - первая четверть XX веков).

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